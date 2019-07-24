廉署應調查元朗指揮官（文：劉進圖） (15:00)

根據有線電視新聞報道，區議員黃偉賢於7月21日元朗襲擊事件前一天，已收到消息並致電元朗區警民關係組通報，7月21日區議員麥業成也收到消息並通報警方，兩位區議員均獲警方告知已有部署，「已安排人手應付」，但結果卻是警員集體消失，令數十名無辜市民受襲送院。根據終審法院在冼錦華案裁決，警務人員收了甜頭而不阻止罪案發生，已構成公職人員行為失當罪，兩位區議員若向廉署舉報，廉署依法須調查元朗警區指揮官及反黑組主管，是否收了黑幫甜頭，或基於其他不當理由失職瀆職，若構成公職人員行為失當，便依法追究刑事責任，這樣才能確保警員不會與黑社會勾結，維護香港法治。
終審法院於2002及2005年分別就政府產業處前總產業經理岑國社案及前高級警司冼錦華案，為公職人員行為失當罪名下定義，即（1）在執行公職過程中或與其公職有關；（2）是故意及蓄意地；（3）是有預謀；（4）是無合理藉口作出須負刑責的不當行為；（5）而其行為偏離公職職責範圍或宗旨，及（6）屬嚴重而非微不足道。
根據終審法院下的定義，公職人員蓄意不作為或故意作不當行為，偏離公職要求，就算沒有收受利益，只要沒有合理藉口，性質嚴重，就可能構成公職人員行為失當罪。
警隊管理層對7．21元朗襲擊遲遲未到場的解釋，是當晚收到報案後，兩名巡邏警員到場，發現持棍棒白衣男子數目眾多，需要召喚佩戴裝備的警察到場增援，所以有接近一個小時的執法真空。
兩位元朗區議員的證詞，以及他們手機上與警隊的通訊記錄，清楚顯示警隊並非案發後接到舉報才知情，早於一天前已得到消息，案發當天中午及黃昏再次收到消息，只要分區反黑組探員稍加打聽，就會知道有過百名地區村民和黑社會分子在黃昏時持械集結，預備入夜後行動，沒有可能不及時調派人手應付。就算精銳部隊被調往港島執勤，也可以在新界北總區調派軍裝及便衣探員，到場阻止罪案發生。即使現場警員數目不及白衣人，也可以拔槍自衛，毋須集體消失，縱容兇徒犯案。元朗警區沒有這樣做，導致大批平民受傷送院，是嚴重的失職瀆職。
如今，大量表面證據指向元朗警區刻意不作為，配合黑幫施暴，警隊聲譽蒙羞，市民對警隊信任跌至谷底，警隊若不徹查失職成因及追究責任，市民就會認為警隊高層包庇，甚至懷疑警隊高層故意指使，利用黑社會來對付示威者，「警黑勾結」的污名就無法洗脫。
元朗事件可以由大法官來做獨立調查，但更需要廉署依法做刑事調查，以及警隊同步做內部紀律調查，還公眾以真相和公義。