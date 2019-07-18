示威者要做好公關 先勿當記者「自己人」（文：陳帆川） (09:00)

近代港人對記者的愛戴，可能始於雨傘運動。傳媒直播警察施放催淚彈的鏡頭，震撼人心，最終激發更多人加入抗爭。走上前線的示威者亦明白到記者鏡頭能監察執法者，避免警察為所欲為，因而在某程度上視記者為「守護者」。

既監察高牆 也記錄雞蛋

不過，雨傘運動和旺角騷亂後，新聞畫面成為示威者入罪的證據之一，便令部分示威者大為警惕。有人要求記者避免拍攝示威者的容貌，甚至斥責攝影記者。此舉無疑干預新聞自由，將身分中立的記者誤作「自己人」。立法會議員可以理所當然地跟選民站在同一陣線，但記者則不可能跟讀者完全同聲同氣。他們既監察高牆，也記錄雞蛋，不然新聞機構便淪為示威者的公關公司了。

假定所有記者都是中立的，示威者應該如何理解他們？首先，前線記者都是極度主觀的生物，因為在電光火石之間，他們必須靠本能和直覺快速反應，才能完成任務，因此任何外人走去質疑他們的判斷，都是冒犯，以廣東話來說，即是：「你教我做嘢呀？」當然令人不爽。

其次，記者拍什麼、不拍什麼，確實有他們一套準則，而準則又分成兩部分。第一是攝記拍攝或文記下筆的準則，第二是新聞出街的準則；前者由前線判斷，後者由中高層判斷。要理解兩者，需採用兩套不同視角，不能混為一談。

曾跟記者接觸的示威者應不難發現，記者除了部分人比較有理想之外，共通點就是喜怒哀樂鮮明，例如遭受身體傷害會咬牙切齒、見證感動時刻會流淚滿面、受過慷慨恩惠會心存感激，他們甚至不介意將內心世界一一放到社交網絡。有時我們說，記者拍出來些什麼、寫出來些什麼，差之毫釐，繆以千里，而當中的毫釐取決於什麼，可能就是複雜的情感。

至於新聞中高層，他們不玩毫釐之爭，直接就祭出千里之別。對他們來說，新聞出街的準則，當然包括新聞學院公平公正的那一套，只不過同時攙雜了老闆意志、收視和點擊表現、金錢回報，以及個人立場等。上述元素不是鐵板一塊，有可能隨時間而微調。公認為可信的媒體，不一定永遠可靠，反之亦然。

篇幅有限，示威者可如何有效地向媒體表達意見，下周再談。

作者是新聞工作者、文化評論人