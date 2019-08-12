後反送中　出師無名　五求運動　無中生有（文：吳光正） (08:00)

很多人害怕出來發聲，我卻是有感而發。

「為達到某些政治目的而以暴力和恐嚇等不合法行為攻擊人民」（the unlawful act of violence and intimidation, against civilians, in the pursuit of political aims），有人說這是牛津字典對恐怖主義的定義。我呼籲：無論是紅黃藍白黑，請不要訴諸暴力！

民主是什麼？就是你、我也可以有不同意見和看法，但我必定誓死讓你也有說話權（defend your right to speak！）。可是，非常傷心見到現時一言堂、滅異聲之情況越見嚴重，甚至去到只有同道記者才有新聞自由的地步。人多欺壓人少的暴力及街頭欺凌無日無之。嚴重打撃香港價值觀。以上所提其實都是「五求運動」的手段，是反送中演變出來的，可是大家每天都只關注著這運動的日程，新聞的報道，情緒被這些一切一切牽動著而忽略了其目的及目標。是時候深思。

「反送中」的訴求是這次運動的大樹，這唯一的大訴求已獲得政府於七月九日接納了，這政題大樹已倒。你滿不滿意「壽終正寢」這四個字也好，所有人都知道送中條例「已死」！今時、將來的特首也不會再重提，政治代價太大。再爭拗它「死與未死」已沒有任何意義。任何家庭、社區、企業和政治的「糾紛」，當你已得到了百分之99，對方已經給100，就是任何大狀也會著你妥協，應該「收貨」，這次深信絕大多數務實的市民已「收貨」。絕大多數的和平示威者也是，所求的道德高地已達到，「再出師已無名」，車胎已無氣，帆已無風，再綁架香港人而繼續鑽牛角尖，用這極「薄弱」的反送中餘下的技術細節去拋磚引暴，要香港付出更大代價，為什麼？初衷一大訴求已達，但暴力纏擾行動升級。居心何在？

事實上， 反送中已「game over」，其初心已懂，現時的五求運動只是讓人感到是「偽裝」以反送中「過氣」的「旗幟」去爭取「佔中」失敗未能得到的東西、為爭取基本法以外的東西鋪路，五大訴求內的第五項雙普選也是虛招。其實這次是與中央爭權，改基本法，改831定案，迫出政改使反對派能掌控立法會。似乎這些才是現在仍不收手的陰謀和最終目標！第一至四項訴求是煙幕。這「五求」其實是僞裝的一場新的政改運動在生苗。而這次暴力、脅持手段已遠超佔中，又痛缺「真」反送中之道德高地及大樹政題。所以只可還用這過氣之旗幟欺騙香港，欺騙年輕人，欺騙六月為反送中「單一議題」出來的和平示威者。

佔中沒有成功，是因為佔中想「爭取」基本法以「外」的東西， 而當時反對派自己又放棄了基本法內可給予的特首普選方案。這次「反送中」能成事，是基於「維護」基本法「內」的權力、法治、原有生活方式不變，井水河水論。在多次大型遊行示威活動中，絕大部分示威者是和平的，他們已成功顯示香港是自由之都，是開放形的社會。「爭取」與「維護」是大大不同的。

再這樣下去不會有贏家，後果也像五年前的佔中一樣得個零，這次最後敗因也沒有變，不服氣，再與中央爭權，以為這次可以用暴力去迫北京改基本法和「831」。請不要再令香港再付出沉重代價！

反送中這「主菜」已完了，光復革命者想「延續」運動，怎麼辦？只能利用一些「無中生有」的手段及劇本，創造新平台，當中最容易就是針對警察與其家屬子女。警力是1對50甚至對100，所以警隊必須有恰當的武力才能有效執法。「暴警」、「黑警」是可造的政治題材。不停以「知法犯法」的多種行動，再用迫、辱、罵手段，「引」警方出手執法，拍下恰當片段，與志同道合的人士，每天在網上製造精彩和具爭議性的一面倒的故事，挑起事端和言論，傳遍各地，推高不滿情緒，罷工罷市，堵塞交通，停頓社會運作，完美劇本，完美風暴！但司馬昭之心路人皆見。

美國總統每天都說有假新聞，有朋友說香港似乎也是，朋友叫我不能信多於一半，現在有圖有片也未必有真相，要多角度尋找另一半真相。

另一個例子，7月21日，警力大部分留守在西環，而在銅鑼灣有大型示威，示威者看到沒有警察沒有可引起衝突的機會、沒有故事。普羅市民以為鬆一口氣，誰知道示威者轉到了西環，現在示威仍是任務嗎？或是尋警察挑事端？有前CIA人士解說這是顏色革命之「獵警」策略，多區起火頭，製造壞警形象，更騷擾和威脅警察家屬宿舍，都是另有目的。是要使警察喪志，使警隊最後失控，社會停頓。各位市民，警察及其家屬子女是這「無中生有」之「五求運動」的「受害者」之一。

香港治安世界一流。有良心的香港市民不會不支持警察依法執法，請大家珍惜。這是香港的整體利益主要的一環。不依法的當然還有監警會。事實證明，佔中時已有行之有效的機制，有成果；監警會的主席梁定邦先生的能力及評價更不亞於終審法院首席法官。

有不少想表達中立的人士和團體向特首提出如何妥協，但卻隻字不提反對暴力，令人失望。因為反暴力是香港現在最大及唯一的「一大訴求」。如果五求運動是要香港怕你，你能否成功是要看香港人服不服你，能否得民心。暴力、阻礙交通、影響市民生活，根本不是上策，能長久下去嗎？犯眾怒不要緊嗎？

撐送中條例肯定不是什麼「原罪」。李柱銘1998年因悍匪葉繼歡及張子強兩案，也在立法會上提出送中條例的關要，原意是為正義，為增加香港人的信心，相信也絕對沒有什麼陰謀論。特首林鄭月娥情況也相若，出發點也一樣，沒有什麼原罪，也沒有出賣香港，她已定死了此法案，接受了訴求。況且每年不少立法會方案提出，有通過有不通過，時有發生，是政治常態。林特首從沒有私心，是百分之百香港兒女，無功也有勞，應該支持她依法施政。

有年輕人在地鐵阻市民上班，年輕人說：「你我不出來，香港就完了！」其實相反，如果送中條例過了，你可以這樣說，但現在不是這樣啊！現在我們可以向全世界說，香港是最自由、最包容之都！這是好事。所以見好就應收！

在我發這文章時，還有不少同事和朋友提出，怕不怕因發聲而被針對？被攪？我仍是相信香港的獅子山精神，香港的核心價值。

作者是九龍倉首席顧問