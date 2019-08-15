一再誤判 將葬送一國兩制（文：劉夢熊） (09:00)

令人遺憾的是，6月12日以來，在市民大規模和平、理性、非暴力（和理非），秩序井然、秋毫無犯的遊行之餘，陸續出現了少數激進示威者暴力衝擊警察防線、非法集結、阻塞交通、刑事毁壞，乃至「以暴易暴」、群眾鬥群眾等人們不希望看到的場面，且愈演愈烈，對社會秩序和市民日常工作、生活造成嚴重不良影響，應當加以譴責和依法追究。但歸根結柢，主要責任在於林鄭月娥權力的傲慢，拖而不決，拒不正面回應示威群眾和社會各界的五大訴求。

最明顯的例子是6月9日多達103萬人上街反修例遊行後當晚，林鄭政府居然視民意如無物，悍然宣布修例將如期在6月12日立法會恢復二讀。正是林鄭冒天下之大不韙去犯眾怒，才激起市民和青年學生6月12日圍堵立法會，以血肉之軀阻止「制度暴力」的通過二讀，其「官逼民反」性質昭昭在目！即使如此，極少數人的暴力決不代表數百萬市民！

「左」勢力污名化運動 製藉口毁基本法

當前要警惕和防止的，是繼5月中誤判形勢表態「支持修例」引起軒然大波後，北京涉港系統「左」的勢力再一次誤判香港局勢，號召「止暴制亂」的同時借題發揮，將廣大市民「和理非」反修例正義鬥爭污名化，渾水摸魚，製造藉口撕毁《基本法》，終結一國兩制，代之以「一國一制」！

所謂再次誤判，一是誣衊反修例運動「變質」、「帶有顏色革命特徵」云云。眾所周知，包括6月9日103萬人、6月16日200萬人上街的多次反修例示威，直到宣布解散，由始至終保持「和理非」形象，這是運動主流。而據新聞消息，中央研判「極端暴力分子約1000人」，這一小撮人的暴力行為、錯誤口號，豈能由「守護一國兩制」的「和理非」運動主流「埋單」？中共貪官污吏多如牛毛，尚且不接受「全黨皆腐，無官不貪」定性，為什麼對香港反修例的支流就「個別前提得出普遍結論」，污衊整個反修例運動「變質」？

何况，反修例的五大訴求（以「撤回」代替「暫緩」；撤銷6．12「暴動」定性；成立獨立調查委員會；釋放被捕的示威抗爭者；實行雙普選）全是一國兩制框架可包容的討價還價議題，與「革命」風馬牛不相及，絕不是推翻政權。而且，「撤回」代替「暫緩」、成立獨立調查委員會、問責官員下台，已形成社會共識（例如有民調顯示設調查委員會獲八成市民支持）。即使「雙普選」訴求，也是基本法賦予港人的憲制權利，與「港獨」毫不沾邊，這又談何「顏色革命」？

誤判之二是誣指反修例運動是「外國勢力策劃，美國、台灣資金資助」云云。毛澤東曾指出「內因是變化的根據」，即內因是決定性因素。試問如果不是林鄭剛愎自用，罔顧香港社會輿情和國際形勢，點起修例政治火頭；如果不是北京涉港系統近年一系列違反基本法的「左」的錯誤（包括於法無據的「全面管治權」、篡改基本法的8．31決定、《中英聯合聲明》「過時」論、銅鑼灣書店事件等）令港人忍無可忍，「外國勢力」有本事無風起浪，「策劃」如此一場規模空前的群體抗爭嗎？

事實上香港已回歸中國22年，有解放軍駐紮，有中聯辦、外交部特派員公署，有特區政府和3萬警察，有工聯會、民建聯等建制派政黨，有廣東、福建社團總會等愛國團體，有眾多人大代表、政協委員，有源源不斷的「蛇齋餅糭」……香港的「中國勢力」不比「外國勢力」強100倍嗎？香港的「外國勢力」又如何有能量凌駕「中國勢力」搞風搞雨？分明是港人覺得「一國兩制到了最危險的時候，每個人被迫着發出最後的吼聲」，而以百萬計自發湧上街頭「守護一國兩制」，與「外國勢力策劃」何干？

圖「一制」代「兩制」 必致三大嚴重後果

綜上所述，北京涉港系統誤判形勢支持修例做錯在前，不反省、不檢討反而再來誤判局勢，將反修例定性為「顏色革命」、「外國勢力策劃」犯錯在後，以一個新錯誤掩蓋一個舊錯誤，真是後患無窮！如果北京涉港系統堅持「左」的思維強硬到底，將香港不難煞止的局部治安亂局無限上綱，企圖以「一國一制」代替一國兩制的話，必將引致如下嚴重後果。

第一，在當今中美關係走向破裂、全面冷戰之際，將香港搞成內地一個普通城市，失去國際金融中心地位外，也失去一旦被美國及其盟國圍堵時的一條對外通道，違反毛澤東、周恩來等老一輩革命家當年對港「長期打算，充分利用」的初衷。

第二，若背信棄義將香港一國兩制、「50年不變」的國策和國際承諾踐踏於腳下，將令台灣2300萬同胞誓死抗拒騙人的一國兩制，兩岸必定兵戎相見，釀成中華民族自相殘殺悲劇，且結局難以逆料。

第三，若北京終結香港的一國兩制，全世界必然認定中共對「一球兩制」不會容忍，「赤化世界之心不死」，坐實「中國威脅論」，將中國視為二戰前納粹德國。試想中國還能和平發展嗎？

關鍵時刻 不要讓「左」勢力「高級黑」

以上絕非危言聳聽。近日網上廣泛流傳將香港變成「一國一制直轄市」的多個方案版本，及所謂「對香港文治武治規劃」。那些「去到盡」的「征服者」心態令人毛骨悚然，甚至惡狠狠叫囂「作為深刻教訓，日後對台灣絕對不能再採取一國兩制方針，一定要方方面面牢牢控制」（大意），猙獰面目暴露無遺！這些撕咬一國兩制的「左」的虎嘯狼嚎，近來可謂震耳欲聾，大有「黑雲壓城城欲摧」之勢！

寄語習近平主席：求穩定、求和諧、求發展，正是以百萬計反修例港人的主流意願，「止暴制亂」我們堅決支持；而從全局意識來看，香港一國兩制處於歷史十字路口，事關中國改革開放的國運，在此關鍵時刻千萬不要讓「左」的勢力「高級黑」呀！

作者是百家戰略智庫主席