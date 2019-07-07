一個戴口罩的討論經歷（文：Alan） (20:15)

由於遲了一點到達，他們已在討論中，一名年輕人即時給我口罩，他們每一個都是戴着口罩的，因為每一個都好驚！香港呢個擁抱言論自由的大都會，已經弄到連聚集討論都要如此！

其實今年六四前後，我的一些香港及國內朋友，於社交媒體討論六四，已被大陸公安拘捕及拘留。有些失去了國內所有事業，有些至今仍失蹤。這些拘捕事件，已經發生在你我身邊。所以香港這個大都會，必須永遠撤回「送中條例」，否則將來香港人每年六四維園集會嘅權利都沒有。

講返個會。與會者有的是最前線的手足，也有的已於社區搞街站，但發覺他們沒有足夠經驗，也沒有資源。大家討論了好多不同話題，談情緒支援、給政府設回應死線、18區活動、不合作運動、宣傳、民意等等。雖不容易有共識，大部分都希望和平非暴力地抗爭。我們本來由香港大會堂對出室外有蓋地方坐下討論，後來大會堂職員說這裏不能聚集討論，但其實我們隔籬同樣有很多菲傭在聚集，她們不也是正在聚集討論嗎？一個多小時後，有負責做「探子」的「連登仔」匯報說有一警車到達，一批警察正過來，戴口罩的我們要立即解散。香港呢個擁抱言論自由的大都會，已經弄到連聚集討論事情都要如此！

他們說半小時後再回來繼續，繁忙的我沒有繼續留下討論了，反而與一名比較積極及有經驗的年輕人商討怎樣繼續聯絡。由於他心底好害怕有「鬼」，也害怕他被查到，所以開了「太空號碼」，故不介意給他Tg（Telegram）的聯絡方法。可能我太脫節，從沒有想過香港人需要開「太空號碼」來做正確的事。

離開後，我一直在想可以做什麼，但想不到，一個典型好繁忙的普通香港「70後」，真的沒有時間去主動搞一些事情，除了參加和平遊行……

但後來想到，我們呢班中年人，相對是有些社會資源及人脈的，其實可以做他們的資源聯絡人，與他們保持聯絡，聽他們的計劃，了解他們需要什麼資源，然後我們背後統籌社會資源給他們。這樣做，即使是繁忙的香港中年人，應該可以做到吧？

如你也同意，請多聯繫年輕人，了解及幫手運用你的社會資源，幫香港一把。我們沒有大台，兄弟爬山，各自努力吧。