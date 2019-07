月娥撲火？ 特首與中央的一場危險博弈（文：黃偉豪） (09:00)

首先,有關政治現象的觀察,可籠統地分成3個層次:新聞報道、政治或情報分析,及學術研究。進行這三方面觀察的場所通常是新聞機構、政策智庫及大學。筆者也曾到過在美國首都華盛頓的智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)任訪問學人,而本文中關於政治分析的討論,有很大部分便是來自在布魯金斯的經驗。

新聞追求的是報道的新、快和準,尋找真相及多角度的全面持平觀察,但往往未能做到較深入徹底分析。學術研究卻是另一極端:往往只聚焦於一個定義精準清晰的微細問題,雖有理論架構,但有時只見樹不見林,及因要等待收集到足夠數據才可作科學分析,使研究結果往往落後於形勢,只可為解決將來的問題帶來啓示,有點遠水不能救近火的感慨。

政治或情報分析可謂集合了前兩者的特質,應用理論與邏輯,有效解讀現實政治的操作,掌握最新形勢,以解決當前最迫切問題。可是因為現實環境充滿很多即時互動的變數,而分析員亦未如學者般可以在有全面和詳盡數據後才慢慢分析,出現誤差的機率自然也較學術研究為高。但始終現實的迫切需要壓倒一切,政治分析的需求及功能無法被取代。一個政治或情報分析員的最大挑戰,就是如何在缺乏完整資料及完美情報下作出最佳分析,以制訂應對策略。

政治人物每一步都有背後邏輯部署

從智庫經驗得來的第一大定律,是政治人物或當權者可以不是絕頂聰明,亦可出錯或做錯決定;但他們的每一步,也有背後的考慮、思想、邏輯和部署。把以上第一大定律套用在林鄭特首身上,以一個自小就經常考第一的人來說,我們又怎樣可以接受她完全不知道一日不撤回《逃犯條例》修訂,一日不回應五大訴求中的其他4項訴求,特別是連建制派也支持的成立獨立調查委員會的建議,緊張的局勢會持續?她又怎會不知道,縱容警隊向示威者使用過大武力,只關心及慰問受傷警務人員,卻對受傷甚至是犧牲的巿民視若無睹、不聞不問,以上任何一項,只會使反修例的巿民更加憤怒和失望,為事件火上加油,民憤隨時再度爆發?

而為了應付政治分析較學術研究出現誤差機率較高的問題,很多相關分析均是根據不同假設和場景,制訂針對性的應對策略和措施,以策萬全,做到可見招拆招之餘,又滴水不漏。當中最需要制訂應對策略以求做足準備的場景,理所當然是最有可能發生,而又帶來最差結果的場景。萬一出現好的結果,所要做的只是慶祝等的簡單工作;相反,當噩夢成真時,便「死得人多」,後患無窮。而根據目前觀察,特首正用不同方法追求局勢升溫以鞏固政治權力,或更優厚的下台條件,並把兩者對冲,便是一個在目前危機下有相當可能發生而又最差的場景。

除非我們認為林鄭在修例失敗後已完全失去理性,否則,整個局勢真正的謎,不是為何林鄭會這麼硬頸或愚蠢,而是她行動的背後目的。一個合理解釋是,她是有意運用以上行動激起民憤,使事件再度升溫。這又會對她帶來什麼好處呢?一個合理假設是,中央已決定要更換在今次修例中犯下大錯的林鄭,但因物色合適替代人選需時,而中央為了自己的尊嚴和體面,不想民間有錯覺認為中央政府可隨時向示威者訴求低頭而撤換特首——當年更換董建華也用了相當長時間,50萬人上街反23條是2003年,要等到2005年他才腳痛下台。這意味着林鄭仍有一定時間,為自己創造最好的終局。

博弈理論中有所謂「支配性策略」(dominant strategy),其原理與投資理論中的對冲有點相似,意即務必選擇一個最佳行動,無論結局怎樣,自己只會贏,無得輸。若特首真的能使香港局勢升溫及失控,中央有機會選擇一個強硬的鷹派特首,她隨時重獲重用;但若中央原來是反對升溫,也自然會開出更優厚條件,包括不追究她在任內所犯的任何法律或政治責任,望她願意盡快下台。問題正正在於,對特首而言的支配性策略,可以是對全香港而言形同燈蛾撲火般的同歸於盡的殲滅性策略——升溫及失控的代價,隨時是更多的流血衝突,甚至是軍事鎮壓。

建制派不能盲撐政府

幸好,任何現實政治的博弈和互動往往有多個參與者互相影響。筆者在布魯金斯研究所擔任訪問學人時的研究中心主管卜睿哲(Richard Bush),是知名的台灣問題專家,更著有《活在中國陰影下的香港》一書(註)。他書中的重要觀點之一,是處於強大的中國大陸勢力之下的香港,如何與中國大陸互動及建立互信,是繼續向前行的重大關鍵。林鄭的失誤,已為中央重新理解香港實况打開了缺口。在增強溝通上,建制派要員及議員完全是責無旁貸,不能只是盲撐政府、助紂為虐。而今次運動的參與者,則除了向政治上「淺藍」人士展開文宣工作、伸出橄欖枝外,也要確保今次運動的意義不會被別有用心的中央代言人或傳話人任意歪曲,更不要抵不住敵對人士挑釁,跌入一早預設的劇本當中。

註:Bush, Richard. (2016). Hong Kong in the Shadow of China: Living with the Leviathan. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.

作者是香港中文大學公共政策研究中心副主任