和理非看武力抗爭和運動激進化的「團結路徑」（文：李立峯） (09:00)

在素來重視和平與秩序的香港，運動支持者以至大量市民對激進行動的接受程度，似乎前所未有地高。到底運動內的「和理非」如何看待激進行動？運動參與者對行動升級有什麼看法？我們可以如何理解目前年輕人的一些行動模式？

多樣行動模式互相配合 是運動參與者共識

筆者跟袁瑋熙、鄧鍵一和鄭煒幾位學者在運動期間進行過多次現場調查，我們希望能在本月底向公眾提供一個初步報告，闡釋調查方法和提供如參與者個人背景以及參與原因等基本數據。在本文中，筆者只運用七一遊行和7月14日沙田區遊行時所得的部分結果（受訪人數分別為1169和546），嘗試討論上面提出的問題。

首先，七一調查問到被訪者同不同意「龐大的遊行人數能令政府聆聽民意」和「激進的示威手段可以令政府聆聽民意」。附表顯示，49.6%的被訪者認同龐大遊行人數的力量，40.5%認同激進示威手段的力量。由於被訪者來自強調和平理性的七一遊行，較多人認同遊行人數的力量，並不出奇。反過來說，在和平遊行的參加者中，都有四成認同激進示威的力量，比例一點也不低。更重要的是，七成遊行參加者同意「和平集會和衝擊行動互相配合才可以達到最大效果」，不同意的不足一成。經過6月，多樣行動模式互相配合，是運動參與者的共識。

不過，這不代表運動參與者盲目地接受激進示威。超過一半被訪者同意「激進的示威會令社會上其他人反感」，不同意的只有12.2%。當被訪者被分為3個年齡組別時，就算是最年輕的受訪者，都有超過一半同意激進示威可能令運動失去民意。

示威者的確擔心激進行動可能帶來負面影響。但當政府持續不正面回應訴求時，大家認為激烈行動在所難免。高達83.5%的被訪者認同「政府一意孤行的時候，抗爭者採取激烈行動是可以理解的」，在31歲或以上的被訪者之中，也有接近八成同意這句說話。當然，「可以理解」不代表「值得支持」，同意這句話不代表完全贊同激進行動，但至少意味着大家確認了激進行動的根源是政府的態度和做法。

數據以外，值得補充的是，當武力行動或衝突出現時，運動參與者展示的理解和包容，也在一定程度建基於激進行動者的自我約束之上。回到7月1日，很多運動支持者在電視上看到衝擊的影像時，也有很負面的即時反應，只是後來通過網絡媒體，人們開始見到更多立法會內的影像，看到衝擊者使用武力的「選擇性」，再加上示威者的宣言、網媒的現場採訪等，令更多人對行動有更立體的認知，負面反應逐步轉為同情和理解。

不少運動參與者支持升級行動

7月1日的行動，令不少運動支持者擺脫了「武力潔癖」。這不是說運動支持者永遠不會質疑個別勇武行動的目標和暴力程度，但至少不會一有武力衝突就一定反對，而在近兩周的事件中，示威者使用的武力，程度上其實並不高於7月1日或6月12日，在很多運動支持者的認知中，示威者佔路之後，並不是要跟警方衝突，而是會適時撤退，嚴重衝突的發生，往往是警方咄咄逼人所致，就像7月14日晚上，無論是曾經一度封鎖港鐵站入口抑或是後來攻入新城市廣場，都是沒有必要的行徑。因此，運動支持者以至不少市民均認為最大責任並不在抗爭者身上。

