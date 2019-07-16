依託網絡的群眾運動——法國與香港（文：梁文輝） (09:00)

去年11月法國爆發黃背心運動，是法國歷來為時最長的民間抗爭。此事有如橫空出世，並非由傳統政黨、工會或學生團體引導。觸發的背景是馬克龍政府準備新增汽油稅，與其他嚴厲的環保措施。社交媒體隨即對此出現不滿言論，點擊率迅速暴增。網上參與者的訴求也逐漸演變，不滿情緒急遽蔓延，席捲全國。於是，星星之火，最終燎原。

情况和香港頗相似，網絡扮演極重要作用，群眾行動的發起、動員、組織以至每次集合和分散，經由網絡溝通、協調和指揮，既沒有傳統意義的組織，也無傳統政黨的政治綱領，只有訴求。

全民大辯論

針對這前所未有的情况，法國政府通過兩方面回應：一是啟動自1995年已有的全民諮詢及辯論機制，這一點稍後再說明；另一方面是結合形勢，主動整理各方訴求，形成四大議題——

（1）稅制改革和公共開支，重點是公平的稅收與理性的分配；

（2）國家公共服務的組織與地方集體的權責協調；

（3）生態環保政策的各種過渡措施；

（4）民主前提下公民在地方、國家和歐洲等層面機構的權責。

上述議題之後通過 「全民大辯論」此一機制進行辯論。去年12月馬克龍總統宣布推行面向全法國公民的諮詢，並強調諮詢為「全國範圍的集思廣益，將政府施政方針的制訂聽令於民」。得益於法國的民主傳統（至少表面上如此），整個諮詢過程的組織及執行，可說是具有教科書個案式的典範意義。

在法國，大辯論的法理機制早已存在。政府按照規矩，委任兩名高官領導，再經過民意調查組織的磋商，對上述四大議題制定了相應問卷。問卷內容非常專業，由一般的提問乃至最細緻的政策措施選擇都包含，令人嘆為觀止。

由今年1月到3月，通過網絡、各級政府部門包括偏遠的市政府，在各地點包括火車站諮詢民眾。馬克龍總統率先「下訪 」，與布衣小民溝通對話，其他政府官員和黨內要員紛紛跟進。各地方市政府也開放記事冊或組織各類碰頭會，務求廣開言路。

諮詢期結束後，一共收到了經由網絡而得的190萬個回應，經個別電郵或郵寄送達的有2.7萬份，各地方政府一共舉行了超過1萬場會議，另外還開設了1.6萬本記事冊予公民發表意見。為防止言路不暢或官僚不作為，政府另外為這機制委任了5名監察專員，公民可直接向其「上訪」以表達意見或提出投訴。

這樣的民意諮詢，既嚴謹又專業，推行時間雖短但效率很高。為了防止「走過場」，設置了種種相應措施，堪稱政府諮詢工作的典範，起碼表面上是如此。

暴力的壓制

有效的應對，不離軟硬兩手。黃背心的街頭行動夾雜暴力分子（不論是新右或極左，從德國前來的或本土的），尤其去年12月開始的幾個星期六，刑毁公物、搶劫商店、縱火逞兇，甚至凱旋門的藝術品都遭破壞。

法國警方遂採取嚴厲措施，催淚彈是基本配備，準戰場用的LBD榴彈發射器、霰彈爆發裝置等都派上用場，這些武器在近距離肉眼高度可以致命。據一份今年4月發表的統計，法警的壓制直接造成1死613傷，其中238人頭部受傷，23人致盲，5人小手斷掉。

此外，今年1月，巴黎檢察院要求各檢察官盡量延長對打砸搶的嫌疑犯的拘留時間，雖然對這些嫌疑犯最終可能是決定不予起訴。直至本年3月底，已有8700名示威者被拘留，超過2000人被判刑，39人入獄。單是去年12月8日這一天，警方就拘捕了1500人，這在法國社會運動史上是一項紀綠。

另一方面，馬克龍也成功地於本年4月在國會通過新法例，針對示威行動中的打砸搶暴徒作出嚴懲，其中對以蒙面方式有意行兇的暴徒，處以最高1年監禁及1.5萬歐元罰款。另外，對未有得到批准卻進行示威的召集人，將會入罪。

小恩小惠措施

在如火如荼的抗爭日子裏，政府也主動做出了一定的讓步。去年12月初，總理菲利普宣布新增的汽油稅延遲6個月執行。同月，馬克龍宣布對最低每月收入增加100歐元，由此而來的額外開支部分，將由對美國互聯網四巨頭（GAFA：Google, Amazon, facebook, Apple）的新增課稅來填補。後者就是日前出台的網絡稅，也成了最近法國和美國之間的新博弈。

最後，在4月25日總結「全民大辯論」之際，馬克龍宣布了一系列入息稅削減方案，並將退休金與物價指數掛鈎。

黃背心的反制

冰封三尺非一日之寒，黃背心運動的出現，是社會中底層人民長時間積怨的結果。以現屆政府為例，自2017年5月上台至今，新增的各種稅捐達8項；加上入息稅變成課前繳納，升斗小民的痛苦，不是一般官僚所能理解。

於是，針對政府的大辯論，黃背心的召集人也在facebook開了一個名為「真正的辯論」的討論區，宗旨是民主大旗幟下的集思廣益，宣稱不受馬克龍四大議題規限，在首輪10多萬條建言中，篩選之後總結出三大議題：

（1）RIC（Référendum d'initiative citoyenne），即由公民從基層提出的議案，議案在達到一定條件後（如簽名人數），政府必須籌備相應公投。這些議案可以成為法律，也可以是廢除某些法律，或彈劾某些選出來的代表，甚至修改憲法。這種機制在理論上早已受到討論，在政治辯論中存在超過200年，但從未真正實行過。現在最有可能成為此機制的試金石的，會是黃背心運動反對戴高樂機場私有化的提案。

（2）社會公義與公平稅制。

（3）生態環境的演變與過渡措施。

但隨着運動拖延的時間過長，走上街頭的群眾數目大幅萎縮。「飄風不終朝，驟雨不終日」，現在只能將分散各地的群眾集中在某一個城市，方能發起行動。5月底舉行的歐洲議會選舉，也對黃背心運動產生心理上的消極影響，其兩份選舉名單總共只獲得不超過1%的選票。

小結

到今年6月，隨着歐洲議會選舉落下帷幕，黃背心的氣焰稍為消歇，馬克龍的民望重上35%，在法國政壇，這可說是不錯的了。但現在要對黃背心運動下判定，為時尚早。隨着生態過渡政策的實施、加稅及各級生活資源的管控（如柴油汽車、消費用品的排放標準）未來將無可避免，屆時情况如何，尚未可知。

作者是自由撰稿人，長居法國