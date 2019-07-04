「回鍋5人組」為香港局勢收科（文：洪清田） (09:00)

5人最可能得各派給機會一試

目下有誰可以組成替代核心班子，一宣布，讓全港舒一口氣、穩一穩民心民情民意，即時避免各方各種「風土病」再颳一輪，日後數月數年避免持續內燃悶燒？

放眼全港政經商界，林煥光、曾鈺成、曾俊華、張炳良、唐英年可以組成這個「5人組」班子。林煥光、曾俊華、唐英年可任特首／政務司長／財政司長（如林鄭月娥願意，可做「虛君」免重選），林煥光還可「回鍋」任公務員事務局長（重建公務員團隊、專業水平及士氣），曾鈺成可任行會召集人（維持及發揮「內閣」機構功能運作及政黨關係），張炳良可任中央政策組（政策創新與統籌辦事處的前身）首席顧問（從現實出發、探索較根本的深淺層次問題課題議題主題，替政治委任官員及專業官員補習，與中港社會及學界文化界高層次溝通）。其他還有夏佳理、梁定邦及黃仁龍（可「回鍋」任律政司長，形成「回鍋6人組」）。

這些人幾十年來在中港矛盾的湍流中守護「香港茶壺」，靠本身本事展現、累積一定能力識見形象、人文資產和公信力。他們一直在不同時期、不同程度心繫品格誠信（integrity）及正當性（legitimacy），處事較正直正派、自重自制，有「現代感」，風評不錯。他們最有可能得到港人各派給他們一次機會試一試，在海嘯過後、持續風高浪急中化危機為轉機。

局中人報廢 只能組回鍋班子

九七後幾次換班子危機，都是現行枱面上局中人頂上（曾蔭權接董建華，梁振英接曾蔭權，林鄭接梁振英）。10多年來，中國大改對港管治方式、策略和政策，四五個轉折階段中，香港政局枱面上的人都已消耗淨盡，全報廢。這次枱面上局中人已用無可用，只能組「回鍋」班子。

從我30多年觀察和接觸中可見，「回鍋5人組」的生存之道除了個人性格品德操守，更是來自他們對中港關係深淺層次的認知，在埋首日常實務之餘，較以抽離、站高看遠一點思考、感悟「香港現象」的問題課題議題主題。

中港糾纏「你我華夷、優劣高低」

香港在鴉片戰爭後開埠，成為世界級海港，百多年在英國和中國邊緣聯繫中西和全世界，成為「集中集西、不中不西、又中又西、反中反西」的東方之珠，開啟了一條通往現代世界的羊腸棧道。但在中國歷史及文化意識中，香港是「化外孽種」。

鴉片戰爭以來的西潮，是佛教東來後的另一高端文化「入侵」中原天下。自尊自大自卑情結混雜，中國、中國人、中國社會、中國文化糾纏於「你我華夷、優劣高低」，本身的現代化在極保守與極激進之間反覆折騰，總是要凌駕他人，控制歷史客觀規律和方向。於是軟軟硬硬強制萬民一體，同心同德集中聽令一人由上而下主宰，一時全民一起奔東，一時奔西。

符合現代化和現代性的正確取向時（如改革開放首10年），創出奇蹟；逆現代化和現代性的取向時（如大躍進和文革），禍不單行。這種由上而下唯一思想感情決策及選擇、軍旅式頒布動員調派任務、全民單一取向集體主義一起衝的「舉國體制」和「運動式」辦事方式，正面與反面之間互為因果及動力，經常失控，國家民族社會走不出「自成自毁」危機交替的怪圈。

百多年香港「走自己路」，以個體為本位單位，社會開放、多元自由競爭，由下而上形成「正反平行、常態互動」（parallel anti-thesis）決策，決策者自己負責結果；社會以體制（institution）和市場規範秩序及裁定得失榮辱。香港較接近「歷史（自然）選擇」。

70年來中國對香港愛恨交纏，認識和政策、定位和定性、政策和策略糾纏於「你我華夷、優劣高低」。三四十年前九七問題、《中英聯合聲明》和草擬《基本法》時，中國算是盡量以香港（及其西方世界）的先進性為思考、決策和政策基礎及基準。初見成效後，中國得其所哉便忘其所以，八九六四後中港翻臉，開放上海、收關香港；九七回歸即大開大闔以「中國（內地）方式及標準」大改造香港，以南下自己人和本地代理人員污染與破壞香港各層面，搬龍門、改game-play。港人抵制，2003年50萬人上街後，政改反悔，釋法加劇，先用曾蔭權，後用梁振英，輔以「西環」的香港管治第二梯隊，啟動政經、基建及思想感情大融合，軟軟硬硬一步步要把香港扳回「中國星系軌迹」。

「有權有勢無知蠻幹全潰」完美風暴

中港各有系統化辦事方式，百多年中港歷史大事中的乖異（如大躍進和文革），多是香港站在歷史正確一邊。香港管治不單是政經實利實力和民生福祉，而是中港「文明方法」的差異。董建華、梁振英和林鄭都昧於現代世界大局和中港差異，言行常和香港的文明取向背道而馳。「以不知為知」事小，「以不知為全知」才是大問題。3人都太simple and naive，以為「有權有勢」就有一切。半年來橫空出世的（必須＝必然）「送中」條例，是「有權有勢無知蠻幹全潰」的完美風暴。

林鄭純以考第一的領袖生認知及思維全盤承受上頭議程任務，積極（超額）「使命必達」。她仍活在中學和AO（政務官）玻璃屋，人在做天在看，她的「天」是老師／校長和上司／港督；通了天，沒風險；凡是必須，必然成功；天下無難事，不但「事不避難」，而是「找事克難」，愈是艱難愈向前。張德江說中國「不可撼動」，哪隻螳臂阻攔，即遇佛殺佛。兩年間她再三再四成功，引向（八九六四後另一）人類政治、歷史及文化的無底崖。她應不單是求表現那麼低莊，而是港式精英AO邏輯思維中的「天經地義」（記得中學這句，但沒進入這句的詭異含意及現實中幾千年來人妖之間的血淚內容）。

5人可撥亂反正 利凝共識融合大計

40年來，香港局勢的內外基礎是香港（及其西方世界）的先進性，處事以之為基準，順之則順，逆之則逆。二三十年所見，「回鍋5人組」比較進入問題，進入古今中外議題課題的各方正反面，短期可穩住局面，比較妥善處理5項訴求、獨立調查及政改。就中國的需要而言，這些做到一部分，可以為2003年以來唯心虛妄的「霹靂手段、菩薩心腸」撥亂反正，恢復一國兩制「初心」，有利凝聚共識及有效推行現有項目和融合大計。

不論他們多麼「香港本位」，仍脫不了「中體西用」。中國走出去，亟需「香港標準」。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「收科五人組」）

作者是香港學（Hongkongology）協會主席