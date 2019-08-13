粗暴鎮壓 豈能長治久安？（文：劉進圖） (09:00)

全國政協副主席兼前特首董建華說，香港的抗爭運動是外國勢力策動的顏色革命，矛頭直指美國。《大公報》更進一步，刊出美國駐港領事人員與黃之鋒等會晤的圖片，一口咬定美國干預香港炮製顏色革命。葉劉淑儀、葉國謙等建制派人物紛紛附和。

一、「顏色革命」說不符合港人認知的事實，上百萬港人參與的社運，不可能是美國煽動或收買造成，眾所周知這次是無「大台」的社運，黃之鋒等人根本無法指揮。二、如果美國有這樣的神通，中國駐港情報及安全人員就徹底失敗，該集體撤換。三、假如有真憑實據，就不能姑息放任，最低限度要把涉事外交人員驅逐出境，北京是否預備這樣做？

8月2日特朗普說了一句：香港的騷亂（riots）由中國和香港自己解決。北京大喜過望，8月5日特首林鄭月娥重新露面，責怪示威者破壞香港經濟；8月9日再開記招，指示威青年在社會建設上「沒有份」（no stake），所以肆意破壞。而警方也愈趨強硬，在鬧市和港鐵站內狂射催淚彈、向示威者近距離開槍和射頭、假扮示威者製造衝突插贓嫁禍、放縱白衣人挑釁生事。總之無所不用其極，令市民極其憤慨。

如果說示威者針對警察和政府建築的暴力衝擊損害經濟，那麼警察針對示威者和平民的暴力執法，難道就不損害經濟？根據中大學者李立峯的調查，警察濫權已超越「送中」法例，成為市民最大的參與運動原因。特區政府迴避主流民意的正當訴求，選擇用警察去解決政治問題， 結果令警察變成最大的問題，直接動搖民眾對法治的信心。

信心危機遲早引發金融危機

把香港示威問題放進中美角力的框架審視，北京無法迴避的核心問題就是：香港在中美冷戰中扮演什麼角色？如果是參與對美鬥爭，那麼近月來的連串強硬鎮壓措施，以及「顏色革命」陰謀論，就符合戰略需要，香港將加強清洗外國勢力，變身「紅色」都市；如果是不參戰，力保自由貿易港、高科技港、國際金融中心等身分，作為中國與西方世界的橋樑紐帶，就要維持香港的文明法治，不能縱容警黑勾結，不能放任警察藏起委任證濫施暴力。

政治上一味粗暴鎮壓，卻奢求經濟繁榮自由，只是緣木求魚。這樣下去，信心危機引發金融危機，只是遲早問題。

作者是資深傳媒人