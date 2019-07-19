林鄭的「帝國反擊戰」（文：詹鋌鏘） (09:00)

林鄭特首明顯是想照搬5年前應對雨傘運動的策略，一方面企硬不向民意讓步，另一方面又釋出虛假的善意，表現得願意對話，以換取時間來拖垮抗爭運動。林鄭特首這樣拖下去，不但可以消磨抗爭者意志，更可達至分化抗爭者的效果，因為部分抗爭者必然將行動升級，但行動愈升級，參與的人數和邊際效益很大機會會漸次遞減，而且得到的同情也會愈來愈少，政權更可以藉此拿下最勇武的一批抗爭者，予以嚴懲。最終抗爭運動便在不知不覺間自我潰散。

這一切還只是「帝國反擊戰」的第一步，建制陣營已開打哀兵之戰，不斷預言建制派會在11月區議會選舉大敗已回，提早營造告急氛圍。實際上他們已密鑼緊鼓備戰，除了加緊宣傳反暴力外，亦有鞏固基本鐵票。只要他們贏得多數議席，他們便可對外宣稱選舉結果證明抗爭運動不得民心，支持抗爭的僅屬少數。他們更可呼籲抗爭者尊重民主選舉結果，亦能振振有辭令外國勢力噤聲了。如此發展下去，年輕一代的無力感會進一步加深，民主運動或會如過去5年般再次陷入低潮。

抗爭運動發展至此，參與者都必須反思，繼續朝行動升級的方向進發，會帶來什麼後果。面對國家機器反擊，沒有「大台」的運動還能走多遠，是林鄭特首給大家出的通識題。過去一個月，那種「兄弟爬山，各自努力」的游擊戰確實令政府處於下風，但在爭取民主之戰中，贏得幾場游擊戰不會為港人帶來最終勝利。繼續一盤散沙的抗爭，終會被國家常規力量擊潰。

也許是時候轉移精力創意到另一戰場

與其繼續投放心力在高風險的升級行動上，抗爭運動的當務之急是應對這場山雨欲來的「帝國反擊戰」。不要小看區議會的影響力，它們除了能分配每年以億元計的公帑，做各式各樣地區工程外，他們還在1200人的選舉委員會中佔117席（註），差不多是選委會的一成席位。目前，由於建制派在區議會431個議席中約佔300席，他們便得以壟斷選委會中的117席。試想想，如果這117席變成民主派的囊中物，再結合上次民主派在選委會中佔約330席，林鄭特首還可以像現在般漠視人民訴求嗎？

戴耀廷教授提出「風雲計劃」其實甚具遠見，可惜執行時欠缺天時、人才和資金。但今天形勢已大不同，也許「連登巴打絲打」是時候把精力和創意轉移到另一戰場上，別教今天的血與淚白流。

註：港九各區議會佔57席，新界各區議會佔60席

作者是香港中文大學法律學院專業顧問、香港執業大律師