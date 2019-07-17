在那名為絕望的泥濘裏（文：黃任匡） (09:00)

然而筆者有好些朋友、同事卻不以為然。尤其是7月1日晚示威者攻佔立會大樓，和其後不斷出現的激烈警民衝突，雙方都有人流血之後，不少朋友都感迷惘，認為抗爭失焦、太暴力、走了歪路。

討厭暴力 不在少數

在全體港人中，這些人絕不在少數。他們也不是大家想像中蠻不講理的「藍絲」；當中很多最初是屬於「反送中」行列的，甚至有不少當年也是參與過傘運的同路人。但在手持鐵枝、土製盾牌的示威者奮力攻入立會大樓的「暴力」畫面下，他們表示覺得糊塗了，不知道誰對誰錯了。

愚以為，除了「連登」、facebook的虛擬世界外，這些掌握社會大部分資源的高學歷、中產人士，也是運動的主要組成之一，他們的意見不能不重視。所以今天我有幾句話想對他們說。

親愛的朋友們，你們說：「這麼暴力總是不對的吧？」「總有其他方法吧？雨傘運動時的兩個幾月來，我們不都是很和平的佔領嗎？」「我們的運動本來就是愛與和平，不是這樣暴力的啊。為什麼會變成這樣子？」

好，對了。重點就是「變成」這兩個字。

美麗花朵 絕望泥濘

抗爭運動沒有「變成」這樣子。運動本來就是這個樣子——充滿矛盾和絕望。5年前我們在佔領區看見了最美麗的風景：互助互愛的公民、色彩繽紛的「連儂牆」、栽種在夏愨道的虎尾草、義工木匠為留守學生趕製的溫習區、79日24小時不停運作的義工急救站……這些風景都很美沒錯。但難道這些浪漫和美麗，不是絕望催生的產物嗎？難道你們以為他們是嬉皮士，純粹為了浪漫而浪漫嗎？不是的。那些美麗的風景和花朵，其實本來就長在名為絕望的泥濘裏。

5年前，我們看見8．31框架下香港民主之路快要走到盡頭，《基本法》承諾的民主普選將永遠與港人無緣，於是在絕望之下爆發了雨傘運動；5年後，香港政權變本加厲，藉陳同佳案發難企圖拆走保障港人的普通法防火牆，把中共在港擄人綁架的勾當合法化，完成「一國一制」。港人眼見在議會的制度暴力下修例勢將通過，於是在更大的絕望下終於爆發了「反送中」運動。時至今天公民社會的五大訴求包括雙真普選，其實也是在絕望中致力把修例的灰燼撲盡，使之不至復燃的手法。

雨傘運動和「反送中」民主運動，手法、訴求當然不盡相同，但兩者都是絕望的產物。不同的只是比起5年前，經歷威權政府5年來的打壓，我們面對的是更大的恐怖和絕望。

激烈抗爭 責在政府

傘運一敗塗地後的5年以降，港人或因生活壓迫，或因經濟民生，或因社會不公，或因正義不彰，要求社會改革的呼聲與日俱增。但政府官員和「保皇黨」透過制度暴力處處阻撓、打壓，其手段醜惡，罄竹難書。尤其有志參政的理想青年被DQ（取消資格）拒之門外，變相就連只希望行使投票權、選賢任能的一般升斗市民也被噤聲。議會失效、制度暴力之下，想推動社會改革的良好意願，一點一點被政府逼迫、擠壓成更激烈的反抗能量。

無法推動香港脫離困局，眼看個人和社會都慢慢走入死路，絕望不已、走投無路之時，港人為對抗暴政改寫命運，走向愈來愈激烈的抗爭路線。這又豈會不是特區政府的責任？

傘運和「反送中」民主運動兩者都是絕望的產物，只是由於這一次抗爭者不再拘泥於長期佔路的消耗戰手法，於是那些美麗花朵就沒有足夠時間，長得沒那麼艷麗而已（但相對地，這次遍地開花的「連儂牆」前有奮起抵抗惡勢力的「勇武」抗爭者，也有演奏《海闊天空》的「左膠」銀樂隊。路線不同，互相扶持，不是更漂亮的人文風景嗎？）。

不必認同 兄弟爬山

就如《水滸傳》的80萬禁軍教頭林冲，因保護其妻張氏免受高衙內非禮，竟獲刺配滄州。其後高衙內之父、殿帥府太尉高俅繼續咄咄相逼，更連番設計謀殺林冲。多次死裏逃生，走投無路之下，林冲唯有怒殺官差。林冲被迫休妻，夜上梁山，落草為寇，聚義造反的故事，雖然精彩，但其實就是關於絕望，和在絕望之下反撲的悲涼故事。

可能，讀到這裏你還是不同意使用武力的抗爭者。不要緊。親愛的朋友，我感謝你有耐性讀到這裏。我懇請你以同樣的耐性，起碼嘗試理解他們。然後當你發現，可能今日香港政權和制度暴力似乎遠比無綫新聞報道的街頭衝擊為大的時候，請你嘗試體諒這些抗爭者。請你體諒快要被絕望擊潰、決意絕地反撲的抗爭者；請你體諒這些寧願拋棄前途甚至生命，都不願放棄家園移民外國的抗爭者；請你體諒這些雖然訴諸不法行為甚至暴力，但其實和我們一樣愛香港的香港人，這些在絕望裏奮進的自由民。

因此大家不必同意或參與所有抗爭者的做法。你可以繼續用自己方法對抗惡法、對抗暴政。他們說的「兄弟爬山，各自努力」，就是這個意思。

拒絕理解 幼稚野蠻

時至今日，香港仍是個思想自由的地方，每個人都有權就每件事得出自己的結論。但一個成熟的人會選擇在得出結論前接收全面的資訊，了解（或起碼嘗試了解）事件根源，最後才得出結論。就這方面，鍾鎮濤就是一個很好的反面教材。

在那中人欲嘔的「撐警大會」裏，鍾鎮濤的「九唔搭八」4字當然是犯了眾怒。但其實他的說話，要全句聽才更切中重點。他當天說：「我睇見好多後生仔，好似真係唔識嘢㗎喎。佢哋講嘅嘢，粗俗啲講，真係九唔搭八，我聽唔明㗎！」鍾鎮濤的惡劣不在於他的政見和立場，而是「聽唔明」，然後就不嘗試理解別人，直接跳至結論說人家「唔識嘢」、「九唔搭八」這種野蠻人的邏輯。

的確，身為有條件「離地」的中產，要明白抗爭者的絕望之深，是不容易的。但作為成熟的港人，我們應當這麼做。我們有責任努力理解抗爭者——尤其你準備跟林冲割席，或譴責林冲殺人的激烈抗爭手法前，不妨也了解一下豹子頭背後的血淚史。

如果我們繼續做成熟進步的香港人，不變成幼稚野蠻的鍾鎮濤，那麼或許有一天，在絕望的泥濘裏，就會結出名為民主的果實來了。

作者是杏林覺醒成員