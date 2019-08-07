反修例運動轉化的時機（文：任建峰） (09:00)

面對這僵局，社會不少人都感到不知所措。我都有同感，但認為始終要嘗試看看怎樣能把這場抗爭長期維持下去。先從正面那邊去看。這場「反送中」運動已證明我們市民有每星期可以動員至少幾十萬人的能力，亦展示到大家在沒有領導下隨機應變的本領，更能看到香港中產與中上階層持續在財政上支持運動的實力。這一切已是與無恥、無理、無能的政府打持久戰的基本條件。

轉化示威活動 打好區議會選戰

不過，這並不是說這場運動沒有隱憂。對於那些就社會仇恨與撕裂對香港社會、經濟影響的分析，我十分同意，就不在此重複了。我反而擔心的是一個較實際的政治資源分配問題。簡單來說，民意基礎龐大的「反送中」運動支持者，必須提防不要忽略11月區議會選舉。

或許，大家會以為區議會權力有限，所以選戰亦不見得是那麼重要。不過，當我們每星期遊行集會、每天捐錢捐物資去維持運動時，建制派已悄悄地在地區層面上擺放人力物力於區議會選戰上。建制派深知，縱使他們現在好像是民意低迷，但如果他們透過重放地區資源及組織能力，在區議會選舉有比坊間預期較好的成績，他們就大可以說「沉默大多數」站在他們那邊。到時就算我們能繼續每星期動員幾十萬人，都沒有用了。建制派亦明白，如果他們選舉成績較預期好，民主派就會少了資源及地區「樁腳」去打明年立法會選戰。

說到這裏，大家可能會想：持續示威與區議會選舉有何關係？示威不是能為選舉造勢嗎？為何不示威、選戰雙管齊下？這些問題的答案其實有點諷刺。政權與建制派時常聲稱「反送中」運動背後有「外國勢力」策劃、動員、出錢出力。如果這是事實，其實持續示威與區議會選舉真的是沒有必然關係，因為「外國勢力」理應可提供無限資源、動員更多人，讓示威與選舉雙管齊下。

不過，現實就是整個運動沒有外國勢力支援，我們大家都只是靠自己的，難以無限量地找額外人力物力雙管齊下。如果「反送中」運動現在每星期能動員的至少幾十萬人，能被動員落區協助區議會選舉拉票活動，他們是有機會可以讓反建制派在拉票人力上，與有多個親中社團「交人」的建制派選舉團隊勢均力敵。但如果這幾十萬人無了期地示威，打破區議會選戰雙方人力懸殊的機會就會被錯過。同樣，如果金錢、安全用具物資等繼續全數投放在示威上（而不少重要物資已幾乎沽清，要再大額進口又已開始受官方諸多阻攔），這只會令反建制派區議會參選人找競選經費的過程更困難，讓建制派最終受益。

8．31作轉化點 值得考慮

所以基於人力、資源限制，再加上反建制派在區議會選舉得到好成績的重要性，我呼籲大家開始積極考慮把運動由示威活動轉化到全力打好區議會選戰。當然，我知道要突然停止所有示威活動是沒可能的，但以8月31日作為一個轉化點是值得考慮的。那日會是人大8．31決定5周年，象徵着香港民主問題未解決，拿此作為以選戰、選票持續抗爭的起點甚為恰當。再者，人力、資源調配都需一段時間由示威模式改到選戰模式，以9月做磨合期，就剛好能在選戰10月白熱化時準備就緒。

最後，我亦懇求示威者在未來幾個星期已定了期的示威，盡量保持和平。這呼籲已超越「和理非」（和平、理性、非暴力）倫理或民意逆轉（因這已不會發生）的問題。首先，那些建制派聲稱策劃「反送中」運動的「外國勢力」，根本就是想找藉口與港人割席，好讓他們繼續「發中國財」。如果我們偏離和平示威，就會給他們多一個藉口遺棄港人。第二，我們要提防建制勇武聲音借示威者動武為藉口，趁中共領導在北戴河開會時鼓吹以解放軍鎮壓示威運動。

並非割席 冀為運動找更持久出路

我知道以上提議在情感上，或許是難以立刻接受。但我強調，我並不是要大家停止抗爭，亦不是要與示威運動割席，而是希望為「反送中」運動找更持久的出路。希望大家能認真考慮，亦歡迎大家嘗試想出一些能讓我們走更遠路程的更好提議。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師