以逆權運動抵抗暴力產業鏈（文：黎恩灝） (09:00)

（1）從運動文化來說，在今次逆權運動中，抱持不同運動策略者皆強調「兄弟爬山，各自努力」、「不割席不譴責」、「齊上齊落」、「行動如水（be water）」等信息。由過去所謂「和平、理性、非暴力」與「勇武抗爭」的二元對立，演化為有機共存、互相補足，增加運動的機動力、不確定性和凝聚力，自然令政權難以捉摸。

（2）無論是溫和如社區「連儂牆」、機場集會，以至激進如前線佔領，運動形式百花齊放，訴求目標仍然一致。運動五大訴求之一的要求成立獨立調查委員會，已凝聚社會共識，實在毋庸置疑。政權仍拒應訴求，站在社會對立面，逆權運動自然繼續。

（3）逆權運動能團結人心，是因為運動有力地揭示威權政府的暴力本質。這個暴力本質，是由結構暴力催生肢體暴力所致。暴力的動力，來自不受制約的權力。威權政府透過勾結社會精英及有權勢者來維持統治合法性和穩定性，並非新事。只是今次龐大而持續的運動，令一向支持政權的溫和中間專業陣營先後與之割席，迫使政權將其利益集團浮面。

毛主席說「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」。在香港，各方親政府力量在政權鎮壓運動的過程中配合得天衣無縫，是否真如民眾所指是「官警商鄉黑」勾結，或黨領導一切的結果？我們不妨以7月21日元朗恐襲事件為例，分析不同建制勢力的反應。

7月11日，中聯辦新界工作部長李薊貽出席十八鄉鄉事委員會就職典禮時，呼籲與會鄉民要「保衛家園，驅散反政府的示威者」。

7月15日，立法會議員何君堯於社交媒體直播節目中，指對元朗六鄉非常有信心，「（示威者）多多嚟，你哋就密啲手，將佢打到片甲不留」。

7月20日，時任《香港經濟日報》副社長、主持電台投資節目的石鏡泉在建制派「守護香港」集會上發言，建議在場群眾學習元朗鄉親和深水埗街坊，用藤條「打仔」及軟膠通「教仔」。

7月21日晚，大批白衫人以藤條等武器到西鐵元朗站無差別襲擊市民——特別是參與「反送中」遊行後回家的市民——警方卻遲遲未現身。在場與記者一爭口舌的八鄉指揮官李漢民，被市民拍攝到疑與同樣穿白衫的市民拍膊頭，向他們道「心領」、「唔使擔心」。

7月22日起，有參與白衫恐襲者被捕，當中亦有部分人有黑幫背景。

據《公安條例》，「任何人如無合法權限而在公眾聚集中發表任何聲明，或其所作出的行為，為意圖煽惑或誘使他人……殺死任何人或任何類別或群體的人，或傷害他們的身體」，即干犯「公眾聚集中倡議使用暴力」罪（第26a條）；如任何社團的成員或附從者，被組織或訓練或裝備，以便從事侵奪或看來會侵奪警方職能的工作，即干犯「成立半軍事組織」罪（第5條）。姑勿論上述人物是否觸犯公安法，從時序可見，各方勢力接連發表針對「反送中」示威者的言論，和元朗恐襲環環相扣，以暴力恐嚇和打壓參與政治運動的市民。究竟以暴力回應政治抗爭，是否已成為一條「產業鏈」？

元朗襲撃事件 對港人當頭棒喝

也許港人曾經想像，即使沒有民主普選，只要有自由、法治，個人生命財產就能得到保障，也可繼續享受表達自由。7月21日元朗的白衫人恐襲事件，卻成為「當頭棒喝」香港人的悲劇。同樣，警方前日在元朗向平民及記者開槍、「速龍小隊」在西鐵站無差別亂棍毆打等，市民血流遍地，必再次令港人質疑，黑道白道以暴力傷人的程度和心態其實又有何差別？

而且，警隊的法定職方代表如警察隊員佐級協會，接連批評民選立法會議員，又公開與社會共識作對，反對成立獨立調查委員會，更公然違反《警察通例》警務人員「不得就任何事宜直接致函行政長官、政務司司長、政府總部局長級官員或部門首長」的規定，越級譴責政務司長，甚至要求他辭職。究竟香港能合法使用武力的執法機關，要繼續作人民公僕，還是想當以武力凌駕一切的軍事政權？

抵抗制度暴力

逆權運動的要務就是透過團結人心，撥亂反正，守護香港。香港本是文官政府治理，更早應由民主政府作主。但警察部門的粗暴和傲慢，徹底打破了港人幻想。當行政機關瑟縮一角、執法機關以暴力恐嚇社會時，逆權運動的重心就是抵抗制度暴力。政府愈無心戀治、警隊愈加暴戾，公務員自然心更思變，逆權運動的凝聚力就更大。

人大8．31決定5周年之日將近，運動自然會步入新階段，爭取真正雙普選，以打破威權管治的暴力產業鏈。

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人