多區示威者遭暴力襲擊 四面楚歌有誰同情？（文：陳帆川） (09:00)

7月21日元朗有大批白衣人無差別地血洗西鐵站，為警民衝突延伸至民間衝突掀起駭人聽聞的序幕。及至本周一，全港多區響應罷工示威，荃灣出現藍衣和白衣惡煞，以木棍和利刀襲擊示威者及途人，有手腳中刀的黑衣青年傷口深至見骨。同日，北角亦有大批被指稱為「福建幫」的白衣者，手持長木棍，在鬧市圍毆示威者，其後福建幫一詞被微博屏蔽。

即使示威者就衝突升級、演變，也無法跟上述暴徒惡行相提並論。第一，示威者的所謂暴力，絕大部分針對死物，例如立法會玻璃門、警署外牆、交通燈、港鐵幕門和垃圾桶等，跟暴徒見人就打、招招見血、男女老少無一放過的暴行有天壤之別。

第二，不論是傳媒報道、網上影片還是許多市民的親身經歷皆顯示，示威者多次在警察動用催淚彈等各款武器的時候，盡力保障記者和街坊，提供救急物資，包括為記者戴頭盔、率領途人疏散和洗眼、呼籲樓上街坊注意安全等。至於示威者自律和守望相助的精神，包括在港鐵站向其他示威者提供車票和零錢、在佔領時為白車讓路、在立法會裏吃喝不忘放下現金等，皆令人嘖嘖稱奇，也令國際社會眼界大開。

政府拒絕回應訴求，致令運動曠日持久。示威者一邊被警察以愈來愈荒謬的手段驅趕（例如由高空發射過期催淚彈），一邊被大舉抓捕加控各種罪名（例如買電筒變藏有攻擊性武器），一邊被白衣怒漢持武器追打至頭破血流（但無警察執法），一邊被三姑六婆和網上假新聞抹黑（例如被指受西人操縱，而西人竟是國際大媒體的記者）。數之不盡的年輕人在四面楚歌下，仍然前仆後繼地站出來抗爭，那些只懂指指點點的旁觀者，你良心真過意得去？

針對示威者和平民的恐怖襲擊接二連三，已成「新常態」，似乎難以引起如元朗打人事件般的關注。另外，部分身陷絕路的示威者有所還擊，縱使是人之常情，但已被有心人和當權者無限放大，令示威者失去不少同情分。「反送中」運動一直在變化中維持媒體新鮮感，又在遭受欺壓裏獲得大眾及國際同情，年輕人如何在兩者間取得平衡，值得在往後的行動裏再三考慮。

作者是新聞工作者、文化評論人