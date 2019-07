現實主義抗爭策略與Skin in the Game（文：朗天） (17:00)

整個赤色六月斷斷續續在讀塔勒布(N. N.Taleb)的Skin in the Game,於煙硝、汗水、呼喊和悲情的交織裏,這本書好像解釋了眼前見證的一切。抗爭者說Be water, my friend,塔勒布則重提一頭栽進危機的重要性;有了Skin in the Game,才有Soul in the Game,而後者,才能令我們挺起胸膛,好好做人。

什麼是Skin in the Game?有人譯「切膚之痛」,較好的譯法可能是「蹚渾水」或「在遊戲中冒險」,意思是事情發生了,不能作壁上觀,須「洗濕個頭」,「落水玩理一份」。包含的態度除了不怕弄髒雙手,玷污身體,主要還是投入「遊戲」,甘於冒險,即使隨時感到切膚之痛,也在所不惜。

隱現新抗爭模式

因提出「黑天鵝效應」而成名的塔勒布,在這本以「日常生活掩藏了的不對稱」(Hidden Asymmetries in Daily Life,有中譯作「不對稱陷阱」,語感相悖,不取)為副題的新作裏,其實仍然是講商戰、投資,寫法也一如其前作(《隨機漫步的傻瓜》(Fooled by Randomness)、《黑天鵝》(Black Swan)、《反脆弱》(Antifragile)等),用上大量金句、指南和定律式語句,配合特多真實例子,說明從商的現實主義策略(realist strategy),旨在炮製又一本暢銷書。巧合的其實是我這類香港讀者,五年前讀《黑天鵝》,剛好遇上雨傘運動,那個「在黑天鵝出現之前,人人都覺得天鵝都是白色」的判斷仿恍如天音,因為雨傘運動恰好就像黑天鵝那樣,是事前無人可以預計的新事物,大家對「用愛與和平佔領中環」運動的想像,對爭取真普選的策略評估,都被真實事件衝擊得支離破碎;結果「佔中」其實沒有真正發生,發生了的我們無法面對,於是事後繼續用「佔中」這個一度被揚棄的名字冠於其上,掩飾所有揮之不去的尷尬。

而五年後,反送中運動期間,Skin in the Game也剛好對應了示威者所表現的所謂「新時代抗爭模式」,令塔勒布的論述再一次跳離原有的脈絡和框架,表現出可以應用於理解香港時勢的種種可能。

冒險是王道

也許我們可以先看看以下的表列。原表塔勒布放在Skin in the Game「卷一:引論」的附錄(見附表)。

作者明言那是從《反脆弱》引申出來的觀念對舉。於他,不對稱是王道,把三種不同的人格類型、職份、社會組織排出,其實一目了然,旨在說明敢於冒險,認同「不對稱倫理」的,和另一批信守對稱性的人壁疊分明;一方推動了社會以至人類文明發展,另一方,很明顯,在拖後腿。

高舉不對稱倫理

高舉冒險精神傾向我們耳熟能詳的,奉行現實主義策略的實踐者。現實主義講究「實踐檢驗真理」,「摸着石頭過河」,「不論黑貓白貓,捉到老鼠就是好貓」;不事先建立一套觀念,不完全依賴事先作出的評估,入場拼搏,遇到什麼,可能是困阻,可能是助力,總之隨機應變,自然殺出一條血路。簡言之,就是重視實際情况,以及行動之後的反饋決定下一個行動。不怕犯錯,不惜冒險;實踐和行動先於理論和觀念,後者根據前者建立和修改。

不過假如只是這樣,Skin in the Game只會是另一本拾前人牙慧,懂得抄書整理的管理學流行書,弄不好甚至可以推向反智(例如放大「不用想太多,做就可以了」)。塔勒布特別的地方,正在於能把以上取向歸結到不對稱性。而不對稱性,既是他從無數投資經驗觀察、歸納而來的成果,也是隱藏在大自然和日常生活的現象,到最後更可以提升為行動和倫理根據的原則。

當然,當說到不對稱是一種原則時,我們必須十分小心,因為不對稱本身是反律則的,如說它是原則,便不得不補一句:它是一種不是原則的原則。人類文明崇尚對稱性,對稱意味一種工整之美,意味秩序,意味有法可依。書裏舉的其中一個關於對稱控的例子便是倫理學的兩條黃金法則——殺人者死,以眼還眼;己所不欲,勿施於人。塔勒布認為,律則的追求源於文明人對對稱性的執著、迷戀,把一些個別發現無限擴大,從某些科學定律推到相信歷史有規律、道德有法則。其實所有科學定律都是有條件的,普遍化是一種理性的誤推,而理性,則假對稱性之美名肆意壓制感性和真實。

反對中間人制度

從上表可以看出,不肯在遊戲中冒險的人是常識和律則的擁護者。他們有所恃,不用犯險,也避免犯險,所恃者就是對稱性。而塔勒布稱許的,則是不怕違反常識,冒大不諱的「勇武派」。在一般人看來,他們甚至可能是投機者,但在塔勒布眼裏,他們才是足以扭轉乾坤的關鍵少數。相信律則的人會被固有觀念縛得死死,他們以腦海的死知識代替現實,現實卻充滿不可盡知、不可預測的亂數;個人必須親自下海,無懼危險,不怕焦頭爛額,然後才有機會殺出重圍。

故此,塔勒布也反對中間人制度——一切的代理、經紀、發行、官僚,都是阻止個體直面現真實,直接處理問題的「保護罩」,因而也會排除種種不對稱。他們一般都根據常規工作,不能依例處理的便視而不見,不去解決問題,而去解決提出問題的人。這些中間人當然包括塔勒布熟悉的保險及金融產品經紀,Skin in the Game列舉了大量鮮活例子,提醒我們不要惹這種人。因為「當他們說為你好而介紹你做什麼買什麼時,那什麼未必真的對你好,卻肯定對他們好」。

律則是發明來製造距離的,而這距離除了令人們遠離真實,也同時製造了各種牟利的空間、玩條文鑽空子的機會。

尋找遊戲裏的靈魂

塔勒布十分推崇工匠,工匠重視手藝,而手藝正是Skin in the Game的最切實體現。可惜在資本主義社會,工匠被工廠和連鎖生產取代,因Skin in the Game而有的職業尊嚴慢慢流逝。塔勒布說得好,無論你給一個真正的鞋匠多少錢,多少消費品,讓他變成百萬富翁,但敬業樂業的他心中最想的,仍是他造的鞋子可以在貨架上出售,穿到喜歡它的人腳上。他真實的滿足在人盡其才,物盡其用那裏,而非虛榮、浮利,以及根據律則而來、中間人與他分享的利益。當他甘於被收買時,他便不再是真正的工匠了。

真正的工匠已和藝術家相差不遠,因為他們都找到Soul in the Game。直面真實,敢於冒險的各位勇者,在連串與真實的相遇、碰撞中尋獲遊戲的靈魂,同時是自己的靈魂,自我成長,主體突現,而這,並非中間人和拘泥於律則者所能見。

是的,看Skin in the Game縷述的人和事,對照香港六月發生的各次事件,不同場域的抗爭,在現場觀察和體會得到的,歸根究柢,那參與和覺悟,在眼前,在手邊,也在書裏。勇氣、節制、投身、實在……當然都是右派的價值,但這種右,同時是跟封閉對着幹的。也許真正值得擁抱的右,正是保守而不僵化,而只有這樣,才能確保不陷進極右(法西斯)的魅惑裏。

(原文刊於2019年7月7日明報星期日生活)