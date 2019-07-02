麻痹警員腦袋 撕裂修補無期（文：梁美儀） (09:00)

這一招也許可稍為穩定「軍」心，但今次這股如流水般隨時可聚可散的反逃犯條例力量，不會輕言退散。若政府只管沿用4年多前佔中後的逃避策略應對今場危機，只會注定失敗。「撕裂2.0」造成的後遺，將會令香港被推到萬劫不復的極壞狀况。

特首林鄭月娥在向公眾致歉後，多日沒有公開露面。其後政府發出首張林太的相片，便是她會見4個警察協會代表，並讚揚警隊在此困難時刻仍表現專業克制。到前日舉行的撐警集會，來自各建制派主要政黨代表，甚至基本法委員會副主任譚惠珠也前來撐場，穩住警隊兵心，已成為政府收拾殘局的首要大事。

兵權之所在，則隨之以興；兵權之所去，則隨之以亡。中央對黨必須牢握兵權的想法，如今儼如特區鞏固管治的第一規條。然而穩住警隊，幾乎已變成為警隊不能被罵倒、不能認錯，所以不能獨立調查警隊處理6．12集會手法，更不能取消6．12集會的「暴動」定性，因為這訴求是「黐線」、侮辱了警務處長的智慧。

這種定調，注定將「撕裂2.0」局面無限延長，因為成立獨立調查委員會調查6．12事件，已是躁動一代的核心訴求。躁動的，不止是年輕人，還有曾走上街頭的200萬市民。

不獨立調查 年輕人不會罷休

一日不作一個具公信力的獨立調查，了解年輕一代躁動的原因、警隊使用強烈鎮壓示威手法的理據和合理性，已從過往社會運動汲取教訓和經驗的年輕人絕不會就此罷休。他們行動的決心，比過去幾代人更加堅持、更具創意、更加機動。香港能承受這種動盪多久？

作者是資深傳媒工作者