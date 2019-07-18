走向仇恨政治（文：王慧麟） (09:00)

1997年前，民主派溫和派相信，用「又砌又傾、見好就收」的所謂階段性「鬥爭」方式，大抵可以避免像英國好多前殖民地一樣，以暴力方式，達至自治以及終極民主。因為英國殖民地走向自治及民主化的過程，都離不開抵抗惡法及暴力抗爭。馬來亞之英帝劣質管治，導致了大規模的反英運動。二次大戰時，部分馬來人認為親日可以擺脫殖民管治，二次大戰後這班馬來人被重返管治的英帝殖民管治排擠，心生不忿，至於馬來亞的馬共則揭竿反英，引起了武裝鬥爭，最後英帝與馬來人合作，脫殖獨立。至於東非的肯尼亞，二次大戰後，英國管治失效，白人想搞一個純白人的少數政權，藉所謂「茅茅之亂」殺害黑人，肯尼亞反對派領袖肯雅塔被好有「法治」觀念的法官關進牢裏。其他的殖民地獨立過程，除了坦桑尼亞之外，大抵有不同程度的暴力「反英」。所以，研究比較英帝殖民管治的朋友，往往都想理解，為何殖民地脫英，都先經過暴力抗爭呢？

1970、80年代的分析，多集中英帝管治不彰、拉一派打一派導致內部矛盾而出現大規模的暴力抗爭。另外，有些研究集中討論，英帝在二次大戰後，國力不彰，其自身市場以至海外公司，已無法像二次大戰前，藉剝削殖民地資源而開拓市場，造成了殖民地經濟失敗，民生困頓。有些研究會針對殖民地退伍軍人，指出在二次大戰之時，因為英軍唔夠人，從殖民地徵兵打仗，但大戰打完後，這些軍人回到殖民地之後，復員時不單拿取的復員津貼比白人軍官少好多，而且回到殖民地時被指幫白人打仗做「走狗」，加上殖民地經濟不振，這些久經訓練的退伍者，後來部分成為了暴力反英的主力。不過，在1990年代之後，有些學者就指出，其實殖民地人民普遍都是所謂民生優先，崇尚和平穩定，起初亦譴責反英組織搞搞震，但隨着殖民地政府以武抗暴，在暴力螺旋下，雙方暴力不斷升級，戒嚴、逼遷撐反對運動的市民去鄉村以切斷供應反對運動的資源補給，結果令大部分人民變成同情反英及支持反英團體的暴力抵抗。至此，英政府大抵明白，以暴易暴經濟代價太大，加上暴力也得不到國際支持，就此作罷，改與反英溫和力量，以政制開放及民主化，來對應暴力抗爭，甚至不惜提早釋放反英運動領袖，以圖緩和局面，將殖民地人民的反抗精力，轉向民主改革，最終也是放手走人。

問題是，不少殖民地獨立之後，卻出現了程度不一的內亂。種族衝突有之，利益階層及團體之間的衝突、不同政黨之衝突，以至像南非這樣，直至現在，即使警察總長已是黑人，人民仍相當仇恨差人。有學者朋友亦有研究指出，在殖民地反英時期種下的人民與人民之間之仇恨、人民與警察之間的仇恨，以至利益集團之間，因為獨立後新生的新利益集團，與過往親英的利益集團，也有仇恨。這些仇怨，沒有因為政治上民主化而處理好，反而是變本加厲，整個國家及地區被仇恨所支配，無法有力地梳理。所以，部分國家，但凡有總統或國會大選，就會有地區暴力衝突。其原因，往往可以追溯自殖民地時期的暴力對抗事件，以及派系衝突等情况。

躲在盾牌警棍後 是領袖應有作風？

8．31之後，香港要和平民主化，幾近不可能。近幾年的「建制一體」，北京強力治港，壓縮港人自由民主空間，反送中只是一個總爆發。但無論北京也好，特首也好，卻一直不願意直接面對反送中人士提出的五大訴求，一方面示威者遍地開花，社會輿論沒有因為所謂「暴力」事件而轉向，反對所謂「暴力」事件。但另一方面，這班人任由前線差人去頂住示威者，自己則躲在盾牌警棍後面歎冷氣出席大小宴會，待有差人受傷即撲出去醫院「慰問」，這是領袖應有的作風嗎？表面上，這些政府高官依靠警棍與催淚彈可以繼續飲飲食食，並靜待有大事件出現時，可以借勢扭轉輿論。但這種思維，相當短視。因為政府這種放任差人與人民的激烈衝突之下，人民對於政權的怨懟，衝破一個臨界點的話，這種仇恨就會種入社會每一個人的深處。市民只要見到任何政治不公義的情况，遠的不說，假如選管會最後堅持參選區議會的人一定要簽署確認書，否則DQ（取消資格），難道選管會覺得，現在的選民會乖乖地去搞「司法覆核」麼？假如有參選人，繼續一屋7姓13名選民，有造票的可能，選民又只會向選管會投訴就算數麼？假如區議會選舉又有疑似舞弊，老人院掌心雷重現，現在的選民就只會放上YouTube就算數麼？當「仇恨」政治出現之後，好多人就寧願出來，為自身的政治自由而以「暴力」相向，而政府亦只能「武力」對待，從過往殖民地經驗可見，這種因為反殖反對極權的抵抗運動所種下的「仇恨」，幾代人都難以解決。

抵抗運動所種仇恨 幾代都難以解決

香港與一些前殖民地最不同的地方，在於以前英帝的殖民地事務，大抵都當作是內政問題，國際社會大概不理。但現在呢，自從反送中事件之後，美帝已經插手當中，《美國—香港政策法》將香港事務變成美帝事務，而且日後隨時變本加厲干預香港事務，香港形勢已不是中國內政的問題，令香港問題比1997年前更複雜。反送中運動可見，現屆特區政府的最令人不齒之地方，是種下了仇恨政治的種子，隨時令香港未來幾代人，生活在仇恨政治的氛圍當中。下一屆政府，在人民深仇大恨的氛圍下，如何談團結？如何談發展民生？更如何談政改，還要在8．31框架之外傾政改？發開口夢乎？

作者是時事評論員