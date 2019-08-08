香港傷害了中國人民的感情？ 從一個展覽中的一幅畫說起（文：彭麗君） (15:00)

其中一個名為「不忘初心——中國美術館館藏捐贈作品選展」的展覽，應該是這個國家美術館暑期最重要的項目。展覽前言就開宗明義說，該展覽是回應習近平在中央政治局第十五次集體學習時的指示：「我們始終要大家把人民立場作為根本立場，始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為共產黨人的初心和使命，並一而貫之體現到黨的全部奮鬥之中……」中國美術館就用這「不忘初心」的展覽回應了這黨國命令。首先，展出的都是藝術家和其家人捐贈中國美術館（等於國家）的作品；另外，策展人把當中最具「人民性」的作品篩選出來，用以表現人民中的藝術經典如何從人民中來，再回到人民中去的過程云云。

我對這個想法有點摸不着頭腦，也看出美術館同仁的急就章和技窮。展覽品中有很多國寶級畫家的重要作品，但策展心思基本沒有，人物一邊，風景一邊，是一種大堆頭夜市式展覽，除了剛才提及那交心式前言和作品基本資料外，幾乎沒有任何文字介紹，也沒有為觀眾提供什麼美術教育。放在全球美學教育氾濫的今天，尤其是這樣一種國家級的美術館，如此資訊貧乏真有點不可思議。

中國美術館的主要工作是保存和展覽中國自五四以來的優秀藝術作品。新政權選擇建一所新的美術館而不選故宮作為國家美術館，就是要展示出新中國對舊封建文化的否定態度。另一方面，中國美術館又要承載國家的民族自豪感和傳遞民族風格，這種意識形態也必然容不下一些現代藝術的基本元素，例如反叛和先鋒。中國美術館主要使命就是要彰顯這種保守的現代性，實在不容易。

吳冠中和香港

「不忘初心」展覽橫跨美術館幾個一樓的主要大廳，參觀者很多，據我觀察，基本沒有國外遊客，主要是剛開始暑假的中學生，以及帶小孩來參觀的家長，因為沒有什麼解釋，很多家長勉力用自己懂得的知識教導小孩，說說這是什麼地方，看看這幅畫多美，學習畫中小孩敬老等等。

但置在會場最重要的一個大廳中一個最中央位置的一幅畫刺進我的眼，那是吳冠中在1997年畫的一幅名為《都市之夜》描繪香港夜景的油畫，烘托着這幅畫包括對面的劉開渠的人民英雄浮雕，左邊是蕭嫻的書法、陳半丁的山水、劉海粟的油畫，還有最旁邊吳冠中的老師林風眠所畫的「黑畫」；右邊是齊白石、李苦禪、饒宗頤的花鳥動物，都是一級館藏！但重中之重還是吳冠中的一幅香港夜景。

如上所述，我不大看得出策展有什麼很強的看法，但好歹這也是一個回應國家大願景的國家級展覽，而這又是一個如此看重權力位置的國家。美術館把《都市之夜》放在正中，作品被授予了一種巨大的使命，負擔很重。在看這幅畫的同時，我也隱約看到吳冠中的皺眉；作為會場內可能是唯一的香港人，我的即時反應是：何苦呢？

後來在報章上看到，在同一天的平行時空中，閻連科在灣仔的香港書展的一個演講廳裏，叮囑香港年輕人要繼續心懷反叛，我很感動。在今天香港的社會狀况下，中國作家還能說這樣的話，閻連科真的展示出對香港人的信任和尊重了。我也在想，吳冠中在九泉之下，可能也是會說類似的話。畢竟，他死後叮囑家人把大部分作品捐給香港藝術館，而不是中國美術館，後人也非常尊重畫家的願望，沒有把它們變賣發大財。

我們都知道，吳冠中是非常喜歡和感激香港的，他1980年代就常來香港，也畫香港。他人生中很重要的兩次畫展都發生在香港：香港藝術中心在1987年為68歲的他舉辦第一個境外個展，也把他的名聲帶進國際；香港藝術館在2002年3月舉辦「無涯惟智——吳冠中藝術里程」展覽，耄耋之年的吳冠中4月7日在《蘋果日報》撰文〈被俘〉，感歎寫道：「……我站在香港藝術館自己的里程展前，像站在一面大鏡子前照見了自己的真容，起先感到驚喜和害怕，接着是恐懼，原來自己的五臟六腑也被透視出來了，我已被俘。」

