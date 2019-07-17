有責不問 「完全失敗」（文：陳景祥） (09:00)

「完全失敗」還有下半場，就是從6月9日第一次大遊行（民陣宣稱人數100萬）當天晚上，政府即宣布修例工作繼續。從當時開始，政府就一而再地錯失平息風波的時機，更觸發了後來一波又一波街頭示威、衝擊以至抗爭地區化，遍地開花。政府對事態完全失去主導權，直到現在還不知如何收拾局面！

下半場的政府和民間博弈，主戰場在街頭，也在網絡世界。網上動員和傳播消息的能力，令街頭抗爭可以持續在不同地區進行。它策劃所需的時間短，成本又低，跟過去由民陣呼籲、籌備、動員的模式完全不同。事實上，6月兩場號稱過百萬人的街頭示威之後，其他集會，包括近個多星期「落區」的遊行，都不再由民陣當發起人。網絡上的連結，就足以號召發動一批群眾參加。

有人說這是一種新社運模式。6月14日《洛杉磯時報》刊出署名Alice Su的文章「A new kind of Hong Kong activism emerges as protesters mobilize without any leaders」。文章指外人以為反修例的街頭抗議必定有一個組織策劃的核心，但其實這批抗爭者的行動模式已生變化；5年前雨傘運動仍冒出幾名領袖式人物，然而現在反修例抗爭已經去中心化，行動組織得井井有條但沒有「負責人」！

對新社運模式 政府束手無策

這種「來去無蹤」、好像沒有組織者但行動快捷且物資充裕（頭盔、雨傘、口罩等），其實是現代版的城市游擊戰！抗爭者人數雖然不多，但野貓式的攻勢，藉佔路、包圍等激烈手段，再循網絡及傳統媒體將影響力不斷擴散，以小制大，其造成的效應遠超過實際聚集人數所能發揮的力量。

由青年人為主力，透過網絡組織動員，以抗議社會不公義為號召的民間運動，早在2011年西班牙冒起。當年5月中旬，馬德里有上百萬人走上街頭，佔領大大小小廣場，紮營守夜，以表達對社會、經濟的不滿。這是一場由下而上、撼動西班牙中央政權的草根運動，從西班牙開始蔓延到歐洲、美國，成為「佔領華爾街」的啓蒙運動。

現在法國的「黃背心」運動，是承接這種以網絡發動、沒有領袖的街頭抗爭運動。其起源地雖是巴黎，但抗爭持續，現在黃背心運動已擴散到法國其他地區，也是遍地開花。

面對新社運模式，政府束手無策。黃背心運動從去年11月17日開始，至今仍持續。香港的修例風暴則由6月9日大遊行起計，至今也有一個多月。無休止的街頭示威和衝突，承受最大壓力的是警察。警隊員佐級協會早前去信警務處長及管理層，指「必須確保執勤警員的人身安全及心理健康，除非管理層有信心，戰術及裝備等能確保執勤人員行動中的安全，否則不應指派人員執行可能受傷的任務，或到危險地方執勤」。陳情之餘，似乎有滿腔怨氣！

紀律部隊無法解決政治問題

反修例風暴發生至今，警隊成為眾矢之的。但事實的另一面，是政府高層，尤其問責官員，並沒有走到台前「擋風擋雨」，大部分只是在網上發表網誌或「公開信」重複一些陳腔濫調。明知無法應付接踵而來的街頭抗爭行動，問責高官卻繼續「冷眼旁觀」，只由得警隊在事發現場面對來勢洶洶的群眾！

警察是紀律部隊，應維持政治中立，按上級命令行事。他們的行動如果受非議，應由警隊上級——保安局長、各司長以至特首出面應付。但他們在多次警民衝突中都沒有現身解說，我們見到的只是警察公共關係科負責人不斷出現譴責搞事者。現在連員佐級協會都要發公開信，要求警隊高層表態。很明顯，問責班子並沒有對當前政治風暴承擔起他們應負的責任。政治問題，紀律部隊是無法解決的！

對國際壓力 港府表現粗疏拙劣

應付街頭抗爭進退失據，特區政府面對國際輿論壓力，也同樣表現得粗疏拙劣。自修例工作開始，西方國家即高調表態，認為通過修例，形同拆去中港之間的法治防火牆，更直言特區政府如果一意孤行，後果將會十分嚴重。

香港在一個議題上跟多個西方主要國家「對峙」，是前所未有的事，然而林鄭政府似乎感覺不到事態嚴重。現在修例「完全失敗」，對香港的國際聯繫反而是好事，因美國和歐盟等西方勢力如果因修例通過而「制裁」香港，林鄭政府如何招架得住？到底政府有沒有就外國制裁作過任何評估？

明刀明槍的「制裁」，雖然沒有出現，但後續發展的幾件事卻打擊了香港的國際形象。先是穆迪發表香港評級報告，表示擔心2047年北京「50年不變」的承諾結束前，香港的政治及經濟自由將會收窄，甚至失去獨立實體地位（independent entity）。穆迪直言，對香港近期政治情况表示擔憂。

接着而來的，是今年全球最大新股、啤酒生產商百威亞太在香港的上市計劃告吹。公司解釋是因市場環境影響，但其實百威的融資認購額和公開發售都超額，反應不能算是冷淡。選擇在這個時候宣布取消在港上市，是否另有玄機？可以肯定的是，百威「棄港」，對市場信心肯定會造成打擊。

還有外電報道，指香港局勢風雲變幻之際，本地官商開始部署資產撤離。路透社引述一名香港金融顧問透露，他的一名客戶近日把在港的1億美元資產轉移到新加坡。法新社則引述一名法國財團話事人指，如果缺乏基本人權和財產保障，他們沒有理由選擇留在香港，新加坡目前是取代香港遠東金融中心地位的最佳地點！消息是真是假，很難證實，但政治動盪令國際財金界削弱了對香港的信心，這個信息造成的破壞力相當嚴重！

6月9日之後，香港出現的動盪完全沒有平息迹象。化整為零「落區」的示威行動，人數雖減，但聲勢和破壞力依舊。政府修例「完全失敗」，其造成的影響至今仍未見盡頭。

作者是資深傳媒人