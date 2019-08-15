挽救選情的戰略（文：王慧麟） (09:00)

只要打開美帝的電視，即在侵侵眼中的「假新聞」頻道，近日圍繞着多個議題。其一，就是連續的槍擊事件後，侵侵的反應被指涼薄，牽涉到他的言論一直是挑動族群對立的元兇；其二，近日媒體一直借勢，批評他的言論總是帶着「種族主義」，批評有色人種，甚至女權人士等。

不過，這些批評，與之前批評米勒報告事件以及彈劾侵侵事件一樣，同樣動搖不到侵侵的根基。因為侵侵素來以言論出位，出口就會傷人而獲粉絲支持，要他斯斯文文倒不可能。而且，另一方面，侵侵支持者亦火力十足，嘲笑美民主黨熱門總統參選人拜登，近日出席競選集會頻頻記錯事說錯話，所以，近日美帝民主黨的策略，因應香港的局勢，轉為批評侵侵的對中政策。

美民主黨批特朗普對中軟弱

美民主黨及其支持者的操作，是批評侵侵對中問題上軟弱。因為早前在8月1日，侵侵指出香港的「反送中」運動是暴亂（riot），並指出香港的事務是中國香港的事情，因為中國擁有香港的主權。侵侵的定性，當時是比北京的定性更為嚴重。美民主黨及其支持者批評，侵侵以「暴亂」來為香港的反送中運動定性，就是為了取悅北京，就是為了中美貿易要達成協議而放棄支持香港人爭取民主與自由。有些批評指出，侵侵對香港事務的定性，就是與習同一鼻孔呼吸，不願意與香港爭取民主及自由的人士站在同一陣線。

侵侵一直以來，有與幕僚及官員說法不一的執政慣例。因為就在上月，美國務卿蓬佩奧與香港商人會面之後，提出了美帝對港政策的底線，就是「在『一國兩制』框架下的自治（autonomy）」，換言之，美國務卿的立場是不容許香港的自治受到損害。假如侵侵將香港的反送中運動定性為「暴亂」，以至白宮認為香港反送中運動是中國內部事務的說法，顯然與國務院的做法有矛盾。所以，在8‧11警察無差別暴力鎮壓之事件後，美國務院的反應只是提到譴責暴力，呼籲雙方克制，支持香港和平集會和表達訴求的自由。美民主黨抓到侵侵在對中問題及對港問題「軟弱」，於是在不同媒體上火力全開，大力批評中國，變成了外界一直以為對中政策應該是強硬的侵侵，現在卻成了鴿派，而傳統上，對中政策相對溫和的美民主黨，現在變成了強硬派，所以近日連美民主黨的高層，包括前國務卿希拉里，亦表態支持香港示威者的民主訴求。

因應貿談扮「軟弱」 還是另有盤算？

美民主黨及其支持者，利用香港反送中，操作為抗中議題，打擊侵侵對中政策，以至其在中美貿易談判的無能，在現階段確實對侵侵構成壓力。但侵侵是否真的軟弱呢？上周有親中報章報道美駐港總領事館官員的家人資料，美國國務院立即以「流氓政權」以還擊北京，顯示侵侵心底裏，是因為策略上因應中美貿易談判膠着而扮出來的「軟弱」，還是口蜜腹劍，心裏另有盤算呢？值得觀察。

盼國際支持 勿過度解讀一廂情願

但侵侵的對中說法及立場，值得一些希望西方社會以實際行動支持香港的民主派朋友警惕。美帝總統選舉在即，民主黨究竟是真心為了捍衛民主及自由的價值而支持香港人爭取民主，抑或只是藉香港議題打擊侵侵呢？他們是否100%支持香港示威者，值得留意。同樣，侵侵近日為了營造中美貿易戰的良好氣氛，亦為了反擊美民主黨對其關於香港政策的批評，於是在社交媒體留言指出，為何我們要注意香港？因此，在國際事務上，民主派朋友亦必須了解，發聲支持香港的國際社會，其國內的政治形態及其對港及對中政策的歷史軌迹，切勿過度解讀，以至有一廂情願的誤判。

作者是時事評論員