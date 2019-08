小孩在捨身衛港 大人能離棄他們嗎？（文：孔誥烽） (09:00)

我相信很多香港人、香港政府和北京,都沒有預見到年輕人在6月12日金鐘捨身阻止立法的決心。若當日不是那些年輕人,《逃犯條例》修訂現在已通過。通過之後,最需擔心的是什麼人?年輕人冒着生命危險,為我們擋下了什麼?事情發展了近兩個月,或者我們應回顧一下整場運動的初衷。

他們是為了保衛香港自由與繁榮

今年春天逃犯條例修訂引起恐慌,擔心的人不單是政治異見人士。修訂裏多項可移交的犯罪,包括與賄賂、貪污、秘密佣金有關的罪行,與違禁品進出口有關的法律所訂的罪行等,都是十分廣泛,很多在中國大陸做生意的商人都可能有觸碰過。更恐怖的是,如果中國大陸政府要針對某人,聲稱某人犯了某條可移交的罪行,就算中國大陸政府沒有提交足夠證據,香港當局會拒絕移交要求嗎?當事人一被移交大陸,之後發生什麼事,都是在黑箱裏了。大陸當局像對桂民海一樣,忽然說你在10多年前開車撞死了人怎辦?

當時全國政協常委何柱國先生也在一個晚宴明言,「裏面(中國大陸)的政制和法治水平同香港唔同」,好多朋友跟他講,「今次嚟埋(晚宴),下次都唔知有冇機會嚟,可能被人拉咗入去坐監都講唔定,你知啦我哋喺大陸梗踩過界、踩地雷,唔係搵唔到食」。他又說「以前啲人話喺大陸做生意,一返香港就成身鬆晒,如沐春風,希望佢哋將來都繼續咁樣」。

當初修例如箭在弦,香港的外國商會也罕有出聲反對。後來英國《金融時報》更報道,有居港的中國精英曾在5月閉門晚宴游說林鄭月娥停止修例。亦有報道說城中富豪、外資開始將財富移到新加坡,說明修例對香港金融中心地位也是一個嚴重打擊。年輕人走出來要求政府撤案,是保衛自己的自由與尊嚴,也是在保衛成年人的人身財富安全和香港的經濟優勢。他們在行動中都蒙面以隱藏身分。運動成功爭取到什麼,他們都不打算領功、化作光環或政治資本;他們被捕、受傷、前途被毁,可能還要負上刑責或流亡海外。這些年輕人,都在為成年人擋子彈。

前線沒有光環只有犧牲

7.28上環一帶警方發射大量催淚彈,前線大量小男生小女生幾個人一組用交通「雪糕筒」蓋着催淚彈,再用寶礦力將催淚彈淋熄,前後不用10秒。有關影片在外國廣傳熱播,台灣軍事專家王臻明看到,除了驚歎小孩的勇氣和迅敏,還問「有個穿短褲,背包上繫着一個可愛娃娃的妹子,她沒有在周末夜裏去聽演唱會,談戀愛,卻在街頭幫忙處理催淚彈,香港的『大人們』可以好好想想,這是為什麼!」

而在當晚被捕、後來被控暴動罪的示威者,可能要面對10年牢獄。他們裏面有學生,有教師,有講普通話需廣東話翻譯的「北漂」,有快要結婚的情侶,也有飛機師。有報道說不少年輕人出外時背包都準備好遺書,將零用錢都用來買裝備,因此常常捱餓;拿了拾荒婆婆的紙皮作抗爭用,還會放下現金還給婆婆。面對這些只有犧牲、沒有光環的善良年輕人,大人們能無動於中嗎?

8月1日中大學生與中大校長的公開對話中,一名參與者蒙面和穿著全副前線抗爭者的裝備,解釋了示威者的行動:「為何這麼大的恐懼,我們這些學生,何解還是走到前線抗爭?我的答案就是因為愛,是對身邊人的愛,是對香港的愛。這份愛,令好多中大人、好多香港人,克服了恐懼,付諸行動,去捍衛自己珍重的事物。」

逃犯條例修訂,對香港自由和繁榮是那麼巨大的一個打擊。經過巨大民意反彈後,政府仍只是暫緩,死也不肯正式撤回,就等於將一張刀降在港人頭上。現在運動爭取到暫緩,是與犧牲不成比例的小勝。法案一日未正式撤回,香港的威脅仍未解除。

若不調查 香港將回到黑暗的1960年代

最近,一直關心香港的政治學者Suzanne Pepper撰文表示,反修例的抗爭者其實已經成功了而不自知。她說香港與北京政府,在成功鎮壓雨傘運動後,不斷對香港加壓,檢控異見人士、取締異見政團、驅逐外國記者、讓23條重上議事日程、取消民選議員資格等。她認為這次運動將令政府有所忌諱,緩和對香港的加壓。

這樂觀預期能否成真,還要看這次運動將怎樣結束。若政府通過大搜捕大鎮壓的方式成功了結抗議浪潮,之後北京與特區政府肯定會以復仇的力度更兇狠地逼迫香港。更令人擔心的是,若運動無法爭取到有公信力的獨立調查委員會,調查各種對警方的指控,在元朗無差別攻擊市民的暴力分子得不到嚴懲,我們不難想像運動被壓下去之後,香港將變成什麼樣子。到時政府只能靠警察和「鄉黑」維持統治。在運動期間已敢公然批評政務司長的前者,還會把政府與市民放在眼內嗎?到時香港會回到1960年代「警黑一家親」、隻手遮天的黑暗時代嗎?

這個漫長的夏天,將決定香港會向上提升,還是向下沉淪。每次見到前線的小孩,都令我想起最近美劇《切爾諾貝爾》中,女科學家發現一個輻射受害者的肚內胎兒因吸收大量輻射而死,卻救了母親後的對白:「我們活在一個孩子要以死救母的國家(we live in a country where children have to die to save their mothers)。」劇中也有另一句話:共產黨高層在巨災中安慰同僚說「這是結束的開始」(it is the beginning of the end)。他原本只是說一時的危機,卻無意中說出了那個導致危機發生的體制的最後命運。

作者是美國約翰霍普金斯大學韋森費特政治經濟學教授