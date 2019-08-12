玉石豈俱焚——為香港危局進一言（文：關子尹） (09:00)

政府如何能對各界訴求置若罔聞？

近月許多學者、報人乃至重要社團或團隊，聯名對港府近月施政從不同角度提出質疑和多種訴求，其中有律師會、大律師公會、個別資深大律師、行政主任及政務主任聯署、政府前問責官員聯署、香港商會、消防醫護界、環保界、會計界團隊、律政司刑事檢控科檢控官、跨部門公務員團隊……即使港澳辦開了支持港府的記招，這情况仍繼續。

這樣覆蓋全港各行各業人士的訴求，加上200萬港人和平、理性、非暴力的「背書」，政府如何能只一味把焦點放在繼後因民憤而起的警民衝突，而把代表廣大市民的最關鍵訴求置若罔聞呢？不久前會計界重申的多項訴求包羅最廣，句句都說到骨子裏：要求成立有關修訂《逃犯條例》獨立調查委員會、元朗7．21警黑關係獨立調查委員會（試問香港如何能背負這種恥辱）、重組行政會議、重啟政改……凡此種種都是解決深層社會矛盾的根本方略，特別是最後一點！

反思這多種訴求中，社會普遍認為獨立調查委員會最重要，因考慮到現時民憤所在，成立獨立委員會是極重要的制急手段。政府一直強調已有的監警會可扮演調查角色，但資深大律師石永泰已清楚分析，正因監警會的組成不夠獨立，獨立調查委員會仍是必須。

重啟政改 才是長久綏靖之途

此外，五大訴求中我認為「重啟政改」這一點才是長久的綏靖之途。總結過去多年政治經濟政策折騰的經驗，港府甚至中央應該心底明白，現在香港整體民情已與昔時不一樣了。過去幾年，政府對一國兩制應允的平穩發展道路予取予攜地一再打擊，民心已達沸點。最近一位朋友在群組中寫道：「早幾年宣布8．31方案已宣判香港死刑，其後西環中環所有動作只是執行凌遲，有時割細片啲，有時割大舊啲而已。」這是何其沉痛的寫照！這次修例事件，只是壓斷駱駝背樑的最後一根稻草而已。

其實早於7月3日，連傳統左派出身的曾鈺成也一針見血地公開申明，「在8．31框架外重啟政改」才是解決社會深層矛盾的真正關鍵。坦白地講，除非中央真的不惜香港玉石俱焚，否則，重啟政改是防止局面最後走向我相信大多數人都不願見到的、和對香港甚至中國都有沉重代價的分離局面的一道防火牆。當知「雙普選」確是《基本法》應允的，人大8．31裁決是中央對港人的一份虧欠，也是今日亂局癥結所在。這份歷史債務若不清還，即使今天港府能把香港社會普羅訴求以嚴打鎮壓下來，問題還將會再來，而且將愈演愈烈，最後「玉石俱焚」將一語成讖。讓雙普選成為真的可能，是讓民眾對一國兩制重燃希望的真正關鍵。套用中共慣常術語，重啟政改其實是在香港「維穩」最妥當有效的法子。容我補充一句：也是最王道的方法。

此外，自6月9日以來，特首林鄭月娥被自己「好打得」的迷思所誤，一再判斷錯誤，輕慢地一再錯過為風潮降溫的機會，繼而「擺警隊上枱」以圖轉移政治處理失當的焦點，由是不斷激化警民衝突，並疑似縱容警隊施行種種「法外」手段與暴力，其中以7．21元朗恐襲事件最令人髮指，遂置香港於今日之水火。作為領導，其剛愎令人扼腕再三。最近有報人直言「在政治上，林鄭已是求生不得，求死不能，都幾可憐，更可憐嘅係香港陪佢陸沉」。我們真的希望香港步向這個悲劇嗎？

特首有道德義務如實向中央陳情

有輿論謂林鄭應拿出「周處除三害」的勇氣，問責引咎辭職。然她多次聲稱要繼續服務市民，那她真的只是戀棧權位嗎？抑另有隱衷？我認為林鄭如真的因某些理由「不能辭職」，必須留下來收拾亂局，則她最佳的選擇，就是以她憲制上仍有的權力逐步回應社會各項訴求（如明確宣布撤回修例、成立獨立調查委員會、酌情特赦一些與暴力無關的青年學子等）；更重要的是為市民爭取重啟政改。

