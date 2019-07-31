如出動解放軍 港警會按機制協助（文：呂秉權） (09:00)

讚美在前，辛苦在後。筆者相信未來一段日子，警隊將繼續成為林鄭月娥政府的人盾，強力維穩，直至北京出招化解政治危機為止（如政府改組、獨立調查等）。

對於出動解放軍，發言人刻意淡化，只叫記者自己查《基本法》，比國防部發言人姿態還要低。與7月初解放軍駐港部隊司令員對美方主動保證「這是香港的事務，應由香港政府去解決」的表態，基本同調。

雖然如此，但香港人絕對有必要知道，一旦解放軍駐港部隊出動，與港警將有何行動機制。

其實，解放軍駐港部隊早於2001年，美國「911襲擊」後一個月，已與香港警方建立了反恐和處理暴亂的行動機制，香港警察將成為駐港部隊的帶路人，變成他們的「人肉Google Maps」，協助駐軍執行任務。筆者相信，這個機制備而有效，兼且已經加強升級，目前直接知事和對口者，應是警務處副處長（行動）鄧炳強和高級助理處長兼行動處長蕭澤頤（負責行動部和支援部，並統管港九新界水警6個總區）。

這個機制，保安局和警務處一直以資料敏感為由，沒向港人公開交代。倒是內地「南方網」曾於2001年10月報道過，筆者曾與時任警隊高層（警務處助理處長級）考證，相信有關報道基本正確。

按「南方網」報道，出動駐軍可48小時內完成，有7個步驟（見表），由保安局先向特首匯報及請示；特首如同意，則向中央請求；同時保安局會向駐港部隊「打招呼」；中央政府批准，則通知中央軍委；中央軍委再通知聯合參謀部、南部戰區及駐港部隊；解放軍在港警配合下執行任務等。

人數方面，報道指，解放軍駐港部隊可出兵8000人（香港、深圳各半），預料因應這10多年來的香港形勢，駐軍的後勤兵源已顯著提升。加上在7．21中聯辦大樓國徽被弄污後，解放軍陸軍第74集團軍（駐地惠州）公布在湛江的反恐軍演甚有對港意味，南部集團軍有需要亦可增援（一集團軍可達6萬、7萬人）。

港警任最高指揮 解放軍獨立執行任務

行動細節上，報道指根據機制，駐港部隊和港警有一條聯絡專線，並會在警察總部成立最高指揮中心，由最熟悉地勢、街頭和行動的警務處高級助理處長擔任最高指揮。筆者相信，由於解放軍不清楚香港街頭的具體情况，港警將在「帶路」上全力配合駐港部隊，讓他們能快速進入香港不同區域，打一場「城市戰爭」。

具體任務上，駐港部隊會執行封鎖、防暴、救援和挖掘等民防工作，但要由「最高指揮」統籌。一旦清楚任務和目標，整項任務將由解放軍負責，不會與港警聯合行動，武器相信會開得更猛。

無論出動解放軍與否，警隊都是維穩和帶路王牌。林鄭特首「不出賣警隊」之說，又多了一重意義。

作者是浸會大學新聞系高級講師