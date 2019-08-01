外部因素牽動下的記者會（文：王慧麟） (09:00)

港澳辦記者會說法 比預期溫和

當然，記者會上有提到的支持警察，以至特首的施政，迴避了是否設立獨立調查委員會以及特首的辭職，這幾天都有不少評論指出，以武力處理今時今日的政治問題，無補於事，而且只會令火頭愈燒愈旺。前日香港民意研究所公布的特首民望，其支持度已跌至21%，比上屆特首的平均支持度更差，令人懷疑現屆政府已經無法有效管治。問題是，既然民望跌至如此慘烈，為何港澳辦的說法，比起外界預期的溫和，以及仍要支持特首依法施政呢？至少有兩個比較少提到的外部因素，令北京當局在回應香港事態時，有較為深入的思考空間。

其一，就在港澳辦舉行記者會的同一日，美帝貿易代表團抵達中國，準備新一輪的貿易談判。此次會面，一如既往，美帝必會製造一些事端，以提升貿易談判的張力。在周一之前，香港上周六、日都有大型衝突，之前，美帝國務卿蓬佩奧指希望香港示威要和平、中國表現克制等語，而在上周五，美帝總統特朗普（侵侵）就將矛頭指向世貿組織，要求美帝貿易代表在90日內，在世貿組織內處理自稱為發展中經濟體的國家及地區，包括中國、香港及澳門（其實也有文萊及新加坡等國）。在這個相當重要的談判之前，北京一方面是透過外交部發言人強力回應侵侵的部署，但另一方面，則要思考，既然中美只是談論貿易問題，是否應該讓香港問題牽涉當中，令中美貿易談判添加一些政治因素呢？况且，北京對港政策，口氣幾時要硬，幾時要軟，可謂隨心所欲（下周當美帝貿易談判團離開之後，對港政策也可以硬起來），是否需要在貿易談判之前，就火力對準香港人，讓香港議題成為貿易談判的焦點呢？

其二，台灣的政局，亦令北京暫時需要一些空間，有助國民黨內比較傾中的參選人韓國瑜，可以順利成為國民黨的唯一參選人呢？回看去年底，當韓流席捲全台之時，大有衝上總統選舉之勢，藍營一時士氣大振。不過，自從香港出現「反送中」的大型示威之後，蔡英文借着「反送中」的議題，以國家安全為主軸，大力宣揚香港是一國兩制的失敗示範，台灣需要捍衛安全等操作，不單擊退了黨內競爭者，以及獲深綠支持的賴清德，而另一邊廂，韓國瑜的人氣，有滑落之勢。當國民黨好不容易有一個總統參選人的時候，如果北京對港政策及口氣是加火加壓，炮聲隆隆，對於曾經來港，先後與特首及中聯辦會面的韓國瑜，其選舉行情是有利還是不利呢？如果要讓立場較為傾中的韓國瑜順利開局，是不是該在對港問題上口徑稍緩，一俟韓國瑜站穩選舉的步伐之後，再開足火力炮轟香港示威者也未遲呢？

香港問題 北京顧忌美帝兩岸因素

現在的香港問題已不是京港矛盾的內部事務，而是牽涉到美帝因素以及兩岸因素，令北京領導層在思考「後林鄭」的政治部署，有一些顧忌。但必須記住，美帝因素或台灣因素，並不完全代表，是北京思考對港政策的主要考量。不過，可以相信，除了因應香港情勢發展外，這兩個外部因素，足以令港澳辦記者會的火力，比預期中減低了。

但政治議題警力解決，最終也抓不住政治問題的核心。所以，如果要令香港局勢平和，特首還是要回到示威者提出的五大訴求，不能總是左閃右避，關在禮賓府搞施政報告。前晚可見，任何事件都足以造成幾百人包圍警署。政府不直視政治訴求，把警察推向浪尖，緩和局勢，無補於事。

作者是時事評論員