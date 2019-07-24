中共與黑社會（文：呂秉權） (09:00)

香港人憤怒了！

完全違背警隊對市民承諾

當晚，很多徹夜難眠的香港人極之憤怒和惶恐，心中浮現了5個字——「黑社會治港」。這5個字的背後是特區政府放軟手腳，警察退場，黑社會清場；市民有情報，警方無部署；市民報警，999不通，警署落閘；市民組織自救，巡邏警員掉頭走；市民要求緝兇，警察則和白衣人企埋，並拍對方膊頭（這是警務處長口中的「勢不兩立」？）；記者着緊追問警察指揮官為何遲來，對方輕佻回應等。

翌日，警方開始認真調查和拘捕，可惜在黑社會最囂張、香港市民最需要保護的時候，這支世界級警隊集體失場，令市民受害，完全違背了警隊當初對市民承諾的七大目標，這些目標是：維護法紀；維持治安；防止及偵破罪案；保障市民生命財產；與市民大眾及其他機構維持緊密合作和聯繫；凡事悉力以赴，力求做得最好；維持市民對警隊的信心。

發生血洗元朗事件前，《明報》報道中聯辦新界工作部部長李薊貽，月初在元朗十八鄉鄉事委員會第25屆執委暨村代表就職典禮上說「唔會畀佢哋（反修例人士）入嚟元朗搞事」，又說元朗有一班有勇氣及守護家園的居民，現場人士鼓掌叫好。本年初，中聯辦新界工作部的酒會上，李薊貽曾說：「對觸碰國家底線的行為零容忍，讓愛國愛港愛鄉的正氣主導新界、引領香港。」

中聯辦新界工作部另一件為人熟知的事，是2016年涉嫌干預立法會選舉事件。當年，循新界西參選立法會的自由黨區議員周永勤，被約到中聯辦新界工作部位於沙田的辦事處，要求他退選。周其後停止選舉工作及離港避風頭。

7．21元朗事件，警方（包括分區警員）和黑社會有沒有默契，仍有待調查。而近年香港政界和社會則出現過涉黑人物出席撐警遊行、撐政府活動，涉黑人物捐款給入獄警員，黑惡勢力在「佔旺」清場，梁營中人出席「江湖飯局」等。從更高的角度看，中共歷來跟黑社會都有着微妙的關係（國民黨和不少政黨亦然）。

1929年，中共黨員楊度已接受上海黑幫大佬杜月笙送錢（500元／月）送洋房；抗日期間，「一分抗日，兩分應付，七分發展，十分宣傳」的中共，又接受杜月笙捐出1000個荷蘭進口的防毒面具。有借有還，抗戰後，杜月笙有一批物資被海關所扣，中共地下黨員幫忙疏通。1949年，中共奪取江山前，杜月笙與中共代表潘漢年談判，希望互相都不搞對方。

1950至70年代，由於內地物資匱乏和鎮壓，黑社會犯罪相對處於空白期。

中國官場涉黑案

1980年代改革開放後，黑社會罪案激增。黑社會大舉滲透政界和警界，搞「官匪一家親」。1990年代，吉林長春最大的黑幫頭目梁旭東成功混入警隊，當了某分局刑警大隊偵查員，在地方橫行了6年。他說：「我在社會上混得明白，是因為我有三把刀；第一把刀，我是警察，誰敢不怕我；第二把刀，我是黑社會，誰敢不服我；第三把刀，我有關係網，上面有人罩着我。」公安部2000年一份報告顯示，部分省市黑幫勢力滲透到政府內部選代理人，協商安排地方政府領導、人大、政協等領導人。

在內地房地產升溫的年間，不少地方政府動用黑社會收地，打殺無辜，筆者以前採訪亦屢屢遇到。當村民追究時，當局則推說黑幫作惡與政府無關，連官司都打不成。

其餘轟動中國官場的涉黑案還包括：2010年重慶司法局長文強因做黑社會保護傘而被判死刑；2019年「內蒙古政法反腐：黑社會收編多名官員 副廳長小舅子賣炸藥賺上億」案等。

廣東警官學院偵查系李若菊教授在〈警察涉黑犯罪初探〉（政法學刊，2006年）指出，現實生活中，個別警察涉黑犯罪，使警察原有社會角色發生改變，警、黑結成了一個「利益共同體」，有的成了黑社會老大，有的成了黑社會「馬仔」，有的成了黑社會保護傘。「貓鼠同穴」、「警匪一家」、「警匪一體」是老百姓對警察涉黑最形象的表述，也是個別警察的社會角色向完全相反方向易位的最形象例證。

曾是江湖中人的影星陳惠敏2012年接受《蘋果日報》專訪時，曾透露有不少黑社會做「無間道」滲透入警隊，到受訪時仍有很多黑道中人在警隊內。陳說：「我當差出身又係江湖中人，最早由獄警轉去做警察。家警察部卧底滲入黑社會，以前我哋時代係卧底滲入警察，不過警察部唔敢認，家警察部仲有好多江湖大佬喺度，但佢哋唔搞事，呢班係未當差時已入咗江湖。」

未知警隊內部反黑有何最新進展。

中共如何評價元朗風暴？

最後，筆者想分享一則有關新界中共勢力的資料。前輩江關生在其著作《中共在香港：下卷》曾引述1974年警隊政治部一份機密報告，揭示中共在新界鄉村的勢力，由後來升任警務處長的許淇安代行。報告指出，元朗、八鄉、沙頭角、上水、大埔、沙田等地共有約50條村，村民主要都是共產黨人或同情者。當年被港英警察嚴密監視。

香港1997年主權移交前，鄧小平曾讚黑社會「愛國的還是很多」、公安局長陶駟駒曾說「黑社會不是鐵板一塊，當中有些人也是愛國愛港的」。未知中共如何評價今次的元朗風暴？

作者是浸會大學新聞系高級講師