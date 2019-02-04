政府be water—— 「無權平台」可補獨立調查的不足（文：洪清田） (09:00)

最低門檻成本 最多可能「誠意平台」

目下香港搖搖欲墜四分五裂，危機爆發以來全民動起來，迄今提出的訴求、方案及策略都有一時不可踰越的先決條件，各方互相卡壓、否決，任由各方俱傷格鬥。這個平台是一個最低門檻及成本、通往最廣闊空間和最多可能的「誠意平台」，迹近「虛擬平台」，但虛實之間「寓」溝通調解與共識出路「於」論述對話辯駁。香港或可藉這一小步轉向，渡險灘，裨益往下30年長治久安。

政府兩個月來的危機處理屢屢失誤：一是否認危機，二是不認錯不認輸不止蝕，三是（半）軟（半）硬交替以平手和翻盤。結果是舊帳未清，愈輸愈多；林鄭月娥愈錯愈大，政府和社會愈陷愈深，香港（中國）陪葬。她脫離現實，不知現在只能求人「不反對」，每個動作都要人家（假定人家會）接受／收貨，清了舊帳，讓她若無其事做下去。

這「修復、調和平台」是政府be water，上善若水，有招勝無招，只求不反對，不求接受，實則虛之，虛則實之，將起動的各方阻力降到最低，過某階段再發揮由「不反對」走向「接受」的洪流威力，帶動整體轉向轉勢。

成敗取決誰主事 衝突由室外轉室內

政府設置及各方參與這平台無難度（倒是怕沒人來）。對立各方，之前誰也沒任何條件或前設，之後誰也不會有任何後果，只會多一條申述、爭議爭持爭拗的渠道。設置這平台，官方即時可以做到，即時可以爭取主動，做點有用的事，第一次贏點民意民情。這個近乎「無厘頭」的平台只會是成功多少，不會失敗，沒成本代價。

能否起動和成敗取決於誰來主事主理（有沒有「公道自在人心」的服眾公信力），以及計劃構思、設計及執行（了解深淺層次問題、多元公正進行、梳理及概括綜合能力），可令對立各方踴躍、in good faith參與，走入室內爭議爭持爭拗，以軟實力博弈。

個多月來香港社會、群體及家庭分裂、膠着與互耗，超越表面政治、社會與經濟層面，直達歷史及文化層次的價值、思潮與心理。撕裂、膠着與互耗其實都在表達及宣揚深淺層次的意念意志、傳播信息和爭奪民意。大家都在宣揚「我的香港」。官民和社會分化對峙，膠着中撕裂，撕裂中膠着，雙方各有不可妥協的訴求或原則，訴諸暴力升級。

眼前「我的香港」（還）沒有稀巴爛，但搖搖欲墜，危機不知下一步怎樣，可能不堪設想。穩住香港、恢復正常，不能單靠目前各方提出的任何一項（或全數）訴求與措施，而是需把目前湧現的危機風險、成因原由和矛盾問題及其訴求應對，放到一個最廣闊的「理性、溫情、軟力量」的「復修、調和平台」上，把街上網上、商場車站對立爭拗追逐的敵意引向這個平台，全港老中青各方各職級各部門沒先決條件，公開公正對話溝通和妥善宣示、對話、梳理。

即使完成迄今提出的訴求、方案及策略，中期仍需這平台大大療傷及康復。若可組成一個平台可以取信正反各方，讓各方相信可以同樣有效表達及宣揚、傳播信息和爭奪民意，各方可能轉移到這平台，換一個方式共同努力找真相、道理及共識共贏出路。

矛盾衝突由室外轉入室內，是文明的一大步。香港正經歷古今中外常見的文明的反覆。香港（和中國）面臨百多年罕見的壓力測試（我相信香港受得起考驗）。這樣子無禁區直面、進入問題，全民正反方由室外轉入室內理性認識及平等公正解決問題，是香港比內地還有的優勢。這平台也為中國練習現代的長治久安方法學（methodology）。

這個可即時啟動、無法定權力、無風險代價、無條件全開放自由參與的「無權平台」，以道德、知識及共識為軟實力爭取主動權，必可多少奏效，短中長期為香港和中國補一國兩制課。這些是獨立調查委員會做不到的，這個平台卻有可能做到。這無冕平台比獨立調查委員會更有助香港（和中國）渡過百多年罕見的壓力測試。

