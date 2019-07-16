任由警民廝殺 政府可恥至極（文：梁美儀） (09:00)

世上沒有無緣無故的恨，警民之間的恨，源於5年前的佔中行動。直至今年6．12，警方以回歸以來最強武力，以橡膠子彈、布袋彈和催淚彈鎮壓示威者，將雙方壓抑多年的仇與恨，一次過爆發出來。

沒有無緣無故的恨

也許在警方意料之外的是，今次的抗爭新一代已經「進化」。他們已透過前行者的經歷，增加了經驗值。他們比前人更不畏懼被捕、受傷，甚至獻出自己，不怕跟警員正面衝突，更不願只捱打。

周日晚在沙田發生的衝突，警方部署確實令人產生不少疑問。至晚上9時許，示威者開始逐步撤退，不少示威者欲乘港鐵離開。但此時大批警員守在站內，一度封住示威者退路，結果引發雙方在沙田新城市廣場的嚴重衝突。

大批警員不顧商場內還有其他逛街或吃晚飯的普羅市民，不時揮動警棍、盾牌，甚至用胡椒噴霧狙擊示威者。然而，警方初期在商場的佈防顯然不夠嚴密，導致個別單人匹馬或只有少數同袍一同行動的警員，反被示威者圍攻，導致雙方均有多人受傷。

那夜，看着警員與示威者在新城市廣場互相攻擊的情景，令人想起古時在羅馬鬥獸場內殊死搏鬥的角鬥士。他們在場內生死搏鬥，但坐在觀眾席上的權貴任由廝殺持續，無視雙方因此損兵折將，結下血海深仇。

明知乾脆表明「撤回」修訂逃犯條例，以及就警民衝突展開獨立調查可紓緩當下張力，偏偏政府什麼都不做，任由雙方一次又一次展開激烈衝突。當權者任由情况惡化，居心叵測，劣行昭昭。

作者是資深傳媒工作者