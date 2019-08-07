反修例風暴 還看「一男子」因素（文：呂秉權） (09:00)

解決問題的關鍵 最重要是習近平態度

近日，中央領導人雲集避暑勝地秦皇島召開北戴河會議，會期大約兩周，一般預料將重點討論中美貿易戰、國內經濟下行和香港等問題。對習近平而言，處理香港問題受到多個時間和經濟因素的框限。

時間因素方面，10月1日是國慶70周年兼習近平大閱兵；12月20日是澳門回歸20周年，領導人要南下監誓；明年1月是台灣總統大選，中共希望扶植國民黨韓國瑜上台，擊敗民進黨的蔡英文；2021年是中共百周年黨慶，習近平要向全球證明中華民族偉大復興、國力空前，全方位向外展示中共治國的經濟、內政、軍事、港澳台和外交的成就。

一般而言，10月1日國慶，香港問題不能臨近大慶才解決，必須提前恢復秩序。筆者估計，8月底、9月初是習近平對林鄭月娥提出的「軍令狀」期限，林鄭月娥必須在「死線」前確保收拾好香港的爛攤子，讓全國能集中焦點，祥和喜迎國慶，不能讓香港「陀衰家」，不能讓總書記夜長夢多。

為此，北京不會接受只重複譴責暴力、總體定性示威者為「搞革命」就收貨。特首一定要向北京提出切實可行的解決問題的具體方法、時間表和路線圖，以平息局勢，帶領香港重新上路。如果習近平在大閱兵之時，香港又再出現百萬人上街，國際傳媒的電視畫面，一邊是長安街的海陸空兵種武器方陣，一邊是銅鑼灣的黑壓壓抗議人潮，北京的盛世形象將大打折扣。

其次，本年底12月的澳門回歸20周年暨特區新班子上場，按規格習近平或總理李克強要南下監誓。如果香港繼續風風雨雨，那麼，領導人的台辭「一國兩制取得舉世矚目的成就」，將會化成一句自嘲的笑話。說者尷尬，聞者足戒。

更重要的是明年1月的台灣總統大選。中共千辛萬苦花時間、花資源「栽培」了國民黨的韓國瑜，希望「綠地」變「藍天」，將爭取連任的民進黨蔡英文趕下台，為統一台灣大業多走一步。可惜，香港的「反修例」風波變相為蔡英文助選，擾亂了中共原來對台的大計。因此，往後解決香港問題，北京會處處顧慮會否影響韓國瑜的選情。

至於兩年後2021年的中共百周年黨慶，這是習近平政治生涯的第一大功績。預料他會營造比國慶70周年更大、更全方位的盛勢，讓自己在百年黨史上留名千古。為此，香港在大亂後要有大治，軟硬政策兼施。

經濟因素方面，北京面對中美貿易戰、中國被美國列為「匯率操縱國」、高科技零件進口受限、國內經濟下行壓力加大，香港對中國仍能發揮一定的積極作用。這見諸其融資角色、洗錢角色、人民幣國際化作用、窗口作用和科技中轉角色等。中共權貴家族不少資金在香港泊岸或借助其為跳板；華為、中興當面對美國科技禁運時，香港則被打通，成為大陸以外的一扇逃生門。

中共對很多問題可以有極左意識形態和民族主義上腦，但面對實際利益時又會務實處理。這見諸北京處理中美、中日、中韓關係，某時候兩家可以抵制、互鬥、不相往來；但當有實際需要時，則前事突然煙消雲散，齊齊拼經濟。2017年中國因南韓部署薩德反導彈系統而交惡，翌年由於美國總統在北韓問題上拉攏南韓，中韓關係改開綠燈。

盼習近平以務實手段化解危機

中共總書記習近平雖然日理萬機，但相信他十分關心香港，因為香港事務是他2007年晉身中共中央政治局常委後的首項重要工作。但同時，香港問題亦是習近平2012年中共十八大上台以來最大挫敗的一項內政工作。

希望習近平能認真研判香港問題，以務實手段化解危機，以換取香港的長治久安和一國兩制垂範世界的豐功偉績。

作者是浸會大學新聞系高級講師