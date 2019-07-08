特首需贏回民心 讓政府運作重回正軌（文：陸恭蕙） (09:00)

7月1日發生的事情，進一步加重了社會大眾的創傷。而那些闖入立法會並造成破壞的人，亦終將難免會受刑責。

不幸的是，如果各方人士不能適時反思，社會紛爭將會持續。港人對這片土地的熱愛，毋庸置疑。當巿民覺得生於斯、長於斯的城巿面臨重大威脅，便會大規模上街遊行。今次紛爭，源於市民希望政府放棄修訂《逃犯條例》。該條例容許香港以外司法管轄區以個案形式，把被控逃犯由香港引渡至其他地方受審，包括中國大陸。巿民大力反對，因擔心內地司法體系不會公平對待被控逃犯，條例或會被濫用，成為逼迫異見人士噤聲的工具。

然而政府嚴重低估社會對修例的不滿情緒，管治班子也沒預留充裕時間諮詢公眾。政府初期的解說並沒有即時引發市民對修例的憂慮；直至政府堅持在自設的期限前通過法案，短短十數天內引發鋪天蓋地的政治海嘯、民憤震怒。

政局艱難 香港仍須如常運作

第一波抗議浪潮或有100萬人，第二波的示威規模甚至更大，人數也許多達首次遊行的兩倍。民憤爆發前，事態早見端倪。市民震怒的力量一旦爆發，便由震央蔓延至世界各地，無遠弗屆。短短數日，香港登上全球各地新聞頭條。在G20（20國集團）峰會召開前及進行期間，「香港」成為了中國在地緣政治方面的敏感詞。習近平主席與世界各國元首會面時，也不樂見香港成為一個轉移視線的話題。

社會展現的沸騰民怨，嚴重危及特首和其班底的管治。失去管治威信，將使特首及政府的工作寸步難行。香港「凡事皆能」的聲望受損，進一步拖累其競爭力。這不僅不利營商環境，更影響需要穩定工作及向上流動的年輕人。

港人並非對這個城市面臨的危機無動於中。儘管大多數人仍對政府不聽訴求感到憤怒，但他們亦不願看到如箭在弦的局勢雪上加霜。此外，儘管政局艱難，政府和香港仍必須如常運作。

不論坊間對特首及其管治班子的評價是如何，香港並無像英國般的執政黨制度，可以通過內部選舉，較迅速地更換領袖，以平息民憤、避免信心危機。

政府需以真誠態度推行溝通工作

儘管要面對不滿政府人士不斷的冷嘲熱諷，特首仍需推展種種工作。同時，政界及社會亦要思考如何開展一個尋求和解的對話，讓不同界別的香港市民得以表達自己意見和憂慮，促成有利社會整體的共識——這是大眾所期待的真正領導能力。而政府需要確保以真誠態度，並安排有序地推行各種溝通工作，而非只顧建立讓自己「闡釋」政府立場的平台。也許一些非政府的中立組織可以擔當這個角色；但能否促成對話，則視乎各方人士是否願意釋出善意。

修補撕裂的工作需時。然而在公務員體系中，有各個部門每天在幕後默默工作，他們在這個艱難時刻如常地擔當穩定社會的角色。各部門的處（署）長及副處（署）長皆為訓練有素、經驗豐富的專業人士，但公眾未必熟知他們和他們的工作。

例如香港天文台是非常受歡迎的政府部門，提供全球最佳的天氣資訊服務；水務署及渠務署一直緊守崗位，為香港提供淡水及處理污水；漁農自然護理署負責管理郊野公園及其他重要服務；土木工程拓展署為香港建造了優秀的公共基建，並肩負許多新項目；機電工程署確保電力及機械安全，並同時推動環保節能，對香港這個摩天城巿至為重要；而房屋署則負責建造及管理，為全港45％人口提供公共房屋。

我們需要管理這座城市的專業人士保持士氣，繼續緊守崗位；我們也希望試圖癱瘓政府運作的「游擊戰」有所緩和。政府必須採取防禦措施，同時更應採取更進取的行動，以保持香港的全球競爭力。最高領導層必須努力，重新贏回公眾信任；而公營機構的專業人士亦是時候展示實力，協助社會運作重回正軌。

至於意見對立的各方人士——無論是反對派還是親建制派——都應繼續與特首在各個具體議題上努力溝通，在化解衝突的同時，合力營造機會，推動香港在各方面做得更好。

作者是香港科技大學環境研究所首席發展顧問