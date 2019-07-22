失去正當性 香港管治會愈來愈困難（文：鄭立） (09:00)

這個同意行為，不一定是民主社會的投票，更多是源自被統治者的人生歷程。英治時期的香港政府為何有正當性？那是因為香港當時是個難民城市，大部分市民都是逃避戰禍或政治紛爭而來的難民。這些難民選擇逃來香港並落葉歸根，內心早已認同並自願選擇接受香港政府管治。因此，香港本來就有一種用腳投票的正當性。

民主社會以民主思想及普選賦予統治的正當性；神權社會以君權神授來論證統治正當性；封建社會以血統去解釋統治正當性；移民社會以腳投票賦予統治正當性。無論哪種方式，他總歸還是有一定的自願性質，相信自己是應該接受這統治的。

正當性不是理所當然，也不能繼承。每一代人都是新的人，經歷新的人生，自然也需重新建立正當性。那些移民與難民落葉歸根後，他們的後代就沒有再經歷「以腳投票」的過程。他們之所以接受港府統治，只因為生於此處，被迫接受。

當政權沒有受被統治者的同意，當法律沒有被社會認同，它就並不神聖，市民會不再尊重它。就算有些人聲嘶力竭歌頌這種權力，或再用力地洗腦，市民內心還是知道自己只是被強迫接受。所以暴力統治之下的人，往往更不守法。因恐懼而服從法律，跟因尊重而服從法律是不同的。尊重是內在的，恐懼卻會在力量減弱時消失。

近年政府引用釋法，取消議員資格，以及利用各種體制與程序漏洞去處理政治事件，這些行為本身是在破壞香港政府與法律的正當性。這樣做的結果，就是將香港政府及法律，從神枱上拉下泥沼裏。大錯已成，政府也錯過了補救時機。

我們將要面對惡化的未來

大家已覺得這個政府不是自己的政府；這個法律，市民沒有同意過。市民認為議會只是統治者的圖章，警隊只是統治者的鷹犬，政府只是統治者的員工。政府淪為一個不值得被尊重的墮落集團。

當市民在街上隨便就會被喝罵搜身檢查時，每個人心裏都明白，自己在政府眼中已是準犯罪者。市民見到警察，聯想起的是恐懼與屈辱。警方執行任務時，也想要隱藏自己的編號，他們心裏也明白自己的境地。香港在1970年代起建立的警方正當形象，恐怕已崩壞。也許政府能鎮壓抗爭，卻沒有辦法買回市民好感。不與警方合作的技巧，已變成了一代人的常識。

市民拒絕與政府合作，警方也對市民產生排斥，香港未來的管治當然不可能順利了。這就是政權失去正當性的禍害。覆水是難收的，這是難以輕易修復的。

我們將要面對一個惡化的未來。請記得這就是問題的根源。

作者是專欄作家