香港接受暴力抗爭的測試（文：曾志豪） (09:00)

抗爭者覺得百萬人的和平遊行也無功而還，唯有行動升級，向政府施加更大壓力，也測試港人能接受什麼程度的行動升級。

政府也玩同樣的遊戲：警方突然不合理地撤退，「容許」抗爭者衝入立法會破壞，然後遲來的清場。政府「故意放生」示威者衝擊立法會，就是要打民意戰，希望暴力畫面逆轉過去一直同情示威者的民意。

這種想法，非常卑鄙。林鄭月娥政權經過了百萬人的遊行，原來就打算用這些權謀詭計來回應社會訴求？用卑劣手段分裂市民，就是這名「媽媽」汲取到的教訓？

第二，非常落後。這次衝擊立法會並不會令民意逆轉，因為大家看到政權是如何藐視和平的力量。

香港人反對暴力，是因為我們相信「和平」的價值。

當兩次百萬人遊行換來權貴一聲「暫緩」以及「我未死得」的反應，「和理非」（和平、理性、非暴力）的「本錢」急速流失。

當市民發覺汗水不能改變坐在冷氣房的官員時，即使自己不衝，但也不會苛責，甚至同情這些選擇衝擊的人。是林鄭的「我未死得」的傲慢，宣判了和平遊行的死刑。

香港社會對「暴力抗爭」的接納程度，或許比起支持特區的施政為高。

有一點很重要：政府的支持者維持不變，撐警的人員組成和2014年雨傘運動差不多，都是上年紀的市民及各種背景的社團。粗魯野蠻，不在話下。

政府的支持者，食老本。

反抗力量則不斷革新：更年輕的學生，更鬆散無架構卻更有秩序、更嚴密的網絡動員。引起香港各階層的共鳴，包括宗教界，也包括「和理非」的父母。

政府只能躲在警權後面，勉強維持局面。而林鄭要面對的，卻是橫跨幾代、不同背景身分的抗爭者。

政府實際上虛弱得只剩下強權了。

作者是傳媒工作者