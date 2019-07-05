請從教育專業角度評論通識發展（文：陳志華） (09:00)

首先，通識絕非一個新科目，早在1992年高級程度會考已設立，有悠久歷史，無論老師和學生也對這個學科不感陌生。這個有20多年歷史的科目，不斷改進及發展。教育局投入大量資源，老師們有充分準備，學生們也認真學習，但現時卻在一些人眼中完全被否定。事實上這個學科不斷進步，學生多了關心世界；一些學生因研習了這個學科，親身實踐環保生活，珍惜地球資源；一些學生因研習了這個學科，關心了貧苦大眾，多了解認識社區。可惜，學科的價值卻被某些人否定。

其實，反對者否定這個學科的主要原因，在於這個學科培訓了一些具批判思考的青年，不利社會發展。第一，反對者似乎不理解什麼是教育改革。2000年香港實行教育改革，其中一個重要變革便是迎合世界需求，課程內容不再倚重背誦記憶，加強思維訓練。除通識科外，其他科目也是如此：中文、英文、數學、中史、地理、經濟、物理、化學、生物等也重視批判思考。如果這個想法是成立的話，學生任何科目也不可念。

通識培訓學生提建議 非只有破壞沒建設

其次，反對者對「批判性思考」一詞感到異常吃驚，認為是洪水猛獸。這只是一個翻譯問題，「批判」一詞給人負面感覺，現時「批判性思考」已改為「明辨性思考」。明辨是非，並非一面倒批評及彈劾。通識科會培訓學生提出建議，回應不同議題，並非如某些反對者所言只有破壞沒有建設。香港下一代是否只有批評，沒有任何建議？

第三，在反對者眼中，通識科便等於政治科，鼓吹學生走上激進反政府的道路。通識科有六大範疇，包括個人成長及人際關係、今日香港、現代中國、全球化、公共衛生、能源科技與環境。學生全面認識這個世界，包括公共衛生、全球化、能源等議題，絕非政治科。在「今日香港」單元，也非全涉及政治，也有不少與香港發展有關。為何將一小點無限放大？

誇大通識科影響 不符事實

第四，科目影響力是否如此大？如果學習通識科便令下一代走向激進，學習中史科便會令下一代走向愛國？學習地理科便會令下一代走向熱愛環境？學習數學科便令下一代熱愛運算？事實真的如此嗎？人的成長是多方面，下一代在全球化互聯網下的世界，與昔日大大不同，不再只接收到香港資訊。成長是社教化的結果，因此學校教育只是其一，甚至可以說影響不大。不少老師也說學生在現今世界中，網絡文化影響遠比老師教學影響大。誇大通識科的影響力，實在不符事實。

當社會出現分化、問題衍生，通識科便成為代罪羔羊。解決問題是要探根探源、對症下藥。人人也可以說教育，因大家也經歷過教育。深入反思，教育是一門專業。當高貴的政治人物批評時，有沒有想過通識科的課程理念、課程架構、評估策略等？課程三大目標包括知識、技能、情意，有否考慮？學習設計是否有鷹架式架構理念？評估是持續性評估，或是總結性評估，或兩者兼備？後設認知策略可否運用？這全是教育專業。正如大家也需要醫療服務、餐飲服務，但會從使用者角度去分析；但教育卻大大不同，不少非教育專業的評論者不是從用家角度去分析，化身為專家身分去評論。這種獨特的雙重標準，真難以理解！

一些非教育專業的評論者猶如親身在課室現場，目睹學生如何學習。大家知道下一代學習已與昔日大大不同，經歷多變。如昔日的黑板與粉筆的年代，已變成平板電腦的年代。下一代已在課室上瀏覽不同網絡資料，進行研習、討論，分析議題，提出建議，不斷反思，大家已不再只閱讀教科書資料。學生分析資料時會閱讀支持及反對的觀點，不會偏頗，公平客觀處理，這正是課程精神所在。老師也是專業，絕不會灌輸學生單一觀點。

多觀察現况 勿將誤見當正見

一些政治人物往往以「想當然」方式去理解教育，更會用昔日本身經驗去理解。時代已大大不同，如果今天老師仍主導課堂，缺乏「師生互動」或「生生互動」，如何照顧學習多樣性？正如前述，人人也是教育專家，大家也有高見偉論；但評論前可以多細看一點，可以多了解一些，不宜只以「應該是」的方式去分析。這只是以心中的舊理念教學設計，去回應現今的新學習環境，得出不是真相的錯誤結論。

大家當然可以評論教育，正如任何人也可以評論房屋問題，大家也是專家，但只求大家評論時多做些準備工夫，不要高談偉論；多多觀察現况，不要將誤見當正見，將「非觀」當「正觀」。結果，下一代只會喪失優質的教育，令人惋惜。通識教育發展的討論，應從學術角度出發，不宜涉及政治，否則便失去教育本義。

註：bit.ly/2xs7CT4

作者是香港通識教育會副會長、聖公會梁季彜中學副校長兼通識科主任