極權荒謬 談何平暴？（文：曾志豪） (09:00)

林鄭記者會以「玉石俱焚」抹黑示威者的行為目的，又曲解「光復香港，時代革命」為「搞港獨」，但沒有認真看待示威者念茲在茲的「成立獨立調查委員會」。

如果示威者真要搞港獨推翻政權，為什麼還要成立屬於體制內運作的獨立調查委員會呢？這個委員會正好說明，示威者仍然希望在現存體制內，運用既有法定程序解決問題。哪有「暴徒」一心推翻現屆政府，卻仍然希望政府調查這般「多此一舉」呢？

林鄭此舉，表示她不會再用政治手段處理問題，因為「變了質」，不是「政治」而是「平暴」問題。林鄭堂而皇之的「不作為」，正式把這場政治運動，全權交給警察去「平暴」。

得到了林鄭和北京的「授權」，警察的行動變得「胡作非為」。

警示範雷射筆 違程序公義

浸大學生會會長買「觀星筆」變成「雷射槍」攻擊性武器，完全是「欲加之罪」，濫用警權。

如果在合法商店購買合法貨品而沒有做任何非法行為，卻居然能被控「藏有攻擊性武器」，那等於宣布，警察合法「砌你生豬肉」，因為現在不是以「實質行為」而是以「意圖」作出拘捕。不講「客觀」而純粹「主觀」執法，何其危險？

警方居然在記者會示範雷射筆如何燒穿紙張，證明其攻擊性，可謂代法庭審案，單方面示範指控而沒有給予被告人解釋機會，有違程序公義。

影響所及，當日不少輿論跟從警察記者會的「示範結論」，認定浸大學生會會長的雷射筆的危害性，嚴重影響日後司法審判的公正性。

這是警察一貫做法嗎？還是為了針對他們的眼中釘年輕人，不惜犯例越軌、知法犯法？

更令人擔心的是，這次幾名便衣探員是碰巧在深水埗的檔口截查浸大學生會會長，還是早有跟蹤監視行動，就等所謂「人贓並獲」呢？即是說，警方已經列有監察追蹤的黑名單？是否針對年輕人？這是否濫用警權製造恐慌？

警方對元朗白衣人放軟手腳，對黑衣人濫捕拘檢。面對如此荒謬的極權，民怨四起，還談什麼平暴？

作者是傳媒工作者