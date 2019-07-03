痛心！（文：蔡熾昌） (09:00)

7月1日晚上在電視看到一群激進示威者用暴力衝進立法會，肆意破壞，令人震驚。心如鉛重，不停問：「為什麼？」這種不法行為，令當天和平有序的遊行示威蒙上陰影。崇高的行為被騎劫了，合理的訴求被邊緣化了，社會輿論轉向了。政府振振有辭，驟然間站在道德高地。海內外傳媒報道都用上「暴徒」兩字，令香港蒙羞。親痛仇快，令人痛心！不期然想起下面一段歷史故事。
春秋時期鄭武公的夫人姜氏生了兩個兒子，長子乃在睡夢中分娩，故取名寤生，不為母親所喜；次子名段，長得一表人才、武藝高強，深得母親歡心。姜氏偏愛幼子，屢次勸夫立次子為世子。武公以長幼有序拒絕，何况寤生沒犯過錯，不可廢長立幼。武公死後，寤生即位為鄭莊公。逼於母命，莊公不聽重臣勸諫，封其弟於重鎮京城，人稱段為「京城太叔」。太叔辭行之日，姜氏鼓勵兒子做好準備興兵襲鄭，時機成熟時裏合外應奪取兄位，並表示事成則死而無憾矣。
到封地後，段果然秘密練兵、擴充地盤。有官員勸莊公及早行動以絕後患。莊公回答：「段惡未著，安可加誅？我若加誅，姜氏必阻撓，外人將說我不友不孝；我今任其所為，肆無忌憚，待其造逆，那時明正其罪，則國人必不敢助，姜氏亦無辭矣。」莊公後來設計令兩母子起事，一舉殲滅。國人均說莊公仁厚、太叔不義。
使用暴力乃不法行為，無論動機多崇高，都屬非法，應予譴責。市民如此，警隊也如此。香港目前面對這樣嚴峻的局面，極之需要一個獨立調查委員會，客觀全面深入研究「修例」引起的問題，目的不是對人，而是對事。希望可以解決當年溫家寶總理苦口婆心提出的「深層次矛盾」。假如當局把問題掃到地氈下，香港恐怕難以「重新上路」。深切期望特首能為香港作長遠計，重新考慮。