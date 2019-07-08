請不要浪費別人的付出（文：鄭立） (09:00)

那天佔領立法會的片段中，有人拉下了面罩，然後對傳媒說，他甘願暴露身分接受一切的法律後果，因為他必須大聲說出他是為了什麼目的佔領立法會，不然傳媒就會說他們是暴徒，污名化他們，貶低他們隱藏身分只是為了破壞搶掠，或者把他們說成是不知道後果的愚蠢之輩，所以他必須很清楚地以自己公開的身分，很清楚地表示知道後果，並表示他們就是為了香港的自由而戰，他已預備了接受一切後果。

當這些人選擇犧牲自己成就他人，我必須說，擁有這種情操的人就是英雄。這不是英雄化，也不是浪漫化，而是給他們公道的評價。

請不要把他們說成是被人欺騙、被人煽動，他們的言語很清楚自己在做什麼事；也不是「跟風」，不是貪圖小利，不是盲目起哄，不是為了虛榮。請不要把他們說成是「情緒不穩」、「情緒病人」、「精神有問題」，覺得他們「需要情緒支援」。

以上這些都是在貶低、侮辱他們高貴的動機。請承認，香港就是有人有犧牲自己成就別人的高貴情操。我知道大家都不想再見有人犧牲自己青春，但我們為何不能尊重別人自由意志，向願意付出更多的人致敬？只因為不想大家付出太多，就不能把這些人稱之為英雄嗎？

貶低年輕人聲音 製造犧牲的元兇

陰謀論者懷疑他們是收了錢或受人煽動，把他們說成是在發泄的「廢青」，或者把他們說成是需要情緒支援的「病人」，把他們說成是暴徒。正是這些貶低他們聲音的說法，才是製造犧牲的元兇，因為這些全都是否定年輕人有自由意志，否定年輕人有判斷是非的能力。把他們貶低成被人操弄或者「心理有問題」，只是掩耳盜鈴。繼續貶低他們，就是在製造更多犧牲。所以請各位，想要減少這些不必要的付出，只有坦然承認他們高貴而純潔。

我們能決定的是，已經付出的犧牲，會變成有價值的犧牲，還是沒價值的犧牲。真的不想更多人犧牲，我們就只能高調地向所有人表達：他們的聲音我們都聽到了，我們現在就向前走不斷推進。只要停下來，遲疑拖延，或者後退，我們就是白費了這一切的付出。他們並不是想博取我們的憐憫，而是想我們執行他們的志向。

撫心自問，設身處地想：他們更需要我們的憐憫與可惜，還是行動與進展？付出已經押下，我們只能盡量最大化其價值。請大家讓身邊所有人知道，我們會保衛香港到底，不惜代價，不會停下，不會拖延，將香港化成一個自由、有尊嚴的樂土，成為人類歷史上的表率。

只要所有人都明確表示我們不再沉睡，就不再有人需要犧牲更多來喚醒我們。

作者是專欄作家