警察維持治安還是擾亂秩序？（文：梁美儀） (09:00)

跟5年前對付佔中的手法如出一轍，政府又再次抬出經濟牌，意圖改變社會傾向同情反修例示威者的民意。港人向來「搵食至上」，林鄭月娥上周五會見記者時指本港經濟下行來得快，像「海嘯」來襲，甚至較SARS帶來的經濟下行或金融風暴更嚴峻。經歷過SARS的市民，聽罷林太一席話，會否覺得驚心動魄？

當年SARS奪去299條人命，市民不敢上街和外遊，連到街上吃飯看戲都可免則免；外國視香港為疫區，遊客禁足，香港儼如死城。如今這一輪示威衝突，會令本港經濟陷於較2003年更嚴峻的挑戰？失業率會由現時的2.8%飈升至2003年高位的8.7%？

經濟牌一出，理應會令一些緊張飯碗的市民窒步。誰知警方在周日的連串「過火」行動，恐怕「枉費」林太一片苦心。

警方究竟是在維持治安，還是擾亂治安、危害市民生命？何以在北角和荃灣再有白衣人肆意毆打市民而不見警方拚命拘捕？何以警方向不通風的葵芳港鐵站施放刺鼻和令人呼吸困難的催淚彈？何以大批防暴警察會在太古港鐵站揮動警棍，追打一批已踏上扶手電梯往下走的示威者？此舉極容易造成人踩人的慘劇。有市民目擊懷疑「假扮」示威者的警察在銅鑼灣製造紛爭，然後與附近警員合力制服多名示威者，究竟警員是擾亂公眾秩序還是維持秩序？如果事情屬實，這與「嫁禍」示威者無疑，手法醜陋。

當這些畫面一一進入普羅市民眼裏，恐怕會對林太的經濟牌不屑一顧。

作者是資深傳媒工作者