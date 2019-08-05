不處理好元朗站事件 政府將會被鄙視（文：鄭立） (09:00)

這件事突破了香港社會很多禁忌。香港從來都有黑社會暴力，但過去還不至於在地鐵站裏這樣做，黑社會也很少會大規模攻擊無辜市民。現在不僅兩樣都發生了，而且還明目張膽，從影片中可以看到，有些襲擊者連一點喬裝都不做，口罩也沒有戴，光明正大地對着鏡頭向市民施暴。連出發前都敢拍下合照，有如嘲笑香港的法律及執法者一樣。

更要命的是，執法者對他們使用的力量，恐怕還低於對抗爭者的。警方抓獲的犯罪者數量都非常稀少，另一方面卻拘捕大量年輕的學生示威者。這種對比，你想要不震驚世界也很困難吧？

警察履行不了保衛市民的職責，那市民對警隊必然印象惡劣。納稅人付錢養的治安部隊，連一些三流黑社會攻擊市民也阻止不到，甚至連事後抓人也效率低落。

請問這是哪門子的「除暴安良」？拿武器在車站攻擊市民的人，還不夠「暴」嗎？月台上那麼多人，你抓了多少個？何「除暴」之有？被打的人，老弱婦孺都齊，還有孕婦，他們或許連政治活動都沒參加過，就單純想要回家休息而已。這些人想安心回家都要被打，何「安良」之有？

這件事已經為當地居民，甚至全港使用公共交通工具的市民，帶來極大恐懼與憂慮。警方的反應也是令人非常震驚：不僅報案電話完全打不通，報案也沒人理；警方對着一個交通大站被襲，竟然用了幾十分鐘才到達現場。如果連港鐵站這種光猛人多的地方都不能安全，則市民的安全感已被完全摧毁。

警察若能迅速制止元朗站那些人攻擊市民，警察會因為保衛市民有功，近期下降的形象本來就有反彈的機會。偏偏香港警察在這個時候真的沒有出現、沒有建樹。別說什麼「你們那些人平時仇警，現在又要我們來保護？」如果想說這句話，最好先確定車裏的人全是仇警。

請撫心自問：現在市民見到警察，是會感到安心，還是感到恐懼、排斥呢？大家心裏有數了。

一方面以恐懼去鎮壓與檢控市民；對於市民害怕被襲擊的恐懼，卻無動於中。這樣保護不了市民，卻想用恐懼支配的政府，最終被市民鄙視，也只是禍由自取。

作者是專欄作家