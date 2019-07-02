中央高度關注警隊士氣與香港穩定（文：盧文端） (09:00)

保持香港穩定 是中央憲制責任

「6．12事件」發生後，不斷有人議論中央會不會出動解放軍穩定局面的問題。其實，不要說香港社會不願意看到這種情况，中央更是不希望出現這種局面。

鄧小平先生當年確實講過，如果香港發生動亂，中央政府就要加以干預，在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂，即使有了動亂，也能及時解決。一直以來，外界多是從出動解放軍平息香港動亂的角度理解鄧小平這段話。其實鄧小平這段話還有更深層的含義，就是表明中央對保持香港的穩定負有重要責任。《基本法》序言開宗明義寫明：實行一國兩制有兩個目的，一是為了維護國家統一和領土完整，二是保持香港繁榮和穩定。由此可以看到，保持香港繁榮和穩定，是中央的憲制責任。鄧小平當年就講得很清楚，中央的這種干預是必要的，是有利於港人利益，有利於香港繁榮和穩定。

中央歷來高度重視香港警隊在維護香港社會穩定方面的關鍵作用。記得國家主席習近平2017年七一前夕到訪八鄉少年警訊永久活動中心時，特別高度讚揚警隊。習主席說：「香港繁榮穩定離不開香港警隊，在維護法治、維持我們的社會穩定方面作出關鍵作用，我也向我們香港警隊3萬多警務人員致以崇高敬意。」習主席這段話，表達了中央對香港警隊維護法治、維持社會穩定的寄望及厚望，賦予重託。

從電視可以看到，在「6．12衝擊事件」中，確實有一些全副裝備的激進分子不斷暴力衝擊警方防線，更向警員投擲削尖的鐵枝、磚頭等足以致命的物件，導致多名警員受傷。全國人大憲法和法律委員會主任李飛回應香港記者提問時表示，和平集會遊行、表達訴求是可以的，但為什麼暴力傷害警察？李飛的這一問，從側面反映了中央關注。

中央支持警隊處理6．12事件

在特區政府宣布暫緩修訂《逃犯條例》之後，港澳辦和中聯辦更是同時公開明確表態，對香港警隊處理「6．12衝擊事件」給予高度肯定和堅定支持。港澳辦發言人指出，香港警隊是市民安全和社會安寧的守護者，其執法專業水平享有廣泛讚譽。中央政府強烈譴責有關暴力行徑，堅定支持警隊依法懲治，守護香港法治和社會治安。

對於暴力衝擊警方、包圍警察總部及一系列辱警事件，建制陣營反應非常強烈，不僅在輿論上譴責惡意針對警方的言行，而且組織撐警隊民間聲援集會等行動，不少團體還捐款慰問警方。這些行動不僅是表達了建制陣營對警隊的鼓勵和支持，也反映了中央對鼓舞警隊士氣、維護警隊尊嚴權威的高度重視。中央很清楚，如果盡忠職守的香港警隊士氣重挫、尊嚴無存，以後依靠誰來維護香港法治、維護香港社會秩序？在這個問題上，中央的態度必須是撐警隊，不能含糊。

暴力衝擊若合法化 後患無窮

還要指出的是，民陣要求撤銷對暴力衝擊行為的檢控。這是特區政府不可能答應的要求。試想：如果撤銷這方面的檢控，就等於是要特區政府作出違反和損害法治的決定，確認暴動衝擊行為的合法性。那麼，因涉及違法佔中和旺角暴亂而判刑的人，是否都要無罪釋放？倘若如此，暴力衝擊就會合法化，動亂就會無日無之，香港還有穩定安寧可言？

是否撤銷對暴動衝擊行為的檢控，不僅涉及是否還被暴力衝擊的警察一個公道的問題，更關係到是否依法辦事、是否還要堅持法治底線的問題。暴力衝擊行為涉及嚴重罪行。涉嫌暴力衝擊者是否有罪的問題，應該由法庭處理，而不應透過政治手段決定，否則會令法治崩潰。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長