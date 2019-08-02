政府應游說警隊 獨立調查符合警隊利益（文：吳漢華） (09:00)

這些公務員來自不同職系，最矚目的是政務主任（AO）、行政主任（EO）和新聞主任（IO）。這三者的職位差不多遍佈於所有政府部門，被視為公務員系統中的骨幹。AO和IO明文規定不得參與政治活動，而AO更是公務員中之政治、政策官員。因此，有論者認為政府已「眾叛親離」，擔心出現「管治危機」。

「管治危機」在6月特首道歉後已出現

「危機」不是一個「有或沒有」的絕對問題，而是一個程度上的問題。「管治危機」其實在6月18日特首第二次道歉後（或更早）已經出現。從那天開始，很少人會相信政府能夠或會在未來3年推行一些有利香港但泛民反對的政策。

讀過上述的公開信後，我的感覺是，公務員與很多和政府站在同一陣線的市民一樣，對政府現在什麼都不做的態度去處理修例風波，感到不耐煩。雖然有一封信暗示會採取不合作運動，但亦有些表明會緊守崗位。整體看來，情况與「眾叛親離」相距甚遠。

這些信中措辭最溫和的是政務主任那封，它說：

「雖然良藥苦於口、忠言拂於耳，我們仍想以最嚴肅、最謙卑的心情懇求特首用心聆聽社會的聲音，正面回應民間的各項訴求，包括成立獨立調查委員會，在公平、公開、公正的原則下，調查近月由修訂《逃犯條例》以來在社會引起的大少事件，例如……」

設獨立調查委員會（下稱「COI」，代表「Commission of Inquiry」），正是現在社會中不同政治傾向人士一致的要求。政務司長說政府會「繼續思考」這要求，看來最主要的原因，是4個代表警務人員的協會反對。

我和很多市民一樣，非常感謝警隊一直對香港的貢獻，尤其是近兩個月付出的血汗，在家人安全受到威脅和警隊受到不公平指摘下，仍然盡忠職守，保衛社會安寧。我完全同意在這動盪時期，保持警隊士氣應是政府的首要目標。但政府應與警隊冷靜分析，解釋COI是符合警隊利益的。

獨立調查 還警隊公道的最有效方法

第一，社會上普遍認為COI是走出現時困局的出路，如果警隊堅決站在另外一方，實屬不智。記憶中，警務人員一名代表曾說「政治問題應該政治解決」，COI正正是解決辦法中最重要的一環。

第二，支持COI者，不乏一直支持警隊的人士，他們的目的是「還警隊一個公道」。支持者中最值得一提的，是前警務處長李明逵。沒有人會質疑李先生對警隊的愛護，警務人員應該相信他的判斷，相信他不會支持一項對警隊不公、不利的建議。

第三，「濫用武力」、「警黑勾結」等非常嚴重的指控，是一定需要澄清、平反的。COI是最有效（甚至是唯一）還警隊一個公道的方法。

第四，警務人員間一個廣泛、強烈的意見是傳媒偏頗，大事報道對警隊不利的消息；對示威者或泛民不利的，則輕輕帶過，或甚至不提。COI以公開聆訊形式運作，警隊可以通過代表他們的律師，把他們所知所見的事實公之於世。

第五，示威活動的範式已發展至一個常態：和平示威、暴力抗爭、警察驅散時，泛民議員以「監察」、「調停」為名介入，從而吸引記者擋在警察面前。COI的對象不單是警隊的處理方法，而應包括所有上述人士的行為是否恰當。調查的結論可助社會定出規範去界定是非對錯，這有助警隊制訂措施去處理將來的同類事件。

第六，對個別警務人員的投訴，應該用現行機制，通過監警會去調查；而COI的調查則是宏觀性的，兩項調查部分重疊。警隊和很多市民都相信監警會是公正的，奈何示威者和部分市民並不同意。監警會調查結果不利警隊的部分，投訴人會照單全收；但對警隊有利的結論，他們則會嗤之以鼻。所以，無論監警會的結論是什麼，都不會達到「還警隊一個公道」這目的。但如果類似的結論出於COI，反對者總不能「輸打贏要」。

第七，獨立調查也許會找到警隊不足之處，但人誰無過？勇於改善，可換來更多的尊重。

第八，如果警隊對獨立調查仍然有保留的話，在「同意」與「反對」之間，可以考慮另一選項——「不同意，但接受」。在自由、多元社會中，全民一致認同的建議，是鳳毛麟角。和平共存，需要互相遷就。

繼續遲遲不決 將會眾叛親離

政府游說警隊的工作，刻不容緩。「管治危機」早已開始，公務員的公開信顯示，更大的危機是如果政府繼續遲遲不決，會使很多原想支持政府的市民和公務員都覺得「忍夠了」。如果政府按兵不動，是希望社會自動降溫，或甚至民意逆轉的話，我恐怕那一天來臨之前，政府已失去大部分市民和公務員的信心和支持，那時真會是「眾叛親離」。香港和警隊付出的代價，也將比較現在更高。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士