不能任由暗黑勢力坐大（文：王慧麟） (09:00)

有組織暴行 警有否捉到背後藏鏡人？

人心脆弱，元朗市區商戶白天關門，市民下班回屯元天，見了車門開關都有恐懼。曾幾何時，政府常常自詡香港是世界上最安全的城市之一，現在市民看見的是有制服及全副鎮暴裝備的紀律部隊人員，與暴徒一起時，像送失戀朋友回家般，拍拍膊頭疑似鼓勵，那麼誰會相信，市民白天上班回家，晚上出街安全？學生去補習班及興趣班是否安全？學生參加學校的暑期活動又是否安全？至於經常跑港深兩地的自由行及水貨客，又是否感到安全？執筆時，警察在元朗事件中拘捕了11人，但是，從片段所見，牽涉打人的白衫軍，一定不止11人。而且，這件事背後好明顯是一次有組織的暴行，警察有沒有捉到背後的藏鏡人呢？

有理由相信，政府有些人會認為，只要拉到一些牽涉元朗打鬥的暴徒，遏止了有組織人物的部分氣焰，就可以讓市民逐步恢復信心，但是，近兩日網上流傳的語音檔案可見，有疑似參與周日元朗無差別襲擊的暴徒，疑出現金錢糾紛，隨時可能出現「冬瓜豆腐」事件，市民恐怕不同幫派人物出現派系廝殺，近幾日一樣不敢去街。前日，有朋友臉書傳來圖片，一間在元朗頗有名氣的手握壽司店，只有他們兩位食客，如同包場。長此下去，大家生活苦不堪言。上班族來去匆匆，該區工作的人們不敢上班，商場沒有人敢行，小商戶、食肆無人光顧。

示威者五大訴求 政府再不能視若無睹

連場示威，已經令不少人士的生活，受到壓力。上班族擔驚受怕，老闆怕無生意，有時候更要擔心員工安危。家長們怕子女外出參加示威會中招入醫院。各行各業的影響陸續浮現。所以，本周初，連比較保守及親建制的商會也出聲了。因為每逢周日，香港就有大龍鳳，而且前幾日元朗見人就打的白衫軍，對市面有衝擊：有外國的藝人活動取消、外國如愛爾蘭對香港發出旅遊警示，這樣下去，香港經濟會在中美貿易戰之影響下，進一步受到打擊。因此，不同商會以及親建制的組織都要求政府，設立獨立調查委員會，處理及調查6月9日及12日的事件，有些更要求調查6月9日以後的所有示威遊行以至元朗暴力襲擊事件。政府其實已經不能再迴避了。政府對於示威者提出的五大訴求，再不能視若無睹，任由局面爛透為止。當然，獨立調查委員會只是第一步，還有其他的訴求，政府也有必要逐一回應，不能扮作視而不見。

地方管治集團 相互勾結自肥

但是，即使政府全滿足了5項訴求，卻無法回應及處理，周日元朗暴徒襲擊事件所揭示的背後的權力關係網。近十多廿年因為要新界發展土地，出現了不少地區矛盾，地區鄉紳、政府官員、土地發展商以及其他插手地區事務的非香港政界的維穩力量，儼如變成一個利益共生的地方管治集團，相互勾結自肥的權力關係網。一些地區出現的糾紛，往往出現有組織人物鬧場及維穩，私下用盡各種非法及暴力手段逼走居民，已經令地區維穩事務，滲入了好多暴力的元素。近年來，這些有組織人物，更積極參與政治事務。網上流傳牽涉入元朗襲擊事件的暴徒相片，亦有牽涉近幾年的土地糾紛以至地區政治事務之中。周日的元朗暴力事件中的暴徒，不單見黑衫人就打，而且見人就打，已經不是一場純粹的「保鄉衛族」之任務了。

這場暴行，背後是否有一個更大的癌細胞組織在指使及發揮着地方維穩的力量呢？如是，這是一個怎麼樣的權力關係網呢？究竟政府有沒有力氣，去戳破這個關係網呢？這個關係網一日不破，市民就一日生活在暴力的陰影裏。

作者是時事評論員