痛心！（文：蔡熾昌） (09:00)

春秋時期鄭武公的夫人姜氏生了兩個兒子，長子乃在睡夢中分娩，故取名寤生，不為母親所喜；次子名段，長得一表人才、武藝高強，深得母親歡心。姜氏偏愛幼子，屢次勸夫立次子為世子。武公以長幼有序拒絕，何况寤生沒犯過錯，不可廢長立幼。武公死後，寤生即位為鄭莊公。逼於母命，莊公不聽重臣勸諫，封其弟於重鎮京城，人稱段為「京城太叔」。太叔辭行之日，姜氏鼓勵兒子做好準備興兵襲鄭，時機成熟時裏合外應奪取兄位，並表示事成則死而無憾矣。

到封地後，段果然秘密練兵、擴充地盤。有官員勸莊公及早行動以絕後患。莊公回答：「段惡未著，安可加誅？我若加誅，姜氏必阻撓，外人將說我不友不孝；我今任其所為，肆無忌憚，待其造逆，那時明正其罪，則國人必不敢助，姜氏亦無辭矣。」莊公後來設計令兩母子起事，一舉殲滅。國人均說莊公仁厚、太叔不義。

使用暴力乃不法行為，無論動機多崇高，都屬非法，應予譴責。市民如此，警隊也如此。香港目前面對這樣嚴峻的局面，極之需要一個獨立調查委員會，客觀全面深入研究「修例」引起的問題，目的不是對人，而是對事。希望可以解決當年溫家寶總理苦口婆心提出的「深層次矛盾」。假如當局把問題掃到地氈下，香港恐怕難以「重新上路」。深切期望特首能為香港作長遠計，重新考慮。

作者是香港考試及評核局前秘書長