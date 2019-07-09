設獨立調查委員會 有助社會和解（文：李國能） (09:00)

2. 總體而言，毫無疑問，政府犯下嚴重的政治判斷失誤。政府低估港人對內地法律制度的不信任，以及港人感到香港日趨「內地化」的關注。港人透過和平有序遊行所展現的投入感，令人印象深刻。草案即使在立法會取得大多數支持，中央仍支持放棄草案，展現了明智務實。

3. 非法和暴力行為必須人人譴責，衝擊立法會的場面醜陋和令人震驚。在法治之下，這不可容忍。法律被故意違反，涉事者必須被法律追究。如果他們在公平審訊後被判罪成，法庭應考慮具阻嚇力的刑罰。

對特首的幾點意見

4. 特首已為政府處理事件的手法真誠道歉，應給她機會繼續服務社會。我尊重特首，因她有堅定不移服務公眾的決心。

5. 在特首銳意改善管治的同時，我提出幾點意見。首先，身為領袖的她，下重要決定前，應鼓勵政府內部有廣泛討論，容許所有選項和觀點得到探討，小心衡量，從而作出更好的決定。

6. 其次，在《基本法》之下，特首要對中央政府和香港特區負責。從港人的觀感看，她過度側重前者，她必須為港人更多發聲，並彰顯於人前。

7. 第三，所有出任公職者，無論在行政、立法或司法機關服務，必須時刻銘記他們並非凌駕市民行使家長式管治。他們是人民公僕，應該謙卑服務，並應受到輿論監督。

8. 社會持續有聲音要求政府撤回草案、成立獨立調查委員會，以及給予特赦。

政府應撤回草案

9. 政府已暫緩草案，並表示不會在今屆立法會會期於2020年9月完結前再度提交草案，屆時草案將失效。不過，有廣泛聲音要求政府立即撤回草案。暫緩和撤回在實際上並無分別，基於這個原因，以及撤回草案有助和解進程，政府現在應撤回草案。

10. 即使面對廣泛要求，政府拒絕成立法定獨立調查委員會。政府表示，針對警方的投訴，應由獨立監察警方處理投訴委員會調查。

11. 由法官領導的獨立調查委員會近年調查過不少事件，這機制能更有效地探明真相。獨立調查委員會被視為一項司法程序，聆訊是公開的，公眾和傳媒能夠出席。它能傳召證人。聆訊上的證據在誓言下提出，受絕對特權保障，並受盤問驗證，亦不會在之後的程序被用作針對證人，相關各方有權委任法律代表。政府在1997年之前或之後多次引用獨立調查委員會機制，成績令人滿意。

監警會效率不及調查委員會

12. 監警會是為人尊重的機構。然而，即使監警會有再良好的意願，它探明真相的效率始終不及獨立調查委員會。監警會沒有獨立調查委員會的權力、保障和特點。再者，除了處理投訴個案，監警會只限於識別警方在常規或程序上的疏漏或缺失。

13. 獨立調查委員會提交報告需要一定時間，例如最少9個月。這段時間可讓社會緩和氣氛。再者，在公開聆訊中，指控和申訴均會被公開和探討。這對社會有療癒作用，有助和解進程。

14. 政府擔心警方士氣，我也對警隊抱高度尊重。由獨立調查委員會審視事件，短期內或對警方聲望有影響，但長遠而言能提升其聲望。獨立調查委員會是完全不偏不倚和公正的，它有機會還警方清白。即使對警方有所批評，警方也可透過行動，防範日後重蹈覆轍。聆訊過後，警隊便可翻開新一頁，向前邁進，能讓警方如其格言「光榮和關懷」，繼續做得更好。在沒有獨立調查委員會的情况下，社會對警方的不滿，很大可能會繼續加劇。

現階段特赦 並不恰當

15. 至於特赦示威者的建議，以此推論，基於平等原則，特赦也會適用於警務人員。在現階段特赦，即特首指示警方不再調查，並不恰當，與法治不符。社會上每一個人都受法律約束，這是一項基本原則。每個人都須遵守法律，沒有例外，守法之外不應有其他選擇。1977年，儘管當局曾就當年之前的貪污罪行予以部分特赦，但當時環境與今天截然不同。

16. 總括而言，就如前人所說，時間主宰萬物，和解需要時間，今次大概也要一段長時間。在這過程，政府值得社會支持。

作者是終審法院首任首席法官（1997-2010）

編者按：文章標題為編輯所擬，文內小題為編輯所加；原文為英文，中文版本為本報所譯，原文見網址：link.mingpao.com/59258.htm