修逃犯例災難錯判 群體思維精英中伏（文：陳國賁、 莊迪文） (09:00)

行會是協助特首決策的機構，逢周二開會，《基本法》第56條：「行政長官在作出重要決策、向立法會提交法案……須徵詢行政會議的意見……如不採納行政會議多數成員的意見，應將具體理由記錄在案。」今次修例，不例外地亦是「行政長官會同行政會議」向立法會提出。特首力排眾議的可能性不高，加上行會實行集體負責制，所以今次政治災難，行會實難辭其咎。那麼，與現實謬以千里的「錯估形勢」又是怎樣煉成呢？

行會的組成與群體思維

一次集體的「錯估」，不能歸咎於個人能力，我們應把行會視作一個群體來研究。研究一個群體，通常要先檢視其成員來源。行會除了特首本人，成員分為官守議員與非官守議員，前者即16名司局長，他們既身為特首下屬，又各有執掌，難以期望他們對會議上的主要基調表達強烈不同意見，畢竟拂逆上司兼「踩過界」，職場大忌，「博炒」行為也。

再看今屆16名由特首委任的非官守議員（見表）。建制派立法會議員已佔7名，再加一名昔日民主派的湯家驊，政界人士共計9名。陳智思等商界／金融界人士又佔4名。前官僚李國章和羅范椒芬再佔兩名。餘下林正財一人不屬前3類。

非官守議員折射出高度同質性（homogeneity），幾乎皆為典型的傳統政商精英，經驗、專長、價值觀、政治傾向高度重合。結果只有異口同聲，一唱百和。

行會這樣的組合，加上最近的表現，顯已落入群體思維（groupthink）陷阱。群體思維是社會心理學（social psychology）術語，簡單而言這是一種思維模式，容易出現在高同質性的小團體，團體成員傾向服從共識，從而使團體經常作出不理智的決定。當其出現在權力精英團體，對社會的危害不言而喻。

群體思維的病理與症候群

略為析述群體思維的運作：明確的權力階層可導致從眾（conformity）與服從性（obedience），壓抑異見；高度同質性可帶來團結感（solidarity）與凝聚力（cohesiveness），使人自我感覺良好。兩者交互作用下，群體成員縱然偶有非議，礙於種種壓力，也只能三緘其口，否則便會遭受嚴厲處分，甚至被逐出群體（俗稱「搣柴」）。於是群體內瀰漫着和諧氣氛（harmony），認同感（identification）油然而生，思想言行邁向完全一致（unanimity）。群體思維臻至巔峰，竟是停止思考（group stops thinking）！

一個處於群體思維的權力精英團體，由於完全一致，決策異常快速（通常也代表草率），意味他們忽略風險，或自我合理化，認為風險可以避免，再不然沒啥影響，從而產生無懈可擊（invulnerability）的幻覺，成員變得愈來愈自大，高估自己能力和道德。

團體的自我認知（self perception as group），可與現實有雲泥之別。當面對外在質疑和反對，團體由於已缺乏反思能力，唯有啟動自我保護機制，貶低反對者的能力和道德。凝聚力賦予群體成員自信與安全感，在面對外部壓力時能夠堅定不移，對抗挑戰；認同感則使成員傾向誇大群體內外差異，將反對者視為敵人（無敵人便自製敵人），再進一步醜化、妖魔化敵人。團體既無法認清客觀事實，又無法感受他人（尤其「敵人」）情感，便陷入理性與感性的雙重蒙蔽（double blindness），如何不會釀成災難？

回看修例一事。當政府遇到漸趨激烈的反對，行會仍忽略箇中風險，凝聚力與盲目的樂觀自信，驅使這個小群體與「反修例民眾」這個大群體至劍拔弩張的地步，注碼愈押愈大，儼然上升到要與外國勢力決戰。行會成員堅持口徑，直到6月12日大型衝突後才漸轉口風。儘管某些人意圖淡化自己責任，也無改行會無人勸阻特首的事實。

一個人與自己的順從者對話，效果等於自言自語、自圓其說；唯有與反對者對話，才會開始認真思考。反對林鄭的人指摘她一意孤行，事實上她在行會被包圍着、簇擁着，她講什麼、決定什麼，沒有被真正地制約、警告。她並非乾綱獨斷，而是「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」！

一個災難級的決策，很少是孤單的領導可導致；反之，通常是由完全和諧、完全一致的精英團體造成。特首與行會要如何避免重蹈覆轍？篇幅所限，留待另文探討。

作者陳國賁是陳氏社會研究學院（Chan Institute of Social Studies）創辦人及主席、浸會大學社會學前系主任，莊迪文是陳氏社會研究學院研究員