香港示威者需要一個老練領袖（文：Michael Edesess） (09:00)

年輕人相信這場運動贏得稱許是因為「沒有大台」，這種想法或許源於美國紐約佔領華爾街運動或更早的運動。然而佔領華爾街運動並無明確目標，最終亦是慘敗收場。

只能站道德高地 無法得實質進展

假若沒有一個饒有經驗的領袖可以代表示威者展示其道德上的主張，並以相同的原則對待他們，那麼示威者就無法在敵人身上爭取到什麼。最終示威者亦只能滿足於站在道德高地，而無法在現實中得到實質進展。

香港示威者要知道一場運動為何需要強大的領袖，電影《馬丁．路德．金——夢想之路》（Selma）絕對有參考價值。內容講述馬丁路德金（Martin Luther King）於1965年美國阿拉巴馬州市塞爾瑪領導的一場民權運動。馬丁路德金立場堅定地為南部黑人爭取權益，同時強烈反對他的追隨者使用暴力——即使回應敵對陣營暴力行為。

馬丁路德金堅定不移地以其道德力量領導群眾，最終與美國時任總統林登．貝恩斯．詹森（Lyndon B. Johnson）直接對話，促使政府制定強而有力的民權法案。

相反，香港示威者似乎無意在任何現實條件下展開談判，亦未能控制或有效抵制暴力。他們似乎抱有一個幻想，以為寸步不讓甚或將暴力升級，便可衝破內地或港府的阻力，令當局答應他們所有訴求。

無人當「馬丁路德金」 只會慘敗

這種想法其實只是一種奢望，不但完全不切實際，亦未有試圖了解對手的立場及掣肘。電影Selma中，透過精湛演技，David Oyelowo飾演的馬丁路德金及Tom Wilkinson飾演的總統詹森，於戲中知己知彼，堅持個人立場的同時亦尋求妥協，以最大程度達到各自目的。

相反，香港示威者中未有任何人可以擔當馬丁路德金的角色。所以他們堅持要政府答應他們的條件，否則拒絕一切談判或討論。而這些條件明顯是不會被對方接納的。

按此脈絡發展，運動只會慘敗收場。一場運動如要取得成效，必須有領袖帶領群眾向前邁進。聖雄甘地、曼德拉和馬丁路德金等歷史上偉大的領袖，亦曾是示威運動領袖，他們並無受賄或被拉攏，但香港示威者似乎很懼怕他們的領袖會變成這樣。

香港示威者的訴求，猶如美國塞爾瑪當年的示威訴求一樣合理。香港示威者以為北京完全不理解這些訴求，其實是將「盲目反對」與「堅持立場」混為一談。香港示威者需要的是一個老練的領袖，既相信北京能理解示威者部分訴求，亦至少對北京和香港行政長官林鄭月娥的憂慮有一些了解。

倘若香港示威者認為在這場角力中必須寸步不讓，否則就會失去所有，那麼結果將可預見，那就是毫無意義地輸得一敗塗地。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「如果香港示威者『有一個夢想』 他們需要一個像馬丁．路德．金的領袖才得以實現」）

作者是Compendium Finance首席投資策略師、香港科技大學客座副教授、EDHEC風險研究所研究員