畫家只在外面觀看

吳冠中的香港景觀圖也有其歷史脈絡。1990年香港土地發展公司邀請吳冠中來港畫城市景觀，是土發公司的宣傳活動之一，也希望他把永遠在改變的城市面貌記錄下來。一年後土發公司舉辦了「吳冠中眼中的香港」的展覽，他也有來參加開幕。因為這樣一個本因，他筆下的香港本來帶有某種當年土發「發展+保育」的意識形態，之後畫家也繼續畫了很多香港景色，這幅收藏在中國美術館的《都市之夜》也是其一。但重要的是，畫家雖然很喜歡這個城市，也常來作畫，但他從來沒有發表什麼對香港社會文化的評論，他的畫也少見香港人的蹤影，他始終鍾情的，是一個城市外觀的形象。畫家只在外面觀看，從來沒有斗膽進入香港人的文化、社會和思想裏。如果香港藝術館對他的藝術透視，為他帶來了恐懼，他並沒有用同一個方法進入香港，在城市前面，他依然是一個默默待在老遠、虛懷謙遜地當一個畫家。

《都市之夜》正表現了這樣一種尊重和恪守。雖然風景畫很多時候都帶着擁有和權力的意味，但這幅畫畫面如此擁擠，高樓都要蹦出畫框了，畫沒法把這種生命狀態圈起來。在本來透明窗戶下，我們看不到半點人民群眾的蹤影，也找不到她們生活狀態和趣味，只是一座一座好像自有生命的高樓，密密擠滿畫布，交錯共榮。這些高樓就跟吳冠中筆下的樹和石一脈相承，畫家的工作是應物象形，再從形生韻，根本不用進去打攪或解剖當中的肌理。其實吳冠中也是一個反叛的畫家，在社會主義時期的中國，他一直不相信寫實主義，從沒有放棄形式主義，他在改革開放初期提出「筆墨等於零」，基本上是對整個毛時代美學的總體批判。

被建構出來的民族感情

7月21晚元朗暴徒襲擊市民，翌日特區官員出席記者招待會，特首林鄭月娥先評論中聯辦國徽受損事件，之後才回應元朗暴力，以表輕重之別。她批判示威者污損國徽「公然挑戰國家主權，觸碰一國兩制底線，而且傷害民族感情，令全城憤慨……」「傷害民族感情」一方面是中共的陳腔濫調，是一個名副其實的空洞能指；另一方面，民族感情也是一種非常實在的國家建構，過去多年通過不同的國家資源灌注在人民心中，例如這個「不忘初心」的展覽就明顯是建構民族感情的運作之一，展覽場地哪怕沒有什麼說教文字，只是通過家長們那些百無聊賴的溢美讚歎，孩子們的民族感情就是這樣默默地建立起來。

其實我看過幾個類似的所謂向國家「獻禮」的展覽，當中都有香港的存在，但基本都是內地藝術家對香港回歸祖國舉國歡騰的描繪，也代表大國崛起的重要一步。很明顯，中國美術館策展人把吳冠中在1997年畫的《都市之夜》放在這個「不忘初心」的展覽的正中，也是順着這套民族感情的論述，慶祝香港終於回到中國母體身邊，中國人也可以真正進入香港的內核，擁有香港。但吳冠中的畫卻在提醒大家，作為一個非香港畫家，他畫的香港只是一種形式，他能看到的也只是一個外殼。這個外殼把窺探者和窺探物分隔，也拒絕感情的進入。或者，阻擋國家感情的成立，才是畫家對這個城市最大的個人感情承載。香港的公民社會不需要對這種被建構出來的民族感情負責，因為它也從來沒有對香港負責過。

作者是香港中文大學文化及宗教研究系教授

（原文刊登於2019年8月3日明報世紀版）