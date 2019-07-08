社評所為何事 ／文．明報主筆 (08:00)

世上每份報章的社評，無不以伸張社會公義為己任，可是每份報章的社評，觀點可以南轅北轍，皆因不同報社看事情的角度並不一樣。關於社評角色、作用以及與編採部（newsroom）的關係，《華爾街日報》觀點部有相當透徹的闡述：若說新聞版面是要讓讀者知情，社評角色便是宣揚一套思想價值。以《華爾街》為例，其社評核心思想價值是「自由市場，自由的人」，「儘管我們的社評經常與主流意見不一致，但多年來有着高度一致性，建基於個人主義哲學」，「他人也許不同意我們觀點，但我們不要和稀泥」。

《華爾街》觀點部強調社評以事實為本，透過分析論證鋪陳觀點，目的是嘗試「說服讀者」，又或至少「讓讀者自行思考他們對事件的看法」。雖然該報觀點部與編採部有溝通有接觸，但兩者運作完全獨立，互相尊重互不干涉，社評代表報社立場，不代表編採部每名員工都有相同看法。

回說《明報》社評，「獨立、客觀、公正、持平」是我們的大原則。說到多年來的核心思想價值，我會概括為以下3點：

1.理性主義，相信人的行為應由理性支配，堅持「和理非」，評價人與事以理性為本，反對政治立場掛帥；

2.政治現實主義（realism），有別於理想主義或浪漫主義，我們希望以有意義的討論，在現實可行空間內尋求進步前行；

3.堅持法治精神，維護香港在一國兩制之下的獨特性。

後真相時代，何謂事實何謂意見，已變得有點模糊，有些事實被當成是意見看待，有些意見即被當成事實處理。主筆向總編輯直接負責，社評是否做到以事實為本，總編輯是終極把關人，若「老總」認為某些論點未夠紮實，必定要求修改。

《明報》創辦人查良鏞先生筆下的小說，不時提到「名門正派」可以為惡，「邪魔外道」可以為善，關鍵是看他們做了什麼，而不是看他們的身分或角色。我們也相信，社評應以事實理據而非政治立場評價對錯。正如《華爾街》所言，讀者可以完全反對我們的觀點，我們只是希望盡力做到說之以理，貫徹報社的核心思想價值，讓讀者思考自己的看法。

[文．明報主筆]

2019年7月9日 33篇6萬字社評 ／文．陳錦強