制度淪陷才是暴力根源（文：呂秉權） (09:00)

昨日《解放軍報》微博發表解放軍駐港部隊6月26日的聯合海陸空軍事演習的幾張圖片，看見解放軍坐着橡皮快艇蹲身向兩邊用長槍瞄準、以長短槍在艦上指向維港、軍人在甲板持槍列陣遙遙守望政府總部、手執長短槍的官兵在維港登岸衝向市區等，演習目的是要「重點檢驗提升部隊緊急出動、臨機處置、聯合行動等作戰能力」。演習明顯是針對近期香港局勢，以顯示駐港部隊有「緊急出動」處理危機的預案，並繼續提升能力，為林鄭月娥政府作堅強後盾。

以上的軍方和官方表態，傳遞出對暴力抗爭零容忍及駐港解放軍的隨時候命作用，以起震懾之效。

制度失效 官逼民反

暴力不對，為政者知道，警方知道，示威者亦知道。譴責暴力人人皆會，但問題是為何這些為數不少的大好青年被迫以身犯險、犧牲前途，甚至視死如歸仍要如此抗爭？在他們的暴力背後，有沒有更大的制度暴力和制度失效？

筆者以往在內地採訪，很多民怨事件往往都是現行制度或法律失效，致使官逼民反。如2013年北京首都機場的傷殘人士冀中星引爆炸彈案，原因是事主多年前在東莞被治安隊打至殘廢，但多次上訪都不果，於是走向極端 ；2011年烏坎事件，因村委土地舞弊而起，村民上訪數十次皆無用，最後只能群起抗爭。以上事情，若我們只看表面暴力，往往會以偏概全。

世上沒有無緣無故的恨。當人們譴責七一當晚的青年暴力時，有沒有反省過什麼才是這些暴力的根源？我們有沒有問過自己，為青年做過什麼？有沒有虛心和認真聽過他們的聲音？有沒有陪他們一起？有沒有為他們創造希望？我們有沒有助紂為虐，甚至成為制度之惡，一手破壞香港的未來令青年感到絕望？下一代的處境，基本上都是我們這些「上一代」一手造成的。

這些青年的絕望，除《逃犯條例》的近因外，更深層次問題是香港整個制度的淪陷。行政方面，特首由北京「欽點」並聽命中央，港人無權置喙，利益經常被出賣。立法方面，不同政見者被DQ（取消資格）或篩走，議會由建制派把持，由北京直接操盤，幫「黨」出聲，泛民費九牛二虎之力仍無力抗衡。由於整體選票中泛民支持者佔大約一半，香港有一半民意因而被廢，任由官員和建制派踐踏。司法方面，很多參與社會抗爭的人被判刑，社會進步和變革的去路被阻。整體制度上，兩制一國化，香港大陸化，國家安全無限大，紅線遍地，政治不正確者動輒得咎。

別人眼中固然有刺，但我們自己眼中，往往有的是樑木。出賣青年的人，應該感到羞恥。

作者是浸會大學新聞系高級講師