其實，就算是對最激烈的示威者而言，若果和平行動真的能換取政府積極回應，有誰會冒人身安全和法律風險去「勇武」抗爭？另一邊，就算是很和理非的示威者，在怒火中燒時，就算沒有變作行動派，也可能在心態上變為勇武。和理非和武力抗爭者的距離並不遠。而需要面對的現實是，支持升級行動的運動參與者數量不少。七一遊行調查中，我們問到假如政府除暫緩立法外不再作任何讓步，運動的下一步應該怎樣，結果只有5.1%認為應暫停運動讓社會恢復元氣，45.1%的被訪者認為應以現時的抗爭形式及規模定期動員，39.1%認為應進一步把抗爭升級，其餘為不知道。在7月14日沙田遊行中，回答同一問題，只有0.3%認為應暫停運動，43.0%的被訪者認為應以現時的抗爭形式及規模繼續，50.9%認為應進一步把抗爭升級。

在沙田遊行調查中，我們也問所有被訪者，如果要升級，哪一種方式會較為有效。我們列出4個選項，被訪者可選多於一項，結果33.0%選擇「進一步擴展和平示威的規模至全港各區」，42.0%選擇「以更多行動癱瘓政府運作」，23.2%選擇發動三罷，28.5%選擇「進一步把抗爭的武力升級」。

28.5%不是一個小數目，假設該天遊行有約5萬人參與，那麼單在遊行隊伍中，就有近1.5萬人選擇在需要時把抗爭的武力升級。另外，沒有選擇該答案的被訪者，亦很可能會在武力升級時表示「理解」。

愈來愈激進 因願意不惜一切保護社群

香港的社會運動，在過去幾個星期經歷了快速而覆蓋面廣泛的激進化（radicalization）。社運研究學者Lorenzo Bosi與Donatella della Porta曾在一篇研究文章中提出3個激進化的軌迹：意識形態路徑（ideological path）、工具路徑（instrumental path）和團結路徑（solidaristic path）。第一個路徑建基於意識形態，參與激進行動或組織是因為對革命性轉變的追求。工具路徑建基於對較階段性的社會轉變的渴求，參與激進行動或組織是因為覺得制度化的政治機會已經消失，溫和行動失效。團結路徑則建基於對所屬社群的認同，參與激進行動或組織是因為在政治衝突升溫時，覺得需要保護自己所屬社群。

借用這個區分，今次反送中運動的激進化，在6月中由工具路徑主導，6．12的衝突，全因政府漠視百萬人的遊行，和平手段失效，示威者唯有把行動升級。但到了7月，激烈行動主要是通過團結路徑而發展出來的。地區遊行後的那些佔領行動，單從工具理性出發，是不容易說得通的，我們目前也未必搞得清楚它們實際上是如何開始的，但行動一旦開始了，它們就是展現團結的行為。沙田行動那天，在現場看着那條幾百人築起的物資線，就會明白這不止是一小撮人的勇武行為，那是幾千人同心合力的行動，看着瀝源邨居民拋下保鮮紙，就會明白民心向背。民陣也好，民主派也好，不可能跟這種行動割席。年輕人並不是真的很想衝擊，但他們希望成為某種比純粹遊行更有能量的行動的一部分。那天晚上，筆者現場經歷是，港鐵宣布停沙田站的尾班車快要開出時，大量參與者和市民跑往月台，很多車廂都有人阻止車門關閉，為的是讓其他人可以及時上車「逃生」，有青年叫喊「一個都不能少」。如果運動支持者變得愈來愈激進，那不是因為他們有激進的目標或意識形態，甚至不一定是覺得激進有用，而是因為他們願意不惜一切保護自己的社群。

成立獨立委會 眼下最能緩和局勢方法

在上述的激進化進程已經成形之際，譴責不會改變事態發展的方向，它只會強化對立，令持續升級變得更為可能。說到底，唯一能解決危機的是政府。成立獨立調查委員會，雖然不等於解決了問題，但的確是眼下最能緩和局勢的方法。其實，讓一個委員會在不單獨針對（但固然也不能豁免）警方這前提下探究整件事件，已經是個很低的要求了，而且進行調查這個行為本身是「中立」的。如果連這一點也不做，難怪部分市民開始覺得，政府根本就想衝突持續升級至「有事發生」，在高度不信任政府的狀態下，若果真的有什麼嚴重事情發生，運動支持者都只會覺得政府是始作俑者。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授