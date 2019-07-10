現實主義抗爭策略與Skin in the Game（文：朗天） (17:00)

整個赤色六月斷斷續續在讀塔勒布（N. N.Taleb）的Skin in the Game，於煙硝、汗水、呼喊和悲情的交織裏，這本書好像解釋了眼前見證的一切。抗爭者說Be water, my friend，塔勒布則重提一頭栽進危機的重要性；有了Skin in the Game，才有Soul in the Game，而後者，才能令我們挺起胸膛，好好做人。

什麼是Skin in the Game？有人譯「切膚之痛」，較好的譯法可能是「蹚渾水」或「在遊戲中冒險」，意思是事情發生了，不能作壁上觀，須「洗濕個頭」，「落水玩理一份」。包含的態度除了不怕弄髒雙手，玷污身體，主要還是投入「遊戲」，甘於冒險，即使隨時感到切膚之痛，也在所不惜。

隱現新抗爭模式

因提出「黑天鵝效應」而成名的塔勒布，在這本以「日常生活掩藏了的不對稱」（Hidden Asymmetries in Daily Life，有中譯作「不對稱陷阱」，語感相悖，不取）為副題的新作裏，其實仍然是講商戰、投資，寫法也一如其前作（《隨機漫步的傻瓜》（Fooled by Randomness）、《黑天鵝》（Black Swan）、《反脆弱》（Antifragile）等），用上大量金句、指南和定律式語句，配合特多真實例子，說明從商的現實主義策略（realist strategy），旨在炮製又一本暢銷書。巧合的其實是我這類香港讀者，五年前讀《黑天鵝》，剛好遇上雨傘運動，那個「在黑天鵝出現之前，人人都覺得天鵝都是白色」的判斷仿恍如天音，因為雨傘運動恰好就像黑天鵝那樣，是事前無人可以預計的新事物，大家對「用愛與和平佔領中環」運動的想像，對爭取真普選的策略評估，都被真實事件衝擊得支離破碎；結果「佔中」其實沒有真正發生，發生了的我們無法面對，於是事後繼續用「佔中」這個一度被揚棄的名字冠於其上，掩飾所有揮之不去的尷尬。

而五年後，反送中運動期間，Skin in the Game也剛好對應了示威者所表現的所謂「新時代抗爭模式」，令塔勒布的論述再一次跳離原有的脈絡和框架，表現出可以應用於理解香港時勢的種種可能。

冒險是王道

也許我們可以先看看以下的表列。原表塔勒布放在Skin in the Game「卷一：引論」的附錄（見附表）。

作者明言那是從《反脆弱》引申出來的觀念對舉。於他，不對稱是王道，把三種不同的人格類型、職份、社會組織排出，其實一目了然，旨在說明敢於冒險，認同「不對稱倫理」的，和另一批信守對稱性的人壁疊分明；一方推動了社會以至人類文明發展，另一方，很明顯，在拖後腿。

高舉不對稱倫理

高舉冒險精神傾向我們耳熟能詳的，奉行現實主義策略的實踐者。現實主義講究「實踐檢驗真理」，「摸着石頭過河」，「不論黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」；不事先建立一套觀念，不完全依賴事先作出的評估，入場拼搏，遇到什麼，可能是困阻，可能是助力，總之隨機應變，自然殺出一條血路。簡言之，就是重視實際情况，以及行動之後的反饋決定下一個行動。不怕犯錯，不惜冒險；實踐和行動先於理論和觀念，後者根據前者建立和修改。

不過假如只是這樣，Skin in the Game只會是另一本拾前人牙慧，懂得抄書整理的管理學流行書，弄不好甚至可以推向反智（例如放大「不用想太多，做就可以了」）。塔勒布特別的地方，正在於能把以上取向歸結到不對稱性。而不對稱性，既是他從無數投資經驗觀察、歸納而來的成果，也是隱藏在大自然和日常生活的現象，到最後更可以提升為行動和倫理根據的原則。

當然，當說到不對稱是一種原則時，我們必須十分小心，因為不對稱本身是反律則的，如說它是原則，便不得不補一句：它是一種不是原則的原則。人類文明崇尚對稱性，對稱意味一種工整之美，意味秩序，意味有法可依。書裏舉的其中一個關於對稱控的例子便是倫理學的兩條黃金法則——殺人者死，以眼還眼；己所不欲，勿施於人。塔勒布認為，律則的追求源於文明人對對稱性的執著、迷戀，把一些個別發現無限擴大，從某些科學定律推到相信歷史有規律、道德有法則。其實所有科學定律都是有條件的，普遍化是一種理性的誤推，而理性，則假對稱性之美名肆意壓制感性和真實。

反對中間人制度

從上表可以看出，不肯在遊戲中冒險的人是常識和律則的擁護者。他們有所恃，不用犯險，也避免犯險，所恃者就是對稱性。而塔勒布稱許的，則是不怕違反常識，冒大不諱的「勇武派」。在一般人看來，他們甚至可能是投機者，但在塔勒布眼裏，他們才是足以扭轉乾坤的關鍵少數。相信律則的人會被固有觀念縛得死死，他們以腦海的死知識代替現實，現實卻充滿不可盡知、不可預測的亂數；個人必須親自下海，無懼危險，不怕焦頭爛額，然後才有機會殺出重圍。

故此，塔勒布也反對中間人制度——一切的代理、經紀、發行、官僚，都是阻止個體直面現真實，直接處理問題的「保護罩」，因而也會排除種種不對稱。他們一般都根據常規工作，不能依例處理的便視而不見，不去解決問題，而去解決提出問題的人。這些中間人當然包括塔勒布熟悉的保險及金融產品經紀，Skin in the Game列舉了大量鮮活例子，提醒我們不要惹這種人。因為「當他們說為你好而介紹你做什麼買什麼時，那什麼未必真的對你好，卻肯定對他們好」。

律則是發明來製造距離的，而這距離除了令人們遠離真實，也同時製造了各種牟利的空間、玩條文鑽空子的機會。

尋找遊戲裏的靈魂

塔勒布十分推崇工匠，工匠重視手藝，而手藝正是Skin in the Game的最切實體現。可惜在資本主義社會，工匠被工廠和連鎖生產取代，因Skin in the Game而有的職業尊嚴慢慢流逝。塔勒布說得好，無論你給一個真正的鞋匠多少錢，多少消費品，讓他變成百萬富翁，但敬業樂業的他心中最想的，仍是他造的鞋子可以在貨架上出售，穿到喜歡它的人腳上。他真實的滿足在人盡其才，物盡其用那裏，而非虛榮、浮利，以及根據律則而來、中間人與他分享的利益。當他甘於被收買時，他便不再是真正的工匠了。

真正的工匠已和藝術家相差不遠，因為他們都找到Soul in the Game。直面真實，敢於冒險的各位勇者，在連串與真實的相遇、碰撞中尋獲遊戲的靈魂，同時是自己的靈魂，自我成長，主體突現，而這，並非中間人和拘泥於律則者所能見。

是的，看Skin in the Game縷述的人和事，對照香港六月發生的各次事件，不同場域的抗爭，在現場觀察和體會得到的，歸根究柢，那參與和覺悟，在眼前，在手邊，也在書裏。勇氣、節制、投身、實在……當然都是右派的價值，但這種右，同時是跟封閉對着幹的。也許真正值得擁抱的右，正是保守而不僵化，而只有這樣，才能確保不陷進極右（法西斯）的魅惑裏。

（原文刊於2019年7月7日明報星期日生活）