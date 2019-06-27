「洋紫荊革命」的白手和黑手（文：楊志剛） (09:00)

但香港自是不同，我們毋須啟動緊急條款，因為真正參與暴力衝擊的，是極少數人。絕大部分遊行示威者都是抱着和平理性的心態走上街頭。他們臉上沾滿了灰，但雙手不沾暴力，是白手，非黑手。

以預謀挑撥對立 引起大規模自發行動

綜合視頻所見，有極少數人隱藏於人群之中，然後像收到信號似的突然同時發難，衝擊時身手敏捷，行動利落，面對警方鐵馬一躍即過，擲磚時手法純熟，衝擊時冷靜兇狠，攻擊完畢便迅速從人群中消失。他們絕非我日常在大學遇見的學生，亦非我平時在街頭地鐵遇到的港青。他們是誰？有何背景？來自香港境內還是境外？

上周三，國務委員兼外交部長王毅在北京表示：一些西方勢力利用《逃犯條例》興風作浪，挑撥對立，企圖破壞香港和平穩定，破壞一國兩制。我們要大喝一聲：「請收回你們的黑手！香港事務是中國內政，香港不是你們橫行的地方！」

國家領導人首次正式、公開、強力地喝令西方勢力「收回黑手！」。特區政府如何回應？靜候他們乖乖收回黑手？

這些訓練有素的黑手有預謀地衝擊警隊，迫使警隊使用武力。但警隊居然再犯佔中時「先硬後軟」的策略錯誤。面對示威群眾，應該是先軟後硬，示範警力的文明。到情况需要轉守為攻時所採取的武力，必須以阻嚇為先，循序漸進。但今次警隊受到黑手衝擊而使用的武力是快、狠，卻不準。「快」是催淚彈、橡膠彈、布袋彈很快便三彈齊發。「不準」是因為在兵荒馬亂之際殃及「手無寸鐵」的和平示威者。在全民監警的環境下「警方濫用暴力」的視頻迅速瘋傳，佔領了公眾眼球和腦海，誘發大面積的民憤，激發原本和平理性的愛港青年，都自發加入勇武抗爭。然後是中學生自發上街、家長自發上街，宗教界自發以唱聖詩的平和，突顯警力的粗暴。

以預謀的挑撥對立，從而引起大規模的自發行動，然後是預謀和自發有機結合，使這次抗爭有了自己的生命力，遍地開花，這是顏色革命的一貫套路。但香港還是依着黑手制定的「洋紫荊革命」劇本一路走下去。

不先徹查黑手 誇談什麼獨立調查？

研究顏色革命的暨南大學新聞與傳播學院吳非教授一針見血地指出：「現在改變政權已經不是西方國家……的目的，因為風險太大，顏色革命已經成為西方國家與爭議國家談判的底牌。」（註）這是香港身處的大背景。

西方勢力已公開把香港變成和中國交手的底牌之一。這亦是王毅要走到台前的原因。目前黑手所做的，只是叫牌：我們有能力拿下香港，就算未能拿下，也可以叫中國和香港付出沉痛的代價！回歸22年，香港誰主浮沉？如不先徹查黑手是誰，誇談什麼獨立調查？

過去20年西方勢力所策動的連串顏色革命，顛覆政權製造混亂，害得多國民不聊生。這次在港策動的風波，以及「初誘發、後自發」的排山倒海動員和輿論攻勢，以特區政府脆弱的政治動員能量和零策略的文宣，香港能夠不倒已屬萬幸。從顏色革命輝煌史的角度去看，林鄭由企硬到撤退便不難理解。企硬未必真英雄，灑淚何嘗不打得。

林鄭如不退，情况會較今天更亂，她會被千夫所指，將來歷史或會多了一章「林鄭之亂」。她擔當不起。她如不退，全香港便沒有機會看清楚：原來退了，依然大亂。撤退後的依然大亂也是預期之內，但總算開拓了小小的迴旋空間，讓香港看到黑手的志不在此，亦讓大家看清楚在關鍵時刻關鍵人物的搖擺和堅定。林鄭之退叫建制派付出沉重代價，包括今年區議會選舉和明年立法會選舉。這是西方勢力一貫從顏色革命所取得的回報之一。林鄭在輾轉難眠之際，會否反思自己親泛民、遠建制所得的回報？

在港的外來勢力不會因王毅一聲大喝而乖乖的收回黑手。在國際地緣政治角力下，外來勢力無處不在。全世界對外來勢力都有應對法例。美國1930年代已有《外國代理人法案》，規定外國代理人必須向美國司法部清楚定期報告他們為誰工作、幹什麼事、收多少錢。該法案將外國代理人暴露於陽光之下接受監督，不能以隱蔽的方式行事。外國代理人的資金來源及流向，必須清楚交代；所製作的涉及政治宣傳物品，必須清楚註明「受外國支持」。香港今天如制定同樣法例，西方應沒有口實將其妖魔化，以美國民主馬首是瞻的泛民也沒理由擔心。香港如不為此立法，是讓黑手為港挖墳。

如不搞好民生 可說是施政上刑事罪行

西方黑手四両撥千斤的洋紫荊革命得以形成排山倒海之勢，亦歸功本港深層次矛盾。深圳的發展，讓無數青年興高采烈在高端領域與世界最尖端的較量，這是深圳青年的滿足感。香港的發展，讓我們青年穿西裝打呔扮高端卻淪為奔走街頭派樓盤單張。脫去西裝戴面罩上街守護我城行使公義，是香港青年的滿足感，他們連發泄性荷爾蒙也苦無地方。香港坐擁逾萬億元財政儲備，高踞世界前列。但醫白內障排期兩年，全民退保10年未果。紅隧天天大塞車，三隧分流卻兩攻不下。年輕人買樓無望，中產階層蝸居斗室。這是香港民怨的根本。現在連「明日大嶼」的前期研究撥款也要押後。政府是幹什麼的？經這次教訓如果政府不切切實實搞好民生，可說是施政上的刑事罪行。

註：《顏色革命》，吳非，獨立作家出版社，2013

作者是教育工作者