作為香港行政長官，她有絕對的道德義務把她近兩月在港親歷的慘痛經驗，如實地讓中央明白：再持續的暴力打壓不但不會奏效，反會讓民憤愈趨熾熱，唯一客觀後果，真的會是玉石俱焚。若她能帶頭這樣做，或能將大功補大過，並能重新抬起頭面對港人。這建議聽起來像天方夜譚，但並非絕不可能，道理很簡單：無論「阿爺」怎麼想，嘴巴還是長在她自己腦袋上的。所謂「將在外，君命有所不受」，只看「好打得」的她最終有沒有這種智慧、這份承擔。

民不畏死，奈何以死懼之！古來之警惕，今日在香港許多青年身上清楚地體現出來。不久前《天下雜誌》一篇文章分析近兩月社會運動各種「口號」的蛻變，從「不撤不散」、「六不」、「兄弟爬山各自努力」、「Be Water」、「齊上齊落」到最近的「光復香港時代革命」，並總結說事情已到臨界點。回看發展至今的運動，其為香港沉鬱多年的政治悶局開了缺口，是人所共見。沙田遊行那一天，我在人群中看到年輕人組成人鏈傳送物資的情境，感動得淚盈於睫。但經審時度勢，容我進言如下。

不能罔顧現實 把訴求無限上綱

作為群眾口號而言，「光復上水」和「光復香港」是有極大分別，前者可謂無傷大雅，但後者卻可解讀為已觸及某些底線。至於「革命」兩字，更不可輕言。當然，我們讀中國歷史都知道人民革命、改朝換代並非不可能的事，這一點即使中央領導人亦心知肚明。然而，陳勝、吳廣揭竿起義和辛亥革命等歷史事件雖人所共知，但數千年來無數以失敗收場並導致生靈塗炭的「革命」，大家又知道多少呢？這些失敗經驗絕大多數甚至早已埋沒於時間之中。

客觀地看，一個政府要腐敗到哪一個程度才會被傾覆，悠悠歷史自會有其判斷，這亦是世上每一個政權都要戒慎恐懼的。但這一日到來前，每一個政府都有從根本處不斷改善的可能，而人們亦應以理性態度循此以作期待。况且，在200萬人「反送中」遊行的和平隊伍中，到底有多少人會認同在這一歷史階段需要真的「革命」呢？如昧於實際、罔顧實力，在毫無建設性代替方案下而輕言「革命」，在中國監控森嚴的今日，只會引致香港玉石俱焚，平白犧牲香港數代人的福祉。所以，年輕一代今日已打開了公民抗命行動缺口的當兒，不能把訴求無限上綱至一個罔顧現實和極度危險的境地，因為這個代價是大家都付不起的。即使個人認為付得起，也沒有權利要求他人跟隨。

經過過去數月沸沸揚揚的社會運動，我們何不把標竿重訂回要求真普選！這起碼與一國兩制沒有牴觸，更沒有違背港人初衷。此事若終可行，香港社會或可回到一理性運作的渠道！

絕不可輕言「攬炒」 剛毅中保持理性

宋代司馬光排律中有一聯：龍蛇寧久蟄，玉石豈俱焚。作為一個改良主義者，我深深感受到司馬溫公此聯背後宏大的史識，就是世上許多訴求非一蹴可就。我也年輕過，很明白青年的熱血和激情；我更深明運動中的「勇武」，針對的是每况愈下的警暴。但要知警隊也是被利用的對象，而且社會持續的不靖最終一定會造成與市民的對立，更容易被某些強力單位喬裝嫁禍。而且當權者正是希望逼你們走向暴力，俾反暴以口實，藉以轉移普羅港人要求真普選的正大訴求。「玉石豈俱焚」，縱使世途日險，無論處境如何不堪，「玉石俱焚」總不應是一個選項，香港這一代青年「攬炒」一語卻真的指向這一回事。「攬炒」何其悲壯，但絕不可輕言，因這其實是毁滅性的「迷思」，只會導向可怕的悲劇。我們都應珍惜生命、保留實力，剛毅中保持理性，以期看到最後勝利！

（作者按：本文只代表作者個人立場）

作者是香港中文大學哲學系榮休教授