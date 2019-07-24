廉署應調查元朗指揮官（文：劉進圖） (15:00)

終審法院於2002及2005年分別就政府產業處前總產業經理岑國社案及前高級警司冼錦華案，為公職人員行為失當罪名下定義，即（1）在執行公職過程中或與其公職有關；（2）是故意及蓄意地；（3）是有預謀；（4）是無合理藉口作出須負刑責的不當行為；（5）而其行為偏離公職職責範圍或宗旨，及（6）屬嚴重而非微不足道。

根據終審法院下的定義，公職人員蓄意不作為或故意作不當行為，偏離公職要求，就算沒有收受利益，只要沒有合理藉口，性質嚴重，就可能構成公職人員行為失當罪。

警隊管理層對7．21元朗襲擊遲遲未到場的解釋，是當晚收到報案後，兩名巡邏警員到場，發現持棍棒白衣男子數目眾多，需要召喚佩戴裝備的警察到場增援，所以有接近一個小時的執法真空。

兩位元朗區議員的證詞，以及他們手機上與警隊的通訊記錄，清楚顯示警隊並非案發後接到舉報才知情，早於一天前已得到消息，案發當天中午及黃昏再次收到消息，只要分區反黑組探員稍加打聽，就會知道有過百名地區村民和黑社會分子在黃昏時持械集結，預備入夜後行動，沒有可能不及時調派人手應付。就算精銳部隊被調往港島執勤，也可以在新界北總區調派軍裝及便衣探員，到場阻止罪案發生。即使現場警員數目不及白衣人，也可以拔槍自衛，毋須集體消失，縱容兇徒犯案。元朗警區沒有這樣做，導致大批平民受傷送院，是嚴重的失職瀆職。

如今，大量表面證據指向元朗警區刻意不作為，配合黑幫施暴，警隊聲譽蒙羞，市民對警隊信任跌至谷底，警隊若不徹查失職成因及追究責任，市民就會認為警隊高層包庇，甚至懷疑警隊高層故意指使，利用黑社會來對付示威者，「警黑勾結」的污名就無法洗脫。

元朗事件可以由大法官來做獨立調查，但更需要廉署依法做刑事調查，以及警隊同步做內部紀律調查，還公眾以真相和公義。

作者是資深傳媒人