記者保持中立 才能以道德抵抗暴力（文：陳帆川） (09:00)

報料最好有影片、照片、消息來源

暴力事件爆發當晚，不少市民皆立即向傳媒報料，希望透過記者鏡頭去制止亂局，督促警方加快行動，避免事件不了了之。但遇上危急情况，熱心市民的報料是否準繩，將大大影響傳媒的處理速度。例如一些純文字的報料，其實作用有限，因為網上道聽塗說的謠言多不勝數，傳媒機構一般不會貿然採用。

有心人如果想傳媒加快報道，最好有影片和照片為證，並提供消息來源，好讓編輯驗證真偽。如果報料人認識拍片者，最好鼓勵他直接向傳媒機構報料，他亦可要求將身分保密。雖然網民許多時認為，網上影片眾多便等於是證據確鑿，但對於部分媒體，尤其是國際大媒體來說，影像的來源非常重要。未經核實和授權，通常無法任意取用。

過去一段時間，有示威者嘗試干擾部分前線記者工作，藉此表達不滿其公司的編採方針。這無疑會增加該新聞部的工作負擔，卻難以影響其編採方針，因為老闆最關心的通常不是員工士氣，而是廣告收入。而即使有人動員罷看個別頻道，收效也是微不足道。不過，如果民間的輿論力量大得廣告商不能忽視，大得老闆們覺得在個別媒體投放廣告反而是一項負資產，便有可能嚇怕廣告商，產生漣漪效應。

公開平台留偏幫證據 易遭大做文章

最後談談記者在亂世裏的角色。新聞工作者長期超負荷地工作，並耳聞目睹諸種不公不義，情緒難免有所起伏。然而，如果記者在公開場合，包括在網上世界流露鮮明的政治立場，便有可能削弱抵抗暴力的道德力量。

部分親建制暴徒三番四次地毆打記者，其中一個聲稱的原因，是記者偏幫示威者云云。這一點固然無法成立，因為每一間媒體都從來沒有迴避示威者的衝擊鏡頭，亦因而常常遭網民質疑是否已向政府靠攏。不過，如果記者在公開平台留有偏幫任何一方的證據，便容易遭有心人大做文章，影響中立性和喪失抗辯理由。

記者對暴力表示憤慨，實屬合情合理，但在政治上則宜保持中立，才能在非常時期保障自己，並在亂局裏堅守第四權的角色。

作者是新聞工作者、文化評論人