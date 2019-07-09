33篇6萬字社評 ／文．陳錦強 (08:00)

從政府2月中旬提出諮詢20天匆匆修例以來，《明報》即於2月16日發表社評〈兩岸四地移交逃犯 需要逐步適應過程〉，提點此事表面看似技術安排，實則觸及一國兩制核心及兩地制度差異和信任問題，硬推不來，建議先以個案形式處理陳同佳案，與內地的移交安排日後才從長計議不遲。可是言者諄諄，聽者藐藐，政府執意硬推下，其餘的就成為了歷史，一段無可挽回、叫人扼腕的歷史。

多次數以十萬計甚至上百萬計人上街和平遊行，包圍衝擊立法會及圍堵警察總部，多名年輕人輕生，社會怨氣之大，前所未見，打從2月16日開始，截至7月8日止，《明報》因應局勢千變萬化，先後圍繞修例發表了33篇社評共約6萬字，或建言，或敦促，或勸止，或批評，總的而言，是其是，非其非，大方向只有一個，就是要為香港好。

其中，政府寧願犧牲原則「削足就商界」而豁免9項罪名時，我們在3月15日的社評〈公義就是公義 商界不能凌駕〉期期以為不可，提出與其為小撮人提供特權保護，不如索性放棄修訂。

明知政府執迷於硬推不會退讓，我們大膽在社評（6月7日，〈沉默大多數反對修例 立會議員須良心投票〉）提出化解危機的建議，希望議員能本着「良心投票」，不受任何外力左右，好讓各方有下台階。可惜政府判斷失當，一再錯失懸崖勒馬化解危機的機會，終於引爆了民間積累多時的計時炸彈，一發不可收拾。

到了這個地步，我們率先提出要成立獨立調查委員會，調查整件事的起因及來龍去脈，以及警方是否有過度使用武力（6月17日，〈撤回修例無謂留尾巴 獨立調查為亡羊補牢〉）。為了平息民憤，我們建議行政長官要道歉，要乾脆「撤銷」而不是「暫緩」修例，甚而提出要改組管治班子，以示問責（6月19日，〈道歉難減「信任赤字」 改組政府再上路〉）。

在6月18日的社評〈政府管治失能失效 解開死結要靠政改〉，我們更進一步指出修例風暴已引爆了整個政府的信任危機，釜底抽薪之法是重啟政改及實現雙普選。

說了這麼多例子，無非是說明《明報》社評，一向獨立，不受外界影響，每天均是由社評委員會獨立討論後由主筆執筆撰寫，經總編輯或總編級同事把關，反映報社的一貫立場。意見大可自由，事實不容歪曲，這是我們一向信奉的圭臬。限於識見或思慮未周，我們難免有或此或彼不盡完善的地方，正如明報主筆昨天在編輯室手記所言，我們只是向大家提供一個觀點，引發大家思考，和而不同，你們提出商榷和批評，我們一定虛心聆聽。

大家如有時間重溫這33篇社評，也許會對我們一路走來的心路歷程有更好的了解，更明白我們的立場。

明報修例社評結集：link.mingpao.com/59246.htm

作者簡介：明報總編輯

[文．陳錦強]

2019年7月8日 社評所為何事 ／文．明報主筆