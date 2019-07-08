明報有關《逃犯條例》修訂社評結集 (08:30)

2019年3月23日 社評：中美鬥爭凶險萬分 港須避免捲入漩渦
2019年3月27日 社評：强化特權毁棄公義 逃犯修例不要也罷
2019年4月3日 社評﹕修逃犯例疑惑重重 政府說辭未能服眾
2019年4月30日 社評：信心問題回到原點 修逃犯例不應倉卒
2019年5月8日 社評﹕兩階段處理逃犯問題 替代方案可從長計議
2019年5月10日 社評：平心靜氣談逃犯 「三個避免」須緊記
2019年5月14日 社評：議會失效禮崩樂壞 鬥打茅波於事無補
2019年5月17日 社評：修例殘局港府收拾 中央不宜高調介入
2019年5月22日 社評﹕逃犯死結愈綁愈死 社會撕裂危機重現
2019年5月30日 社評﹕擺脫政治乖張危言牽引 認清逃犯例實質並趨避
2019年6月1日 社評：沉默多數對修例有憂 政府須看清博弈對象
2019年6月7日 社評：沉默大多數反對修例 立會議員須良心投票
2019年6月10日 社評：社會壓力煲吱吱響 政府進退勿聲聲慢
2019年6月11日 社評：修例危機按制度處理 勿讓香港墮動盪深淵
2019年6月14日 社評：政府修例強拔心中刺 管治失效代價難彌補
2019年6月15日 社評：止蝕思維審視逃犯例 香港可免受更大傷害
2019年6月16日 社評：暫緩修例盼紓危機 政府致歉有助療傷
2019年6月17日 社評：撤回修例無謂留尾巴 獨立調查為亡羊補牢
2019年6月18日 社評：政府管治失能失效 解開死結要靠政改
2019年6月19日 社評：道歉難減「信任赤字」 改組政府謀再上路
2019年6月25日 社評﹕避免影響民生事務 泛政治化於港無益
2019年6月28日 社評：仇恨氛圍籠罩香港 各方需要冷靜理智
2019年6月29日 社評：港事登G20平台 反修例提防變味
2019年7月3日 社評：年輕人絕望感須處理 官民坦誠對話覓出路
2019年7月4日 社評：政府青年政策失敗 聆聽之餘更要共議
2019年7月5日 社評：社交媒體助長激進化 後真相時代須通識科