補40年欠缺的一國兩制深淺層次課

現在需一些香港的當仁不讓者，倡議政府設立一個應急「全港復修、調和平台」，由學術界和政商界設計活動形式流程及主持，把目前爭拗轉到一個「理性、溫情、軟力量」平台，完全開放問題和言論，和平公平對話分享溝通，公正梳理修例事件過程、矛盾及遠近深淺因由，再由今次事件層層延伸到一國兩制構思與實施及中外、中港千百年異同和關係，以至往下三五十年前景。這些方面做到兩三成，應可「盡快從爭拗中走出來，回歸和平理性軌道」（王志民語），在這基礎上處理／紓緩／解決目前困局險境。

百多年香港不單是經濟和政治，而是中西古今文明的異同的正正反反互動互變的產品結晶，三四十年來九七問題和中國治下一國兩制，中西古今文明異同的「DNA re-configuration」繼續及加劇。

一國兩制的客觀問題課題議題主題在「知識真空」中積壓發酵惡化幾十年，現在是火山口上連環大爆發，分裂成幾個香港各自陳情表述，游走暴力邊緣指罵對方。知識改變命運，這次壞事中的好事是香港和中國又有一次機會進入一國兩制客觀上的中外古今深淺層面矛盾、政經宗教歷史問題，補40年欠缺的一國兩制深淺層次課。

這個「無權無厘頭」平台其實有廣泛民意民情基礎。各方互指對方破壞一國兩制、違反《基本法》，自己「守護香港」，兩大主流都自我正義又訴之於公議、爭民意，稱自己為落實和維護一國兩制。香港、香港人從來沒有像今天這麼肯定一國兩制，從來沒有像今天這麼深切體會一國兩制由理念到踐行的正反面，從來沒有像今天這麼心繫、肉緊一國兩制。三四十年前的一國兩制（初心）成為目前廣泛共識的基礎。

如官方沒行動 民間可創平台

如官方沒行動，民間社會可創立一個非官方平台。社會自救，港人自救。只要有足夠志同道合者，自組一個具公信力的獨立中立公正機構，有聽證對話溝通調查調解功能，無聽證對話溝通調查調解掣肘，全面開放全部深淺層次問題，各界自由靈活進入深淺層次問題，進行系統化、公開的「官民、民民」聽證對話溝通調查調解，互相理解和學習。

這平台需3層結構：主席團是跨立場和跨世代威望人士（中立約六七成）；學術團是具能力及學養的學術界、專業界及新聞界；幹事組是秘書及主持日常實務人員。主席團主要由具公信力、人品自重、心繫蒼生的社會有識之士組成，跨立場和跨世代，負責主辦、設計及主理整個平台、活動框架及內容幅度與縱深度、進程與進度，確立平台宗旨及目的、運作原理原則和規範，釐定主幹問題課題議題主題；委任及督導學術團及幹事組工作，按主次難易，分批分階段推行活動（建立初創期公信力），審核聲明及報告；面向香港社會及中國，聯絡各方及各階層，維繫官民、民民關係；檢討工作及方向，聽取及處理各方投訴及上訴。官方若無作為，由民間籌組，由主席團籌措經費等資源。

學術團主要由具公信力及能力學養、人品自重、心繫蒼生的學術界及新聞界組成，跨立場和跨世代，負責設計、主理及操作平台各活動框架及內容幅度和縱深度、進程與進度；遵照平台宗旨及目的、運作原理原則和規範，釐定及操作主幹及支線問題課題議題主題，按現實的主次難易，分批分階段推行活動（建立初創期公信力）；督導幹事組工作，編撰報告及聲明；面向香港社會及中國，聯絡各方及各階層，維繫官民、民民關係，檢討工作及方向。

幹事組是秘書及實務人員（可能受薪），在主席團及學術團領導及監督下主持日常工作。

這個可即時啟動、無法定權力、無風險代價、無條件全開放自由參與，以道德、知識及共識為軟實力爭取主動權、必可多少奏效的「無權平台」要說服各方參與，須實事求是，從現實出發，按對象及問題的主次難易，分批分階段推行活動和出報告提建議，一步一步、一丁一點藉工作實效贏取社會各方信任及合作，共襄義舉。一兩年的丁點成效，必將裨益往下二三十年一國兩制。

作者是香港學（Hongkongology）協會主席